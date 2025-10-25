関東最大級の飲屋街・野毛で楽しむ、はしご酒イベント「野毛せんべろトライアスロン」11 月 10 日（月）～16 日（日）に開催

野毛べろ

最近メディアでも取り上げられる機会が増えた、関東最大級の飲屋街、横浜・野毛。600店以上の飲食店がひしめくこの街には、「興味はあるけどお店が多すぎて選べない」「一見さんお断りの雰囲気がありそう」といった声も少なくありません。

そんな“野毛初心者”でも安心して飲み歩きが楽しめるように、「野毛の酒場案内人・野毛べろ」と野毛を愛するメンバーで、「野毛せんべろトライアスロン」を今年も企画・開催します。

選りすぐりの51店舗が参加し、各店の個性が光る「せんべろセット」（1,000円／1,500円／2,000円）を、11月10日（月）～16日（日）の7日間限定で提供。

限定メニューにつき、人気店では早々に完売となる場合も。野毛の魅力を気軽に体験できるこの機会を、お見逃しなく！

■ 昨年の開催実績

2024年8月22日（木）～25日（日）に初開催された「野毛せんべろトライアスロン」では、28店舗が一丸となり、約3,500食を提供。

初対面でも関係なし。野毛ではすぐに“乾杯”でつながる！イベント参加中の野毛べろ、偶然出会った仲間たちと乾杯！

「イベントをきっかけに野毛で飲むようになった！」「次は全店制覇を目指したい！」といった声も多く寄せられ、大変好評をいただきました。

今回も、お一人様でも気兼ねなく楽しめるセットをご用意しています。

「興味はあるけど一人で行くのはちょっと不安」という方こそ、ぜひ一歩踏み出してみてください。野毛がきっと、あなたを歓迎してくれます。

今年は参加店舗数を28から51に、開催期間も4日から7日間にスケールアップ。より多くのお客様に手軽に野毛の魅力をお楽しみいただけます。

■ 野毛の酒場案内人・野毛べろ 企画監修！

野毛の酒場案内人・野毛べろ

多数のメディアやYouTubeに出演している「野毛の酒場案内人・野毛べろ」の企画監修のもと、

はしご酒の聖地「野毛」を100%楽しめるイベントを実現。

参加店舗の魅力を引き出し、初参加の方も常連の方も、野毛の新しい扉を開くきっかけを提供します。

※野毛べろ各種SNS

Instagram → https://www.instagram.com/nogebero/(https://www.instagram.com/nogebero/)

X → https://x.com/nogebero

YouTube → www.youtube.com/@nogebero(https://www.youtube.com/@nogebero)

■ 特徴１.：せんべろ新時代！

“せんべろ＝千円でべろべろ”の常識をアップデート！1,000円・1,500円・2,000円の3価格帯で、各店舗がこの期間限定の特別セットを提供。初めての方も、野毛通の方も、自分スタイルで楽しめる――それが“進化系せんべろ”です。

＜はしご酒 対象店舗・メニュー（一部）＞

Tunaがる～海鮮おでん～

価格：1,000円(税込)

１.ネギトロ梅水晶

２.お好きな串2本(特タン除く)

３.サワー類、茶割り、角ハイ

鳥導

価格：1,000円(税込)

内容：

１.おすすめ串物2本

２.日替わり小鉢1 品

３.サワー2杯

餃子と点心 台湾点心屋台 紬茶ん ちぇるる野毛

価格：1.500円(税込)

１.ドリンク2杯(ハイボール、レモンサワー、タコハイ、ウーロンハイ、ジャスミンハイ、ひげ茶ハイ、台湾緑茶ハイ(台湾緑茶ハイは2杯目は中のみ))

２.ザーサイ

３.肉焼売と海鮮焼売の盛り合わせ

４.台湾餃子

５.春巻き(ミンハーキン)

さかな酒場ぴ

価格：1,500円(税込)

１.ドリンクなんでも2杯（日本酒は半合）

２.刺し盛りハーフ

いがぐり食堂

価格：2,000円(税込)

１.いくらパンとウニのせタリアータハーフ

２.お好きなドリンク2杯(ワイン含む)

レッドコング

価格：2,000円(税込)

１.白州、知多、メーカーズマーク、ジャックダニエルから2杯

または白州12年、山崎12年から一杯

(白州、山崎、知多は無くなり次第終了)

またはサワー2杯(ソフドリも可)

２.牛すじ煮込み

３.ハニーチーズクラッカー

４.選べるステーキ

５.冷凍パイン

■ 特徴２.：多彩なジャンルのお店を飲み歩き！

立ち飲み、肉料理、魚介料理、和食、中華・点心、韓国料理、イタリアン・フレンチ、メキシコ料理、串焼き・串揚げ、そして日本酒・ビール・ワイン・BAR・カラオケまで。

普段使いできる立ち飲みから、食通を唸らせるグルメ店、はたまた野毛で普段飲み歩いてる人しか知らないディープな酒場まで多種多様なジャンルが集結しました。

■ 特徴３.：野毛の街を飲み歩いて、全51店舗を制覇せよ！

今回限定のオリジナルTシャツ

見事スタンプを全て集めた猛者には、「オリジナルTシャツ」をプレゼント！

全店制覇を目指して、野毛の夜を駆け抜けよう。

またイベント期間中にイベントのステッカーも配布します！詳細は公式インスタグラムをご覧ください→https://www.instagram.com/noge_senbero_triathlon/

