大泉町の「省エネ家電購入費補助金」で最大3万円補助！デンキチ パワーモールおおた店でも申請対象に対応
群馬県大泉町では、エネルギー価格高騰への支援と地球温暖化防止を目的に「省エネ家電製品購入費補助金」制度を実施しています。
町内にお住まいの方が対象で、対象家電（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫など）を新たに購入または買い替えた場合、購入費用の2分の1（上限3万円）が補助されます。
この補助制度は、デンキチ パワーモールおおた店で購入した対象製品にも対応しています。
統一省エネラベルで★3.0以上の高効率家電が対象となり、家庭の電気代削減と環境への配慮を両立できます。
補助の申請には、**購入前の「認定申請」と購入後の「交付申請」**の手続きが必要です。
受付期間は令和7年10月1日（水）から令和8年1月30日（金）まで（※予算上限に達し次第終了）。
購入を検討されている方は、ぜひこの機会にデンキチ パワーモールおおた店をご利用ください。
■会社名 ：株式会社でんきち
■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4
■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広
■創業 ：1985年
■事業内容
家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。
通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。
住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。
