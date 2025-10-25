【大阪初開催】キャンドル×ヴァイオリンの幻想コンサート「あかりと音楽。」が12月20日開催　日常を離れて心を癒やす時間を

ペガサスキャンドル株式会社

老舗キャンドルメーカーのペガサスキャンドル株式会社（本社：岡山県倉敷市、代表者：井上功郎）は、キャンドルの灯りとヴァイオリンの生演奏が織りなす幻想的なコンサート「あかりと音楽。」を、2025年12月20日（土）に大阪・豊中市立ローズ文化ホールにて開催いたします。本イベントはこれまで岡山・倉敷を中心に開催してきましたが、今回が初の大阪開催となります。

“日常を離れて心を整える癒しの時間を過ごしてほしい”という想いから、今回で5回目を迎える本コンサートは、キャンドルのプロが手がけた本物の炎と、プロヴァイオリニスト島谷美賀子氏の演奏によるクリスマスの名曲が会場を包み込み心をほぐすひとときを演出いたします。揺らめく光と音楽が響き合う、冬の夜にしか味わえない特別な体験をぜひお楽しみください。

【導入・開催概要】

チケット詳細はこちら :https://akaritoongaku251220.peatix.com/

本イベントはこれまで岡山・倉敷を中心に開催してきましたが、今回が関西エリア初開催となります。多くの方々からの開催を望む声に応え、“あかりと音楽が響き合う非日常体験”をより多くの方にお届けできる機会となりました。

第3回「あかりと音楽。」の様子日程・会場をチェックする :https://www.candleworld.co.jp/lp/lights-and-music/

演出のこだわりと世界観

会場には、約700個の本物のキャンドルが灯されます。LEDでは表現できない、柔らかく温かなあかりが空間全体を包み込み、来場者を静けさの中へ誘います。

使用するキャンドルは、キャンドルグラス、ピラーキャンドル、装飾キャンドルなど、あかりの表情を豊かに演出するために厳選されたもの。結婚式などで実際に用いられているプロ仕様の演出機材とともに、本物の灯りの美しさを最大限に引き出します。

会場内では、キャンドルの“重なり”と“単独の美しさ”の両方が感じられるようにレイアウトを工夫。奥行きのある静かな空間を生み出します。

音楽は、クリスマスの高揚感と静けさを堪能できるように、クラシックの名曲とJ-POPを織り交ぜた構成に。誰もが一度は耳にしたことのあるメロディが、揺らめく灯りと重なり、心の奥にしまっていた“クリスマスの記憶”をそっと呼び起こします。

第3回「あかりと音楽。」の様子体験価値と反響

これまでの参加者からは、

「キャンドルの灯りと音楽に包まれて、自然と涙がこぼれました」

「また来たい、友人にも薦めたいと思える素敵なコンサートでした」

など、多くの感動の声が寄せられています。

「日常から少し離れて、心をととのえる時間を持ってほしい」--そんな想いから始まったこのコンサートは、今年で5回目の開催を迎えます。初の大阪開催となる今回は、関西の皆さまにも“灯りと音の癒しのひととき”をお届けいたします。

第3回「あかりと音楽。」の様子第3回「あかりと音楽。」の様子

＜こんな方におすすめ＞

・忙しい日々から離れ、静かな癒しの時間を過ごしたい方

・クリスマスに“少し特別な体験”を贈りたい方

・本物のキャンドル空間を体験したい方

・SNSでシェアしたくなる“映えるイベント”を探している方

【出演アーティスト】

第3回「あかりと音楽。」の様子第3回「あかりと音楽。」の様子

島谷 美賀子（ヴァイオリン）島谷 美賀子（ヴァイオリン）

2001年生まれ。4歳よりヴァイオリンを始め、11歳で渡英。13歳でイギリス最古の音楽学校パーセルスクールに入学し、奨学金を得てロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックに進学。2023年に首席で卒業。

ウィグモアホールでのリサイタルやロンドンシティフィルとの共演など、国際的に活躍。現在はSNSでも演奏を精力的に発信し、日本ヴァイオリンよりファニョーラ1926年製を貸与されている。

本公演では、その豊かな音色と研ぎ澄まされた感性で、クリスマスの名曲の数々を披露予定。

【イベント詳細】

イベント名：あかりと音楽。

開催日：2025年12月20日（土）

開催時間：13:00開演（12:30開場）※約60分／休憩なし

会場：豊中市立ローズ文化ホール（大阪府豊中市野田町4-1）

アクセス：阪急宝塚線「庄内」駅から徒歩約10分

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23410/table/24_1_2616fc807fe261fecb19f6f478d72bdb.jpg?v=202510251158 ]詳細を見る :https://akaritoongaku251220.peatix.com/【プログラム予定】

・G線上のアリア（バッハ）

・四季「冬」（ヴィヴァルディ）

・カノン（パッヘルベル）

・クリスマス・イブ（山下達郎）

・戦場のメリークリスマス（坂本龍一） など

※曲目・曲順は予告なく変更となる場合があります

【会社概要】

代表者 井上 功郎（いのうえ いさを）

会社名：ペガサスキャンドル株式会社

所在地：〒710-0807 岡山県倉敷市西阿知町1320-5

創業：1934年10月

事業内容：キャンドル・ロウソクの製造販売、空間演出事業、店舗運営（キャンドル卓 渡邉邸）

【主な特許・受賞歴】

・マジックキャンドル（特許取得／発明協会優秀賞）

・すぐつくキャンドル／バスキャンドル／ドミノキャンドル（各種特許）

・倉敷製蠟「CARD CANDLE」DESIGN TOKYO大賞2017 グランプリ受賞

公式HP：https://www.pegasuscandle.com/

【お問い合わせ先】

ペガサスキャンドル株式会社

広報担当：平野 弥芳（ひらの やよし）

電話：086-465-1035

メール：info@candleworld.co.jp

HP：https://www.pegasuscandle.com/