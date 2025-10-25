2025年12月27日(土)＆28日(日)『Rdy？Vol.2 - vs Games -』開催決定！

国内外で人気を誇る俳優たちが再び名古屋に集結！


東海エリアを熱く盛り上げるライブエンターテインメントショー「Rdy？Vol.2 - vs Games -」（読み：レディー ボリュームツー ブイエス ゲームス）が、2025年12月27日(土)・28日(日)中日ホール(名古屋市中区)で開催されます。


第一回の開催に続き『ACTORS☆LEAGUE in Games』と再びコラボ。
ACTORS☆LEAGUE in Games選抜として、同リーグプロデューサーの高野洸をリーダーとして、阿部顕嵐、松田昇大、福澤侑、廣野凌大らが出演し、地元・東海を代表して加藤大悟、吉原雅斗、永田薫、辻本達規、古川流唯、内海太一、小辻庵をメンバーとするRdy？選抜チームと激突します。


会場では、初心者でも楽しめる人気タイトルによる熱戦を展開。


東海発の新たなエンターテインメントとしてさらなる進化を遂げます。


さぁ、準備はできているか？ Are you ready？
2025年12月、名古屋で再び“熱狂”の幕が上がる！


【Rdy？Vol.2 - vs Games - の注目ポイント】

１.「ACTORS☆LEAGUE in Games」とコラボ！


２.最旬の俳優が名古屋に集結東海エリア初登場！


３.ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チームとRdy？選抜チームのガチンコ対決！


４.プロeスポーツチームとの白熱のバトル！


５.高野洸プロデュースのオリジナルカードゲーム「フルパンプ！」


６.圧巻のライブパフォーマンス




【Rdy？選抜チーム】


加藤 大悟（27日・28日）

吉原 雅斗（27日のみ）

永田 薫（27日・28日）

辻本 達規（27日のみ）


古川 流唯（28日のみ）

内海 太一（28日のみ）

小辻 庵（28日のみ）


【ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム】


高野 洸（27日・28日）

阿部 顕嵐（27日のみ）

廣野凌大（28日のみ）


福澤侑（28日のみ）

松田昇大（27日のみ）


【開催概要】

タイトル： Rdy？Vol.2 - vs Games -


日時：2025年12月27日（土）開場16:00／開演17:00


　　 2025年12月28日（日）＜1部＞開場12:00／開演13:00　＜2部＞開場16:30／開演17:30


会場：中日ホール（愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）


料金：全席指定：9,900円


（税込）


主催：Rdy実行委員会2025


特別協力：ACTORS☆LEAGUE in Games製作委員会



【出演】


12月27日（土）


Rdy?選抜チーム：加藤大悟、吉原雅斗、永田薫、辻本達規


ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム：高野洸、阿部顕嵐、松田昇大



12月28日（日）※1部・2部ともに


Rdy?選抜チーム：加藤大悟、永田薫、古川流唯、内川太一、小辻庵


ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム：高野洸、廣野凌大、福澤侑



【チケット】


料金：9,900円（全席指定／税込）※別途ドリンク代600円



【チケット発売日】


１.ファンクラブ受付（抽選）


受付期間：10/29(水)10:00～11/5(水)23:59


当落発表：11/12（水）２.プレリザーブ（抽選）



２.ぴあプレリザーブ（抽選）


受付期間：11/7(金)10:00～11/18(火)23:59


当落発表：11/20（木）３.一般発売



３.一般発売（先着）


開始日：11/29(土)10:00～



※発券開始日：12/16(火)10:00（全発売共通）



【チケットに関するお問い合わせ】　チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/index.jsp(https://t.pia.jp/help/index.jsp)



【公演に関するお問い合わせ】TOKAI RADIO 事業部　052-962-6151　(平日／10:00～17:00　※12:00～13:00は除く）


【主催】　Rdy実行委員会2025


【特別協力】　ACTORS☆LEAGUE in Games製作委員会



◆Rdy?公式HP：https://rdy-games.com


◆Rdy?公式X：@Rdy_official2024


◆Rdy?公式YouTube：http://www.youtube.com/@Rdy2024official



【クレジットについて】


タイトル：Rdy?_Vol.2_-_vs_Games_-


読み：レディー ボリュームツー ブイエス ゲームス


※アンダーバーは「半角スペース」になります


※「Rdy」は「Ready（準備はできているか？）」の略語



ACTORS☆LEAGUE in Games 選抜チームは各画像ごとに、【(C)ALG2025】コピーライトを追加ください。



【SNSについて】


＃Rdy2025　を付けていただくようにお願い申し上げます。