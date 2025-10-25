関東最大級の飲屋街・野毛で楽しむ、はしご酒イベント「野毛せんべろトライアスロン」11 月 10 日（月）～16 日（日）に開催
最近メディアでも取り上げられる機会が増えた、関東最大級の飲屋街、横浜・野毛。600店以上の飲食店がひしめくこの街には、「興味はあるけどお店が多すぎて選べない」「一見さんお断りの雰囲気がありそう」といった声も少なくありません。
そんな“野毛初心者”でも安心して飲み歩きが楽しめるように、「野毛の酒場案内人・野毛べろ」と野毛を愛するメンバーで、「野毛せんべろトライアスロン」を今年も企画・開催します。
選りすぐりの51店舗が参加し、各店の個性が光る「せんべろセット」（1,000円／1,500円／2,000円）を、11月10日（月）～16日（日）の7日間限定で提供。
限定メニューにつき、人気店では早々に完売となる場合も。野毛の魅力を気軽に体験できるこの機会を、お見逃しなく！
■ 昨年の開催実績
2024年8月22日（木）～25日（日）に初開催された「野毛せんべろトライアスロン」では、28店舗が一丸となり、約3,500食を提供。
初対面でも関係なし。野毛ではすぐに“乾杯”でつながる！
イベント参加中の野毛べろ、偶然出会った仲間たちと乾杯！
「イベントをきっかけに野毛で飲むようになった！」「次は全店制覇を目指したい！」といった声も多く寄せられ、大変好評をいただきました。
今回も、お一人様でも気兼ねなく楽しめるセットをご用意しています。
「興味はあるけど一人で行くのはちょっと不安」という方こそ、ぜひ一歩踏み出してみてください。野毛がきっと、あなたを歓迎してくれます。
今年は参加店舗数を28から51に、開催期間も4日から7日間にスケールアップ。より多くのお客様に手軽に野毛の魅力をお楽しみいただけます。
■ 野毛の酒場案内人・野毛べろ 企画監修！
野毛の酒場案内人・野毛べろ
多数のメディアやYouTubeに出演している「野毛の酒場案内人・野毛べろ」の企画監修のもと、
はしご酒の聖地「野毛」を100%楽しめるイベントを実現。
参加店舗の魅力を引き出し、初参加の方も常連の方も、野毛の新しい扉を開くきっかけを提供します。
※野毛べろ各種SNS
Instagram → https://www.instagram.com/nogebero/(https://www.instagram.com/nogebero/)
X → https://x.com/nogebero
YouTube → www.youtube.com/@nogebero(https://www.youtube.com/@nogebero)
■ 特徴１.：せんべろ新時代！
“せんべろ＝千円でべろべろ”の常識をアップデート！1,000円・1,500円・2,000円の3価格帯で、各店舗がこの期間限定の特別セットを提供。初めての方も、野毛通の方も、自分スタイルで楽しめる――それが“進化系せんべろ”です。
＜はしご酒 対象店舗・メニュー（一部）＞
Tunaがる～海鮮おでん～
価格：1,000円(税込)
１.ネギトロ梅水晶
２.お好きな串2本(特タン除く)
３.サワー類、茶割り、角ハイ
鳥導
価格：1,000円(税込)
内容：
１.おすすめ串物2本
２.日替わり小鉢1 品
３.サワー2杯
餃子と点心 台湾点心屋台 紬茶ん ちぇるる野毛
価格：1.500円(税込)
１.ドリンク2杯(ハイボール、レモンサワー、タコハイ、ウーロンハイ、ジャスミンハイ、ひげ茶ハイ、台湾緑茶ハイ(台湾緑茶ハイは2杯目は中のみ))
２.ザーサイ
３.肉焼売と海鮮焼売の盛り合わせ
４.台湾餃子
５.春巻き(ミンハーキン)
さかな酒場ぴ
価格：1,500円(税込)
１.ドリンクなんでも2杯（日本酒は半合）
２.刺し盛りハーフ
いがぐり食堂
価格：2,000円(税込)
１.いくらパンとウニのせタリアータハーフ
２.お好きなドリンク2杯(ワイン含む)
レッドコング
価格：2,000円(税込)
１.白州、知多、メーカーズマーク、ジャックダニエルから2杯
または白州12年、山崎12年から一杯
(白州、山崎、知多は無くなり次第終了)
またはサワー2杯(ソフドリも可)
２.牛すじ煮込み
３.ハニーチーズクラッカー
４.選べるステーキ
５.冷凍パイン
■ 特徴２.：多彩なジャンルのお店を飲み歩き！
立ち飲み、肉料理、魚介料理、和食、中華・点心、韓国料理、イタリアン・フレンチ、メキシコ料理、串焼き・串揚げ、そして日本酒・ビール・ワイン・BAR・カラオケまで。
普段使いできる立ち飲みから、食通を唸らせるグルメ店、はたまた野毛で普段飲み歩いてる人しか知らないディープな酒場まで多種多様なジャンルが集結しました。
■ 特徴３.：野毛の街を飲み歩いて、全51店舗を制覇せよ！
今回限定のオリジナルTシャツ
見事スタンプを全て集めた猛者には、「オリジナルTシャツ」をプレゼント！
全店制覇を目指して、野毛の夜を駆け抜けよう。
またイベント期間中にイベントのステッカーも配布します！詳細は公式インスタグラムをご覧ください→https://www.instagram.com/noge_senbero_triathlon/
■ 開催概要
開催日程：
2025年11月10日（月）～11月16日（日）
開始時間：
各店舗により異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
→ https://2vhai.hp.peraichi.com(https://2vhai.hp.peraichi.com)
