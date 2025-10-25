【本日10/25(土)オープン】UWS AQUARIUM「アクアプラネット・ポート」ひらかたパークに登場。宇宙を旅するアクアリウム、絵本めくるように景色が切り替わる、全10エリアを巡る没入体験。

株式会社UWS ENTERTAINMENT

水族館など魚に関するエンターテインメント事業を展開する株式会社UWS ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：宮澤雅教、以下「UWS」）がプロデュースを担当した「プラネットアクア・ポート ～UNDER WATER SPACE～」が、本日（10月25日）、京阪電気鉄道株式会社が経営する遊園地「ひらかたパーク」にオープンします。併せて、各エリアの実際の写真を公開いたします。

■「プラネットアクア・ポート ～UNDER WATER SPACE～」概要

本施設は、“宇宙を旅するアクアリウム”をテーマにした没入型の展示で、来場者は“宇宙船の乗客”となり、出発から帰還までのプロセスを体験します。光・音・映像・香りと、生きた水生生物を組み合わせることで、フィクションと現実が重なる独特の臨場感を生み出します。

■ 各ゾーンの概要 / 実際のエリアの様子

【ZONE1：プラネットアクア・ポート】

ようこそプラネットアクア・ポートへ。

宇宙への入口として皆様をお出迎え。 水の惑星への始まりです。

【ZONE2：宇宙アクアリウムツアーズ】

これから旅するプラネットアクアには、様々な面白い惑星があります。

あなたはどの惑星に行きたいですか？

【ZONE3：スペースシップ・ラボ】

ご搭乗ありがとうございます。

この宇宙船は人間と宇宙魚が仲良くなれる研究をしている宇宙船です。

【ZONE4：スペースマーメイド】

貝殻や宝石に包まれたフェミニンな惑星にはキュートな容姿に姿を変えた宇宙魚たちが生息しています。

【ZONE5：ワープゾーン】

プラネットアクアで最も深い深海の星「ディープサブマリン」へと続くトンネルは

一瞬でワープすることの出来るエレクトリックなエリアです。

【ZONE6：ディープサブマリン】

おもしろい生き物が潜んでいるこのエリアは、宇宙船で探索することが出来る探検エリアです。

見つけられるかな？

【ZONE7：アンダーウォータースペース ルミナス】

可愛らしい金魚提灯が空中を泳ぎ、温かみのあるオレンジの光に包まれた回遊空間をお楽しみいただけます。

【ZONE8：リターン to アース】

宇宙から地球への帰還はマッピングの映像をお楽しみいただけます。

去り行く惑星と近づく地球の景色を楽しみながらご帰還ください。

【ZONE9：ギャラクシーギャラリー】

蓄星に願いを込めたメッセージカードの展示や記念写真が撮れるフォトスポットエリアです。

【ZONE10：アクアマート】

宇宙旅行の思い出に、お土産はいかがですか？ここでしか買えないオリジナルグッズも販売します。

■ アクアリウムクリエイター「GAKYO MIYAZAWA」

UWS ENTERTAINMENT代表として、繊細かつ奇抜なアイデアで、水槽を<水の惑星> と称しアクアリウムの新しいスタイルを切り開いてきた、日本を代表するアクアシーンの異端児。テラリウムやビオトープなどさまざまなジャンルに定評があり、陶芸や音楽 といったジャンルを超えたアーティストたちとのコラボレーシ ョンイベントを開催するなど、多くの人の支持を集めている。そして見る人の心を魅了するその作品は、時を忘れさせる程優雅で美しい。

<受賞実績の一例>

日本観賞魚フェア 水槽ディスプレイコンテスト 日本観賞魚振興会 会長賞

日本観賞魚フェア 水槽ディスプレイコンテスト 農林水産大臣賞 など多数

【開業日】2025年10月25日(土)

【営業日時】ひらかたパークの営業日時に準ずる

【場所】園内「ノームショップ」横

【料金】700円

※2歳以上有料

※フリーパス利用可能

※別途ひらかたパーク入園料が必要

【WEBサイト】https://www.hirakatapark.co.jp/attractions/aquarium/

※その他詳細は後日公式WEBサイト等で発表します。

■「ひらかたパーク」について

「ひらかたパーク」は1912年(大正元年)に開園し、2024 年に開園 112 周年を迎えた関西を代表する遊園地です。菊人形展の会場として歴史をスタートさせ、継続して営業する遊園地としては日本最古です。子どもから大人まで遊べる35種類以上のアトラクションをはじめ、春はバラ、夏はプール、秋冬はイルミネーション、冬はスケート・雪あそびなど四季を通じて楽しむことができます。

【住所】 〒573-0054 大阪府枚方市枚方公園町１－１

※最新の営業情報は公式サイトからご確認ください

URL：https://www.hirakatapark.co.jp/

■「株式会社UWS ENTERTAINMENT」について（ Webサイト https://www.uws.jp/）

会 社 名 ：株式会社UWS ENTERTAINMENT

所 在 地 ：〒135-0091 東京都港区台場一丁目7番１号 アクアシティお台場３階

代 表 者 ：代表取締役 宮澤雅教

事業内容：イベントの企画・運営、アクアリウムの制作・展示・メンテナンス、アクアリウムのリース・レンタル