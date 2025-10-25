【世界初】Carepod加湿器 Cube Pro Plus（J60HV）日本限定発売
グローバルブランド Carepod は、家庭用加湿器の新しいスタンダードとなる「低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus（J60HV）」を2025年10月、日本限定で発売しました。
J60HVは、熱すぎず冷たすぎない約40℃のやさしいスチームで空間を潤す低温加熱式モデル。
水をやさしく温めてからスチーム化することで、吐出口温度を人肌程度の約40℃に保ち、
小さなお子様やペットが触れても安全な設計を実現しています。
安心・衛生・自動除菌で家族みんなにやさしい
ステンレス構造のタンク全体をやさしく温め、清潔な低温スチームを生成。
吐出口温度は約40℃に抑えられ、火傷の心配がありません。
また、使用後は自動で除菌モードへ切り替わり、タンク内の水を約70℃まで加熱して99.9％の有害菌を除去。運転中はUVCライトが水中の雑菌（大腸菌・黄色ブドウ球菌など）を99.99％カットし、
いつでも衛生的で安心なミストを届けます。
省エネ・経済的で、お手入れも簡単
一般的な高温加熱式加湿器に比べ、消費電力を最大約90％削減。温度を自動で調整するスマートヒーター構造によって、省エネ運転でもしっかり加湿します。
毎日の使用でも電気代を抑えられ、長時間稼働が可能です。また、構造は「水タンク・内フタ・振動子」のシンプル設計。特許取得済みの振動子はワンタッチで着脱でき、丸洗いや煮沸消毒にも対応。
いつでも清潔で長く使える衛生設計を実現しています。
快適湿度管理と静音設計で暮らしにフィット
J60HVは3段階の加湿モードと自動湿度制御機能を搭載し、室内を常に快適な40～60％の湿度に保ちます。4・6・8時間のタイマーやナイトモードを備え、睡眠時も快適。
動作音はわずか約20dB（図書館並み）で、リビングや寝室、オフィスでも音を気にせず使えます。
さらに、大容量4.2Lタンクで最長30時間の連続運転が可能。
Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv) Cube Pro Plus (J60HV+Stand)(https://carepodjapan.com/products/j60hv?variant=51286877241641)
製品仕様
製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W～170W
タンク容量：4.2L
サイズ：250×250×300mm
会社概要
Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。
歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。
企 業 名：Carepod Japan株式会社
所 在 地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
U R L：https://carepodjapan.com
[オンラインショップ]
[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）
[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)
[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)
[公式SNSアカウント]
Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)
YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)
[本リリースに関するお問い合わせ]
info.carepodjapan@merkerr.com