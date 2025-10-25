いまさら聞けないSnow Manのトリセツ5 ──デビューから現在まで、人気の秘密を総まとめ

KKCompany Japan 合同会社

KKCompany Japan合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：谷 和博）が運営する音楽配信サービス「KKBOX」と、KDDI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松田 浩路）と共同運営する「auスマートパスプレミアムミュージック」は、国民的アイドルグループ・"Snow Man" の特集記事を制作しました。本リリースでは、同記事をご紹介してまいります。

Snow Man──今や日本の音楽・エンタメにおいてその名を聞かない日はない、国民的アイドルグループだ。だが、名前は知っていても、彼らがどんなグループなのか、どんな楽曲に人気があって、どんな魅力を持っているかを具体的に語れる人は、ファンのみなさんを除いてはそう多くはないかもしれない。

この記事では、Snow Manというグループの全貌を、5つの切り口から紐解く。結成からブレイク、最新ヒット「カリスマックス」まで、彼らの軌跡と現在を総まとめする。

Snow Manとは？いま日本で最も勢いのある9人組

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LZW4zUmE0qY ]

Snow Manは、STARTO ENTERTAINMENTに所属する9人組男性アイドルグループである。結成は2012年、デビューは2020年1月22日。SixTONESとの同日デビューという異例の発表が話題を呼び、音楽シーンに鮮烈な印象を残した。結成当初からダンスとアクロバットを武器に活動し、Jr.時代から高いパフォーマンス力で注目を集めていた。

Snow Manの魅力は、単に高い歌唱力や洗練されたダンスパフォーマンスに留まらない。ライブ演出に、演技、トーク、バラエティにおいてもそれぞれが輝きを放ち、まさに “国民的アイドルグループ” へと成長している。現在の日本において、ここまで多方面に才能を発揮しているグループも、個々に長所を活かして各界隈から評価を受けているグループも他にはないだろう。

１. 驚異の身体能力とダンスで魅せる「圧倒的パフォーマンス力」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rSD7jb4Xjq8 ]

Snow Manを語るうえで欠かせないのが、圧倒的なパフォーマンス力だ。リーダーの岩本照を中心に、メンバー全員が高い身体能力を誇り、アクロバットなパフォーマンスを取り入れている。Jr.時代から滝沢歌舞伎で鍛え上げられた身体表現は、もはや芸術の域に達している。

その振り付けには、力強さと緻密な構成が共存する。代表曲「D.D.」のキレやスピード感、「Grandeur」のダイナミズムは、彼らの代名詞と言える。その観る者を圧倒する洗練されたダンスパフォーマンスには、観客の息をも奪う緊張感が生まれる。

Snow Manのステージは、ただの “アイドルのライブ” を超越した、観る者に “舞台芸術” としての価値を感じさせる完成度を誇るのだ。

２. 個の才能が光り、表現を広げる“多面体”のSnow Man

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=mqx7oe22jf8 ]

Snow Manの真価は、グループとしての結束力に加え、各メンバーがそれぞれの分野で活躍し、表現の領域を広げている点にある。9人の多彩な活動は、互いを刺激し合いながらグループ全体の魅力を拡張し続けている。

目黒蓮は俳優として『silent』で社会現象を巻き起こし、『月の満ち欠け』『トリリオンゲーム』などの話題作でも確かな演技力を示した。阿部亮平は上智大学大学院修了、気象予報士資格を持つ知性派として、情報番組やクイズ番組で高い評価を得ている。渡辺翔太は繊細な歌声と美容への探究心で新たなファン層を開拓し、向井康二は鋭い観察眼と柔軟なトークでバラエティ番組を支える存在となった。

ラウールはモデルとしても活躍し、世界的ファッションイベント「パリ・コレクション」に出演。スタイルと表現力の両面で注目を集めている。岩本照は数多くの楽曲で振付を手がけ、ステージ演出においてもグループの核を担う。宮舘涼太は気品ある表現とユーモアのバランスで舞台や音楽番組に独自の存在感を放ち、佐久間大介はアニメや声優の世界に活動の場を広げ、エンターテインメントの新しい架け橋となっている。

これらの個人活動は、Snow Man全体の成長と信頼を支える重要な要素だ。それぞれの専門性や経験がグループの表現へと還元され、音楽・演技・ファッション・知性など、あらゆる角度から“Snow Manらしさ”を形づくっている。9人の才能が交わることで、グループは今、単なるアイドルを超えた“多面体の表現者集団”へと進化を続けている。

