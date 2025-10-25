ドローンの安全な自動飛行を実現する「上空電波測定サービス」を提供開始

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会（所在地：岡山県岡山市、代表理事：森本宏治）は、ドローンの自動飛行における通信品質を事前に検証する「上空電波測定サービス」の提供を開始いたしました。本サービスにより、レベル3/3.5飛行における安全性と信頼性の向上を実現します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23105/table/80_1_deaf3cf3c1fcdc043bfa62fcf3c69f3d.jpg?v=202510251158 ]

近年、ドローンの活用領域が急速に拡大し、目視外飛行（レベル3/3.5）の実装が進んでいます。これらの長距離飛行では、従来の送信機による直接通信に代わり、上空でのLTE通信が不可欠となっています。

しかし、地上向けに最適化されたLTE基地局の電波は、上空では予測困難な挙動を示すことがあり、事前の電波環境調査なしに安全な飛行ルートを設計することは困難です。当協会は、2016年の設立以来培ってきたドローン運用の知見を活かし、この課題を解決する新サービスを開発いたしました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23105/table/80_2_2777f73ed834608530927993a676515d.jpg?v=202510251158 ]

本サービスは、実際にドローンを飛行させて上空のLTE電波強度を測定し、取得したデータを基に最適な自動飛行ルートの設計を支援します。

【対応キャリア】

・NTTドコモ

・KDDI（au）

・ソフトバンク

【測定項目】

■基本計測

RSSI

■オプション計測

・TAC

・Cell ID

・EARFCN

・周波数帯

・帯域幅

・RSRP

・RSRQ

・SINR

【提供レポート】

測定結果は以下の3つの形式で可視化し、詳細な分析レポートと共に提供いたします。

2Dマップ：地図上に電波強度を色分け表示し、平面的な電波環境を一目で把握

3Dマップ：高度情報を含む立体的な電波強度分布を表示

統合マップ：2D図と横断面図を同時表示させることで飛行ルート全体を視覚的に把握

統合レポート：電波強度変化を詳細に分析

【価格・提供開始時期】

サービス開始：2025年10月1日

サービス料金：別途お見積り（測定エリア・範囲、オプション計測項目により変動）

対象エリア：全国

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/23105/table/80_3_d7c240212f5363f6f4ba07aaa2e5bfec.jpg?v=202510251158 ]

安全性の向上：事前の電波環境把握により、通信途絶リスクを最小化

効率的なルート設計：電波強度データに基づく最適な飛行経路の選定が可能

コスト削減：試行錯誤による飛行テストの削減

規制対応：レベル3/3.5飛行申請に必要な通信環境データの提供

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/23105/table/80_4_88d8ee9dbc08b1dc5a78be9e053d2c7c.jpg?v=202510251158 ]

当協会は、本サービスを通じて、物流、インフラ点検、災害対応など様々な分野でのドローン活用を支援してまいります。また、5G通信への対応や、AIを活用した飛行ルート自動最適化機能の追加など、サービスの拡充を計画しています。

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会について

設立：2016年10月

所在地：岡山県岡山市

代表理事：森本宏治

事業内容：ドローンビジネスに関する支援事業、技術開発、人材育成、安全運航に関する調査研究