■ 開催概要

開催日程：

2025年11月10日（月）～11月16日（日）

開始時間：

各店舗により異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

→ https://2vhai.hp.peraichi.com(https://2vhai.hp.peraichi.com)

備考：

※雨天決行。荒天時は各店休業となる場合があります。

■ 注意事項

・メニュー内容・提供時間などは、予告なく変更となる場合があります。

・記録・広報のため、イベントの様子を撮影する場合があります。

・過度な飲酒はご遠慮ください。水分補給をしながら、無理のない範囲でお楽しみください。

■ 参加店舗

（詳細は公式サイトに掲載）

各店舗をカテゴリー別に紹介します。

≪立飲み≫

一寸先はキンコンカン

梅干しサワーと日本酒

酒×餃子 いきつけ

地酒・立飲み 酒母や

焼売スタンドきんぎょ

蒸氣屋～角打ち～ 野毛食道楽

せっかち焼鳥 ハットリ

大衆酒場 杯スタンド

たちのみたまま

チャコールグリルバジル

Tunaがる～海鮮おでん

野毛焼きそばセンター まるき 野毛五番街店

野毛焼きそばセンター まるき 野毛本店

Perfect Beer Stand野毛

ぴざ なかむら

FENICOTTERO

まるう商店SUN

もつ焼きごえん

路地裏焚火酒場 ふたたび



※座り席のある店舗もあります

≪昼飲み≫

韓国酒場野毛テポチ

餃子と点心 台湾点心屋台 紬茶ん

串焼きビストロガブリ野毛一番街

酒×餃子 いきつけ

さんだーす

SEAFOOD ナイス貝

焼売スタンドきんぎょ

炭焼 風太郎

大衆酒場2.0 野毛とぽす

大衆しゃぶしゃぶ勝治野毛店

ツナガル×八郎 ドリームランド店

鳥導 満天ホール店

のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）

野毛まぐろ食堂

野毛焼きそばセンターまるき 野毛五番街店

野毛焼きそばセンターまるき 野毛本店

FENICOTTERO

紅虎苑

まるう商店SUN

もつ焼きごえん

もんじゃとテッパンヤキ ポコペン。

和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ ドリームランド店



※昼飲みは1週間の内、14時以前に開店する日が一日でもある店舗を記載しています。

≪肉料理≫

大阪西成もつ肉商店 満天ホール店

さんだーす

せっかち焼鳥 ハットリ

大衆酒場2.0 野毛とぽす

大衆しゃぶしゃぶ勝治 野毛店

チャコールグリルバジル

Heart Blue 3号店

紅虎苑

レッドコング

路地裏焚火酒場 ふたたび

≪魚介料理≫

さかな酒場 ぴ

SEAFOOD ナイス貝

Tunaがる～海鮮おでん

ツナガル×八郎 ドリームランド店

野毛まぐろ食堂

Heart Blue 3号店

まるう商店SUN

≪和食≫

居酒屋SUN

一寸先はキンコンカン

梅干しサワーと日本酒

大阪西成もつ肉商店 満天ホール店

樹作

串カツ・ドテ串 夢源

さんだーす

地酒・立飲み 酒母や

蒸氣屋～角打ち～ 野毛食道楽

炭焼 風太郎

大衆酒場2.0 野毛とぽす

大衆酒場 杯スタンド

大衆しゃぶしゃぶ勝治 野毛店

たちのみたまま

Tunaがる～海鮮おでん

鳥導 満天ホール店

野毛食道楽 天元

のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）

野毛焼きそばセンター まるき 野毛五番街店

野毛焼きそばセンター まるき 野毛本店

分福茶釜

もつ焼きごえん

もんじゃとテッパンヤキ ポコペン。

レッドコング

路地裏焚火酒場 ふたたび

≪中華・点心≫

一寸先はキンコンカン

餃子と点心 台湾点心屋台

酒×餃子 いきつけ

さんだーす

焼売スタンドきんぎょ

≪韓国料理≫

韓国酒場野毛テポチ

ミリヤネンコプチャ 桜木町野毛店

≪イタリアン・フレンチ≫

いがぐり食堂

串焼き。ビストロガブリ 野毛一番街店

のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）

野毛HAG

Perfect Beer Stand野毛

ぴざ なかむら

FENICOTTERO

和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ ドリームランド店

和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ 本店

≪メキシコ≫

Bamboo 4

≪串焼き・串揚げ≫

樹作

串カツ・ドテ串 夢源

串焼きビストロガブリ 野毛一番街店

炭焼 風太郎

大衆酒場 杯スタンド

鳥導 満天ホール店

もつ焼きごえん

≪日本酒推し≫

一寸先はキンコンカン

梅干しサワーと日本酒

さかな酒場 ぴ

地酒・立飲み 酒母や

蒸氣屋～角打ち～ 野毛食道楽

大衆しゃぶしゃぶ勝治 野毛店

まるう商店SUN

≪ビール推し≫

ドラフトスタンドバジル

Perfect Beer Stand野毛

Bamboo 4

≪ワイン推し≫

いがぐり食堂

SEAFOOD ナイス貝

ぴざ なかむら

FENICOTTERO

レッドコング

和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ ドリームランド店

和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ 本店

≪Bar≫

のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）

野毛HAG

Heart Blue 3号店

BAR Heart Blue

Perfect Beer Stand野毛

Banana Fish

≪カラオケ≫

のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）

Banana Fish

レッドコング(2階利用時)

運営： 野毛はしご酒の世界（メンバーは公式サイトをご覧ください）

公式サイト：https://2vhai.hp.peraichi.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/noge_senbero_triathlon/