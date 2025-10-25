モータースポーツ×NFT「NEO CYBER SERIES MetaMe CUP 2025 Rd.3」開催！MetaMe主催のMetaMeカップFinalも同時開催！！

合同会社NEO PROJECT

次世代NFTプロジェクト「NEO NFT PROJECT」は、モータースポーツとNFTを融合させた新たなエンターテイメント「NEO CYBER SERIES 2025」の開催を決定いたしましたことをお知らせいたします。

NEO SERIES オリジナルマシン

本シリーズは、NFT保有者がレースへの参加や観戦、限定特典の取得などを通じて、これまでにないモータースポーツ体験を享受できる画期的な試みです。デジタルアセットであるNFTが、リアルなeモータースポーツシーンと連動することで、ファンエンゲージメントの新たな形を創出します。

大会概要

日時：2025年10月25日(土) 20：00～22：00

会場：オンライン

配信：https://youtube.com/live/qaqBQZmIPjE?feature=share

(https://youtube.com/live/zP_eFxle0T8?feature=share) ※MetaMe(R)でも配信予定です https://www.metame.ne.jp/event/live

主催：まじすけ株式会社

大会スポンサー一覧

・MetaMe：https://official.metame.ne.jp/

・株式会社ショウワクリエイト：https://www.showa-garage.com/

MetaMe

NTTドコモが開発したメタバースで、自分の価値観を理解したAIによりマッチング可能な、新しい形のコミュニケーション空間です。

「MetaMe」は、大企業やスタートアップ企業のイノベーション創出や事業創造を支援し、豊富な事業共創の実績を持つRelicの「オープンイノベーション事業」の一環として、大企業の新規事業創出を劇的に加速するインキュベーションパートナー・プラットフォーム「DUALii（デュアリー）」を活用した、メタコミュニケーションサービスです。

「NEO CYBER SERIES 2025」の注目ポイント- NFTによるレースエントリー: 特定のNFTを保有することで、アマチュアレーサーも本格的なレースイベントに参加可能。- NFTを活用した観戦体験: NFT保有者限定のVIPエリアへのアクセス、デジタル特典、イベント投票機能などを提供。- レース結果と連動したNFTユーティリティ: レース結果に応じてNFTの価値が変動したり、特別なアイテムが付与される可能性。- 多様なパートナーシップ: モータースポーツ関連企業やクリエイターとの連携により、更なる体験価値の向上を目指します。

「NEO CYBER SERIES 2025」は、モータースポーツファンのみならず、NFTに興味を持つ幅広い層に向けて、革新的でエキサイティングな体験を提供いたします。今後の詳細なスケジュールや参加方法については、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。

MetaMeカップ Finalも同時開催

人気ゲームタイトル「GT6551」「APEX」、「雀魂」、「荒野行動」のチャンピオンがこの日決定します。これまでのオンライン観戦に加えて、オフラインならではの熱気と興奮を、ぜひ会場でご体験ください。

イベント名：「MetaMeカップ Final」

大会タイトル：「GT6551」、「APEX」、「雀魂」、「荒野行動」

開催日時：2025年10月25日(土) 13:00～18:00

会場：MetaMe生放送

パブリックビューイング会場 : docomo R&D OPEN LAB ODAIBA

イベント詳細：

https://official.metame.ne.jp/event/gt6551/esports

NEO NFT PROJECTについて

「NEO NFT PROJECT」は、NFT技術を活用し、新たなエンターテイメント体験の創出を目指すプロジェクトです。モータースポーツを皮切りに、様々な分野でのNFT活用を推進してまいります。

NEO NFT PROJECT完全攻略ガイド

https://note.com/neo_nft_project/n/nbf38126c2689

公式アカウント

X：https://x.com/NEONFTPROJECT

Discord：https://discord.gg/kVZUmwHfpJ

公式HP：https://neonftproject.com/

＜プレスキット＞

https://drive.google.com/drive/folders/1uoX4A4WdqQ_rnom3XjWxEmk-bGR3_UMJ



■ ご取材 調整可能 事項

・NEO NFT PROJECTの画像および動画提供

・NEO LICENSE NFTの画像の提供

・NEO TEAM NFTの画像の提供

・ファウンダー 中山への取材

その他事項に関しましても調整可能です。下記、問い合わせまでお願いいたします