３. SNSで “バズる” Snow Man──「カリスマックス」に見る時代性

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ufc54RdoitM ]

Snow Manの楽曲は、音楽的完成度とSNS時代の拡散力を兼ね備えている。その象徴が、2025年8月にリリースされた「カリスマックス」だ。公開直後から破竹の勢いを見せ、公式YouTubeに公開されたミュージックビデオは、1週間足らずで3000万回再生を突破。オリコンのデジタルシングルランキングでも初週7.2万ダウンロードを記録し、初登場1位を獲得した。Snow Man史上最速で記録を更新し、グループの勢いを決定づける一曲となった。

快進撃の背景には、SNSを起点とした自然な拡散がある。TikTokやYouTubeショートでは「#カリスマックスチャレンジ」が生まれ、メンバーの投稿をきっかけに一般ユーザーや著名人が次々と参加。国内のみならず、韓国でもチャレンジ動画が相次ぎ、8月末に音楽番組『M COUNTDOWN』へ出演した際には、英語バージョンのパフォーマンスと“エンディング妖精”としての姿が注目を集めた。

また、メンバーごとの “チッケム” 動画がSNSで拡散され話題を集めたほか、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』への出演や渋谷の大型ビジョン広告展開など、多面的なプロモーションも功を奏した。さらに、ダンスプラクティス動画では、メンバーがコスプレ姿で踊る遊び心あふれる演出が話題を集め、YouTube急上昇1位を獲得。楽曲、映像、SNSを自在に行き来する “Snow Manらしさ” が世代を超えて広げている。

４. “9人が織りなす化学反応” と厚い信頼関係

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=H0MuwWjM4ok ]

Snow Manの魅力は、9人それぞれが際立った個性を持ちながら、グループとして驚くほどの一体感を保っていることにある。岩本照はリーダーとして全体を支え、鍛え抜かれた身体で高難度のアクロバットや振り付けを率いる。彼のストイックな姿勢は、グループ全体の基準を押し上げている。深澤辰哉は長年の経験と瞬発力を武器に、トークやMCで空気を整えるムードメーカーであり、舞台やドラマで見せる演技力にも厚みがある。ラウールは長身を活かしたダイナミックなダンスと表現力で観客を惹きつけ、ステージ衣装や演出面でも類稀な発想力を発揮している。

阿部亮平はグループ随一の知性派であり、上智大学大学院卒・気象予報士という肩書きにとどまらず、冷静な分析と正確なコメントで番組やライブを支える。向井康二は鋭い観察眼とリアクションでバラエティ番組に欠かせない存在となり、写真やカメラの分野でもその感性を活かしている。佐久間大介はアニメ愛と豊かな表現力で、エネルギッシュなムードを生み出す一方、声優としても活動の幅を広げている。

渡辺翔太は繊細な歌唱と高い表現力で楽曲の感情を引き出し、美容やセルフケアへの探究心でも新たなファン層を開拓している。宮舘涼太は「ロイヤル担当」として知られ、所作や言葉遣いの美しさでステージに独特の品格を与える。目黒蓮は誠実で実直な姿勢が魅力で、俳優としての経験を重ねながら、グループに落ち着きと深みをもたらしている。

こうして9人の個性は、複雑に絡み合いながら互いを補い合い、Snow Manというグループは形作られている。個人の才能がぶつかりながらも調和する、稀有なチームワークを持ったグループである。

５. ファンとの距離が近い“愛され力”──国民的アイドルの地位の確立

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=R5xjUGyYB8g ]

Snow Manの人気を支える最大の理由は、パフォーマンスの完成度だけでなく、ファンとの距離の近さにある。彼らはテレビや雑誌のきらびやかな舞台だけでなく、YouTubeチャンネル「Snow Manチャンネル」を通して、等身大の姿を惜しみなく見せている。企画での無邪気なじゃれ合い、くだらないことで盛り上がる会話、時には真剣に意見をぶつけ合う姿──そのどれもがリアルで、人間味にあふれている。

彼らの動画には、全力でふざける瞬間と、プロとしての集中力が同居している。体を張って挑戦するゲーム企画や、メンバー自らが振付を考案する真剣な制作回、舞台裏のドキュメントなど、どのコンテンツにも“Snow Manらしさ”が貫かれている。そのギャップが視聴者を惹きつけ、「推す」理由となる。動画のコメント欄には、年齢も性別も異なるファンたちが「見ているだけで元気になる」「努力が伝わる」と声を寄せる。

