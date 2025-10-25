人気ドラマを手掛ける共同テレビジョンと出版社ファンギルドが究極の感動IPを共同制作！『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』10/25（土）コミックシーモアより先行配信開始【コミックアウル】

株式会社ファンギルド

株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）は、株式会社共同テレビジョン（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：石原隆）と共同制作した電子コミック、『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』を、本日よりコミックシーモアにて先行配信いたしました。

本作は、『世にも奇妙な物語』など数々の人気ドラマを手掛けてきた共同テレビジョンと、デジタルコミック出版社のファンギルドが、「感動IP」をテーマにドラマ＋コミックの原作を生み出していくプロジェクトの第一弾。

『人事の人見』『笑うマトリョーシカ』『マルモのおきて』など、数々の話題作を生み出してきた橋本芙美プロデューサーと気鋭のコミック作家・大島幸也の強力なタッグが実現しました。

「人はいつからでも再生できる」という人生の応援歌、究極のヒューマンドラマ・コミックをお届けします。

65歳にしてすべてを失った主人公と、新卒一年目のバイタリティ溢れるヒロイン。

飲食店経験のない二人が、思い出のレストラン再開の挑戦とさまざまな出会いを通じて成長していく人間ドラマです。

『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』 作：大島幸也

あらすじ

(C)Yukie Oshima/共同テレビジョン/FUNGUILD「65歳を過ぎたら、世間からも妻からも、不要な人間扱いか――？」「うちのレストランで働きませんか？」

長年、仕事一筋で生きてきた三宅智史（みやけ・さとし）。定年退職をした当日、妻に離婚を切り出され…さらに火事で家まで失ってしまう。「65歳を過ぎたら、世間からも妻からも、不要な人間扱いか――？」

そんなある日、三宅は加納千佳（かのう・ちか）という女性と出会う。「うちのレストランで働きませんか？」

今は亡き祖父の「レストラン銀春」をなんとか立て直したいと考えていた千佳の想いを聞き、三宅は銀春で働く決意をする。ところが、料理経験の全くない三宅に任された仕事は、なんと料理長だった！？

定年退職、熟年離婚、母との確執、癖のある仲間たち。

挫折と再起、後悔と歓喜、そして人と人との繋がり――。

あらゆる年代の人々にエールを送る、ハートフル・ヒューマンストーリー開幕！

勤続43年、65歳で定年退職した三宅を待っていたのは、妻からの「離婚してください」の一言だった。

とある理由で自宅が全焼し、仕事と家庭に加え、住む家まで失うことに。

失意のなか偶然出会った女性・千佳に導かれ、辿り着いたのは雰囲気のあるレストランで…。

三宅と千佳が出会う「人と人との繋がり」にも注目です。

価格 : 【単話版】1話150円（38ページ） / 【電子単行本版】1巻510円（127ページ）

作品ページはこちらから : https://www.cmoa.jp/title/338803/

著者・大島幸也さんコメント

この作品は、「挑戦」と「人との繋がり」をテーマに描きました。すれ違いや迷いの中にいる登場人物たちが、レストランの再生を通じて少しずつ前に進んでいく姿を見てもらえたら嬉しいです。洋食レストランが舞台ということもあって、誰もが一度は食べたことのあるようなメニューが、物語の中で人と人を繋ぐ小さな橋になっています。ただの食事じゃない。一皿のご飯が、誰かの背中を押したり、すれ違いを溶かしたり。そんな“きっかけの味”を感じてもらえたら嬉しいです。ページをめくるたび、誰もがもう一度、自分の挑戦に向き合いたくなる。そんな応援歌としての物語になったら嬉しいです。

大島幸也（おおしまゆきえ）

2020年デビューの二人組漫画家。コメディ、和風ファンタジー、ラブロマンスと多彩なジャンルを制作。読者の心に迫るストーリーと魅力的な作画で、新たなファンを増やし続けています。

（X:@yukieoshima(https://x.com/yukieoshima)）

共同テレビジョンプロデューサー・橋本芙美さんコメント

十数年前から、私の企画ファイルに「定年レストラン」という企画メモが眠っていました。それは、定年退職を迎えた人達が集まってレストランを開店し、第2の人生を謳歌するドラマの企画でした。

「定年」と言っても、今や60代はまだまだ現役でやりたいことが沢山あって、エネルギーに満ち溢れています。そんな60代を主人公に、人生は何歳になってからでも挑戦できるし楽しめるというメッセージを込めたドラマをずっとやりたいと思っていました。

