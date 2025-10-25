リカバリー加重ブランケット『とろ眠』が新発売　“二度寝した休日の幸福感”を届ける日本の睡眠ブランド『二度寝びより』より楽天市場で登場　睡眠コンサルタント監修のもと上質な眠りを提案。

YUSUKE TODA STUDIO合同会社

「二度寝びより」は、“二度寝した休日の幸福感”をテーマに、睡眠に悩みを抱える全ての方に上質な休息を届けることを目指した日本発の寝具ブランドです。

ブランド内には睡眠コンサルタントも常駐し、科学的知見と感性を融合させたアプローチで「心からとろけるような眠り」をサポートします。

第一弾として登場するリカバリー加重ブランケット「とろ眠」は、重みが3kg／5kg／7kgから選べる加重タイプ。チャンキーニットを用い、職人の手によって一本一本丁寧に編み込まれています。

重みがもたらす“ディーププレッシャー効果”により、自律神経のうち副交感神経が優位に働き、心拍や呼吸の安定、ストレスホルモンの減少、セロトニンやオキシトシン（幸福ホルモン）の分泌促進が期待されます。まるで抱きしめられているような安心感をもたらすことで、安らぎと集中力を高める睡眠体験を提供します。

このディーププレッシャー効果は、米国睡眠医学会誌『JOURNAL OF CLINICAL SLEEP MEDICINE』（VOL.16 NO.9, 2020年）でも検証されており、体重の約7～12％の重みを持つ寝具が安心感や幸福感の向上に寄与することが報告されています。

また、本商品のベースとなる加重ブランケット技術は海外クラウドファンディングにて累計2,500万円以上の支援を集めた実績もあり、国内では「二度寝びより」ブランドとして再構築・改良を行いました。

