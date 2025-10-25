2025年12月27日(土)＆28日(日)『Rdy？Vol.2 - vs Games -』開催決定！
国内外で人気を誇る俳優たちが再び名古屋に集結！
東海エリアを熱く盛り上げるライブエンターテインメントショー「Rdy？Vol.2 - vs Games -」（読み：レディー ボリュームツー ブイエス ゲームス）が、2025年12月27日(土)・28日(日)中日ホール(名古屋市中区)で開催されます。
第一回の開催に続き『ACTORS☆LEAGUE in Games』と再びコラボ。
ACTORS☆LEAGUE in Games選抜として、同リーグプロデューサーの高野洸をリーダーとして、阿部顕嵐、松田昇大、福澤侑、廣野凌大らが出演し、地元・東海を代表して加藤大悟、吉原雅斗、永田薫、辻本達規、古川流唯、内海太一、小辻庵をメンバーとするRdy？選抜チームと激突します。
会場では、初心者でも楽しめる人気タイトルによる熱戦を展開。
東海発の新たなエンターテインメントとしてさらなる進化を遂げます。
さぁ、準備はできているか？ Are you ready？
2025年12月、名古屋で再び“熱狂”の幕が上がる！
【Rdy？Vol.2 - vs Games - の注目ポイント】
１.「ACTORS☆LEAGUE in Games」とコラボ！
２.最旬の俳優が名古屋に集結東海エリア初登場！
３.ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チームとRdy？選抜チームのガチンコ対決！
４.プロeスポーツチームとの白熱のバトル！
５.高野洸プロデュースのオリジナルカードゲーム「フルパンプ！」
６.圧巻のライブパフォーマンス
【Rdy？選抜チーム】
加藤 大悟（27日・28日）
吉原 雅斗（27日のみ）
永田 薫（27日・28日）
辻本 達規（27日のみ）
古川 流唯（28日のみ）
内海 太一（28日のみ）
小辻 庵（28日のみ）
【ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム】
高野 洸（27日・28日）
阿部 顕嵐（27日のみ）
廣野凌大（28日のみ）
福澤侑（28日のみ）
松田昇大（27日のみ）
【開催概要】
タイトル： Rdy？Vol.2 - vs Games -
日時：2025年12月27日（土）開場16:00／開演17:00
2025年12月28日（日）＜1部＞開場12:00／開演13:00 ＜2部＞開場16:30／開演17:30
会場：中日ホール（愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）
料金：全席指定：9,900円
（税込）
主催：Rdy実行委員会2025
特別協力：ACTORS☆LEAGUE in Games製作委員会
【出演】
12月27日（土）
Rdy?選抜チーム：加藤大悟、吉原雅斗、永田薫、辻本達規
ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム：高野洸、阿部顕嵐、松田昇大
12月28日（日）※1部・2部ともに
Rdy?選抜チーム：加藤大悟、永田薫、古川流唯、内川太一、小辻庵
ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム：高野洸、廣野凌大、福澤侑
【チケット】
料金：9,900円（全席指定／税込）※別途ドリンク代600円
【チケット発売日】
１.ファンクラブ受付（抽選）
受付期間：10/29(水)10:00～11/5(水)23:59
２.ぴあプレリザーブ（抽選）
受付期間：11/7(金)10:00～11/18(火)23:59
３.一般発売（先着）
開始日：11/29(土)10:00～
※発券開始日：12/16(火)10:00（全発売共通）
【チケットに関するお問い合わせ】 チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/index.jsp(https://t.pia.jp/help/index.jsp)
【公演に関するお問い合わせ】TOKAI RADIO 事業部 052-962-6151 (平日／10:00～17:00 ※12:00～13:00は除く）
【主催】 Rdy実行委員会2025
【特別協力】 ACTORS☆LEAGUE in Games製作委員会
◆Rdy?公式HP：https://rdy-games.com
◆Rdy?公式X：@Rdy_official2024
◆Rdy?公式YouTube：http://www.youtube.com/@Rdy2024official
【クレジットについて】
タイトル：Rdy?_Vol.2_-_vs_Games_-
読み：レディー ボリュームツー ブイエス ゲームス
※アンダーバーは「半角スペース」になります
※「Rdy」は「Ready（準備はできているか？）」の略語
ACTORS☆LEAGUE in Games 選抜チームは各画像ごとに、【(C)ALG2025】コピーライトを追加ください。
【SNSについて】
＃Rdy2025 を付けていただくようにお願い申し上げます。