数年前にファンギルドさんと一緒にIP開発をしようという話が始まった際に、この「定年レストラン」に目を留めてくださいました。そして大島幸也先生が、この企画をベースにさらに若いヒロインや人生に挫けそうになっている登場人物たちの設定を加えてくださり、レストランの再生と共に彼らも新たな「挑戦」をするお話が誕生しました。

このコンテンツがコミックやドラマを通して、何歳からでも自分次第で挑戦できる、人生は楽しめる、という応援歌になれたらいいなと思います。

まずは大島幸也先生の心温まるストーリーと素敵な作画によるコミック版をぜひお楽しみください。

橋本芙美（はしもとふみ）

テレビドラマプロデューサー。2002年共同テレビジョン入社。『メイちゃんの執事』『フリーター、家を買う。』『マルモのおきて』など数々の人気ドラマを手掛ける。近年の作品に『人事の人見』『笑うマトリョーシカ』『夕暮れに、手をつなぐ』など。

メディア情報

新刊配信を記念して、「ほんのひきだし」にてインタビュー記事を掲載しています。

大島幸也先生のコメントにもご注目ください。

■人気ドラマを手がける共同テレビジョンと出版社・ファンギルドの共同制作『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』が好評配信中！

https://hon-hikidashi.jp/news/82257/

■新作コミック『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』の著者・大島幸也特別インタビュー！人気ドラマを手がける共同テレビジョンと出版社・ファンギルドの共同制作コミック作品が配信中

https://hon-hikidashi.jp/book-person/82268/

キャンペーン情報

新刊配信を記念して、さまざまなキャンペーンを実施中・実施予定です。

＜コミックシーモア先行配信キャンペーン＞

「コミックシーモア」にて以下の期間中、お得に読める先行配信キャンペーンを実施いたします。

・ 期間 ： 10月25日（土）～11月7日（金）

・ 単話版 ： 1巻無料、２巻50％OFF https://www.cmoa.jp/title/338803/

・ 電子単行本版1巻 ： 試読増量 https://www.cmoa.jp/title/339434/vol/1/

※電子単行本版は、単話版1～4巻を収録した合本版です。

＜X フォロー&リポストキャンペーン＞

Xにて以下の期間中、フォローとリポストをいただくと抽選で魅力たっぷりな景品が当たるキャンペーンを実施いたします。

・ 期間 ： 10月25日（土）～11月25日（火）

・ 内容 ： X（コミックアウル公式(https://x.com/comicowl_fg)）のフォロー&リポストで抽選でＱＵＯカードやお米券をプレゼント。感想引用リポストで当選確率アップ！

＜ボイスコミックキャンペーン＞

以下の日程にて、『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』のボイスコミックの配信を予定しています。三宅や千佳をはじめ、キャラクターの台詞や心の声を臨場感たっぷりにお届けします。

・ 期間 ： 11月2２日（土）～配信開始

・ キャスト : 橘諒（三宅智史役） / 平井芹奈（加納千佳役） / 坂本育子（三宅裕子役） / Marika(加納景子役)

・ 配信方法 : ファンギルドChannel（@funguild.channel(https://www.youtube.com/@funguild.channel)）

株式会社共同テレビジョンについて

1958年、株式会社共同テレビジョンニュースとして設立。その後1970年に現在の株式会社共同テレビジョンに改称、日本を代表する映像を創り出す総合制作会社。テレビ番組や映画のみならず配信オリジナルコンテンツ、Web、モバイルコンテンツ等の制作の他、企業向けの映像制作やCMの企画制作、イベント等の実施サポートまで、制作部門と技術部門が連携し、企画立案から制作、撮影、編集までの幅広い業務を一括して行っている。

会社名 : 株式会社共同テレビジョン

所在地 ： 東京都中央区築地５-６-１０ 浜離宮パークサイドプレイス11・12階

代表者 ： 代表取締役社長 石原 隆

事業内容 ： 放送番組・映画・映像コンテンツの企画制作、イベント・広告コンテンツの企画制作、取

材・制作技術関連及び編集業務 ほか

電子コミックレーベル「コミックアウル」について

手のひらに、非日常を！

「コミックアウル」は、2020年11月に創刊した青年向けコミックレーベルです。物語の世界に生きるキャラクターを通して、心動かす非日常体験を提供していきます。

「コミックアウル」公式HP：https://owl-comic.jp/

「コミックアウル」編集部公式X（旧Twitter）：@comicowl_fg(https://x.com/comicowl_fg)

ファンギルドは今後も電子・紙、国内・海外と幅広い読者へコンテンツをお届けしてまいります。