備考：
※雨天決行。荒天時は各店休業となる場合があります。
■ 注意事項
・メニュー内容・提供時間などは、予告なく変更となる場合があります。
・記録・広報のため、イベントの様子を撮影する場合があります。
・過度な飲酒はご遠慮ください。水分補給をしながら、無理のない範囲でお楽しみください。
■ 参加店舗
（詳細は公式サイトに掲載）
各店舗をカテゴリー別に紹介します。
≪立飲み≫
一寸先はキンコンカン
梅干しサワーと日本酒
酒×餃子 いきつけ
地酒・立飲み 酒母や
焼売スタンドきんぎょ
蒸氣屋～角打ち～ 野毛食道楽
せっかち焼鳥 ハットリ
大衆酒場 杯スタンド
たちのみたまま
チャコールグリルバジル
Tunaがる～海鮮おでん
野毛焼きそばセンター まるき 野毛五番街店
野毛焼きそばセンター まるき 野毛本店
Perfect Beer Stand野毛
ぴざ なかむら
FENICOTTERO
まるう商店SUN
もつ焼きごえん
路地裏焚火酒場 ふたたび
※座り席のある店舗もあります
≪昼飲み≫
韓国酒場野毛テポチ
餃子と点心 台湾点心屋台 紬茶ん
串焼きビストロガブリ野毛一番街
酒×餃子 いきつけ
さんだーす
SEAFOOD ナイス貝
焼売スタンドきんぎょ
炭焼 風太郎
大衆酒場2.0 野毛とぽす
大衆しゃぶしゃぶ勝治野毛店
ツナガル×八郎 ドリームランド店
鳥導 満天ホール店
のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）
野毛まぐろ食堂
野毛焼きそばセンターまるき 野毛五番街店
野毛焼きそばセンターまるき 野毛本店
FENICOTTERO
紅虎苑
まるう商店SUN
もつ焼きごえん
もんじゃとテッパンヤキ ポコペン。
和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ ドリームランド店
※昼飲みは1週間の内、14時以前に開店する日が一日でもある店舗を記載しています。
≪肉料理≫
大阪西成もつ肉商店 満天ホール店
さんだーす
せっかち焼鳥 ハットリ
大衆酒場2.0 野毛とぽす
大衆しゃぶしゃぶ勝治 野毛店
チャコールグリルバジル
Heart Blue 3号店
紅虎苑
レッドコング
路地裏焚火酒場 ふたたび
≪魚介料理≫
さかな酒場 ぴ
SEAFOOD ナイス貝
Tunaがる～海鮮おでん
ツナガル×八郎 ドリームランド店
野毛まぐろ食堂
Heart Blue 3号店
まるう商店SUN
≪和食≫
居酒屋SUN
一寸先はキンコンカン
梅干しサワーと日本酒
大阪西成もつ肉商店 満天ホール店
樹作
串カツ・ドテ串 夢源
さんだーす
地酒・立飲み 酒母や
蒸氣屋～角打ち～ 野毛食道楽
炭焼 風太郎
大衆酒場2.0 野毛とぽす
大衆酒場 杯スタンド
大衆しゃぶしゃぶ勝治 野毛店
たちのみたまま
Tunaがる～海鮮おでん
鳥導 満天ホール店
野毛食道楽 天元
のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）
野毛焼きそばセンター まるき 野毛五番街店
野毛焼きそばセンター まるき 野毛本店
分福茶釜
もつ焼きごえん
もんじゃとテッパンヤキ ポコペン。
レッドコング
路地裏焚火酒場 ふたたび
≪中華・点心≫
一寸先はキンコンカン
餃子と点心 台湾点心屋台
酒×餃子 いきつけ
さんだーす
焼売スタンドきんぎょ
≪韓国料理≫
韓国酒場野毛テポチ
ミリヤネンコプチャ 桜木町野毛店
≪イタリアン・フレンチ≫
いがぐり食堂
串焼き。ビストロガブリ 野毛一番街店
のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）
野毛HAG
Perfect Beer Stand野毛
ぴざ なかむら
FENICOTTERO
和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ ドリームランド店
和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ 本店
≪メキシコ≫
Bamboo 4
≪串焼き・串揚げ≫
樹作
串カツ・ドテ串 夢源
串焼きビストロガブリ 野毛一番街店
炭焼 風太郎
大衆酒場 杯スタンド
鳥導 満天ホール店
もつ焼きごえん
≪日本酒推し≫
一寸先はキンコンカン
梅干しサワーと日本酒
さかな酒場 ぴ
地酒・立飲み 酒母や
蒸氣屋～角打ち～ 野毛食道楽
大衆しゃぶしゃぶ勝治 野毛店
まるう商店SUN
≪ビール推し≫
ドラフトスタンドバジル
Perfect Beer Stand野毛
Bamboo 4
≪ワイン推し≫
いがぐり食堂
SEAFOOD ナイス貝
ぴざ なかむら
FENICOTTERO
レッドコング
和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ ドリームランド店
和い和いイタリアン酒場 とんとんとんきぃ 本店
≪Bar≫
のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）
野毛HAG
Heart Blue 3号店
BAR Heart Blue
Perfect Beer Stand野毛
Banana Fish
≪カラオケ≫
のげちゅー（J's bar ×野毛の駐車場）
Banana Fish
レッドコング(2階利用時)
運営： 野毛はしご酒の世界（メンバーは公式サイトをご覧ください）
公式サイト：https://2vhai.hp.peraichi.com
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/noge_senbero_triathlon/