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=ZCJZEqzm3do ]

ライブや番組の場でも、Snow Manは常にファンへの感謝を言葉にする。「努力」「絆」「仲間」という言葉を繰り返し口にし、観客を仲間の一員として迎え入れる。華やかなステージングを見せる一方、ひとたびMCになれば、気取らず、飾らず、まっすぐに思いを伝える。その誠実さこそ、彼らが世代を超えて愛される理由である。

いまやSnow Manのファン層は10代から50代以上まで幅広く、親子や夫婦でライブを楽しむ姿も珍しくない。笑いと感動、努力と遊び心、そのすべてを包み込む存在として、Snow Manは“家族で推せるアイドル” という国民的アイドルの地位を築いた。彼らの魅力は、単なるスターの輝きではなく、見る者に「一緒に成長していける」と感じさせる温度にこそある。

まとめ：いまさらじゃない、これからが本番のSnow Man

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=i-PnC1tYnGM ]

Snow Manは、デビューからわずか数年で日本のトップアイドルの座に登りつめた。しかし、彼らの物語はまだ途上にある。結成から10年以上を経てもなお進化を続け、挑戦を恐れず、自分たちの表現を更新し続けている。

洗練されたパフォーマンスと絡み合う9人それぞれの個性、そしてファンとのあたたかな関係性。そのすべてが絶妙に調和し、Snow Manという唯一無二の存在を形づくっている。どんな状況でも笑顔を絶やさず、時に涙を流しながら努力を重ねる姿に、人々は「アイドル」という言葉を超えた人間的な力を感じるのだ。

彼らが歩んできた道は、決して順風満帆ではなかった。長い下積み、メンバーの増減、挑戦と葛藤の連続。それでも、9人が互いを信じ、ファンと共に歩んできたからこそ、今のSnow Manがある。その歩みには “これまで” と “これから” が地続きで存在している。

「いまさら」なんてことはない。むしろ今こそ、彼らの魅力に触れる最適な瞬間だ。Snow Manはすでに完成されたグループではなく、日々進化する “現在進行形の物語” である。まずは最新曲「カリスマックス」を聴いて、その世界に足を踏み入れてみてほしい。あなたの “Snow Manのトリセツ” が始まるのはそこからだ。

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=P8dE79olI98 ]

＜リリース情報＞

Snow Man - 音故知新

2025年11月5日発売

■収録内容

[通常盤]

01: TRUE LOVE

02: BOOST

03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）

04: くちびる

05: 悪戯な天使

06: カリスマックス

07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）

08: SERIOUS

09: Miss Brand New Friday Night

10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）

11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）

12: 愛のせいで

13: ユニット曲A

14: ユニット曲B

15: ユニット曲C

16: ユニット曲D

17: Nine Snow Charge!! (Bonus Track)

【元記事はこちら】

いまさら聞けないSnow Manのトリセツ5 ──デビューから現在まで、人気の秘密を総まとめ

KKBOX：https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1828-1.html

auスマプレミュージック：https://au.utapass.auone.jp/lp/snow-man-guide

▼KKBOXとは

「KKBOX」は、利用者数1,000万人以上を誇るアジア大手の定額制音楽配信サービス。台湾発祥のサービスで、提供エリアは台湾・香港/マカオ・シンガポール・日本の全5エリア。

月額980円（税込）で1億曲を超える楽曲がいつでもどこでも楽しめるほか、「BSCラジオ」などポッドキャストとしてオリジナル番組を展開したり、アーティストや友達と一緒に音楽を楽しめるオンラインDJ機能「Listen with」を展開したりと多様なサービスが魅力。初回登録1ヶ月無料で利用可能。

KKBOX公式サイト(https://www.kkbox.com/jp/ja/)

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/kkbox-music-and-podcasts/id300915900) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skysoft.kkbox.android&hl=ja)

▼auスマートパスプレミアムミュージックとは

「auスマートパスプレミアムミュージック」は、豊富な音楽プレイリストをはじめ、ポッドキャストや音楽コラムもお楽しみいただける音楽配信サービスです。Pontaパス会員であれば、追加料金なしでプレイリストを楽しめるほか、音声広告や機能制限なく、すべての機能や楽曲を自由にお楽しみいただける、Unlimitedプラン (月額980円/税別) も展開している。

auスマートパスプレミアムミュージック公式サイト(https://au.utapass.auone.jp/)

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/au%E3%81%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-au%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF/id579510737) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kddi.android.UtaPass&pli=1)