2025年12月27日(土)＆28日(日)『Rdy？Vol.2 - vs Games -』開催決定！

東海ラジオ放送株式会社

国内外で人気を誇る俳優たちが再び名古屋に集結！

東海エリアを熱く盛り上げるライブエンターテインメントショー「Rdy？Vol.2 - vs Games -」（読み：レディー ボリュームツー ブイエス ゲームス）が、2025年12月27日(土)・28日(日)中日ホール(名古屋市中区)で開催されます。

第一回の開催に続き『ACTORS☆LEAGUE in Games』と再びコラボ。

ACTORS☆LEAGUE in Games選抜として、同リーグプロデューサーの高野洸をリーダーとして、阿部顕嵐、松田昇大、福澤侑、廣野凌大らが出演し、地元・東海を代表して加藤大悟、吉原雅斗、永田薫、辻本達規、古川流唯、内海太一、小辻庵をメンバーとするRdy？選抜チームと激突します。

会場では、初心者でも楽しめる人気タイトルによる熱戦を展開。

東海発の新たなエンターテインメントとしてさらなる進化を遂げます。

さぁ、準備はできているか？ Are you ready？

2025年12月、名古屋で再び“熱狂”の幕が上がる！

【Rdy？Vol.2 - vs Games - の注目ポイント】

１.「ACTORS☆LEAGUE in Games」とコラボ！

２.最旬の俳優が名古屋に集結東海エリア初登場！

３.ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チームとRdy？選抜チームのガチンコ対決！

４.プロeスポーツチームとの白熱のバトル！

５.高野洸プロデュースのオリジナルカードゲーム「フルパンプ！」

６.圧巻のライブパフォーマンス

【Rdy？選抜チーム】

【ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム】

【開催概要】

タイトル： Rdy？Vol.2 - vs Games -

日時：2025年12月27日（土）開場16:00／開演17:00

2025年12月28日（日）＜1部＞開場12:00／開演13:00 ＜2部＞開場16:30／開演17:30

会場：中日ホール（愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）

料金：全席指定：9,900円

（税込）

主催：Rdy実行委員会2025

特別協力：ACTORS☆LEAGUE in Games製作委員会

【出演】

12月27日（土）

Rdy?選抜チーム：加藤大悟、吉原雅斗、永田薫、辻本達規

ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム：高野洸、阿部顕嵐、松田昇大

12月28日（日）※1部・2部ともに

Rdy?選抜チーム：加藤大悟、永田薫、古川流唯、内川太一、小辻庵

ACTORS☆LEAGUE in Games選抜チーム：高野洸、廣野凌大、福澤侑

【チケット】

料金：9,900円（全席指定／税込）※別途ドリンク代600円

【チケット発売日】

１.ファンクラブ受付（抽選）

受付期間：10/29(水)10:00～11/5(水)23:59

当落発表：11/12（水）２.プレリザーブ（抽選）

受付期間：11/7(金)10:00～11/18(火)23:59

３.一般発売（先着）

開始日：11/29(土)10:00～

※発券開始日：12/16(火)10:00（全発売共通）

【チケットに関するお問い合わせ】 チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/index.jsp(https://t.pia.jp/help/index.jsp)

【公演に関するお問い合わせ】TOKAI RADIO 事業部 052-962-6151 (平日／10:00～17:00 ※12:00～13:00は除く）

【主催】 Rdy実行委員会2025

【特別協力】 ACTORS☆LEAGUE in Games製作委員会

◆Rdy?公式HP：https://rdy-games.com

◆Rdy?公式X：@Rdy_official2024

◆Rdy?公式YouTube：http://www.youtube.com/@Rdy2024official

【クレジットについて】

タイトル：Rdy?_Vol.2_-_vs_Games_-

読み：レディー ボリュームツー ブイエス ゲームス

※アンダーバーは「半角スペース」になります

※「Rdy」は「Ready（準備はできているか？）」の略語

ACTORS☆LEAGUE in Games 選抜チームは各画像ごとに、【(C)ALG2025】コピーライトを追加ください。

【SNSについて】

＃Rdy2025 を付けていただくようにお願い申し上げます。