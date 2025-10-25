【アルテミス】きれいめな印象の大人気ローファーにららぽーと海老名店限定カラーが登場！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社（本社：東京都港区赤坂）が展開するカジュアルフェミニンブランド「アルテミス by ダイアナ」より、店舗限定商品のご案内です。

レディライクなグログランリボンモチーフできれいめな雰囲気に仕上げたローファーに、ららぽーと海老名店限定カラーが登場。裏地を極力省いて仕立てることで足当たりがとっても柔らかく、片足約160gという驚きの軽さを実現しました。今季大注目のダークブラウンのカラーは秋冬のコーディネートに活躍すること間違いなしです。この機会にぜひ店頭にてご覧くださいませ。

■商品情報

詳細を見る :https://artemisdiana.jp/news/2792/

商品番号：AR41778

価格：\11,000(税込)

ヒール高：1cm台

サイズ展開：22.0-25.0cm

限定カラー：ダークブラウンジンコウヒカクエナメル

通常カラー：ブラックジンコウエナメル/ブラックジンコウスムース

■販売店舗情報

〒243-0436

神奈川県海老名市扇町13番1号ららぽーと海老名 2F

TEL：046-206-6223

営業時間：10：00～21：00

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=881■アルテミス by ダイアナについて

ダイアナ株式会社が運営するカジュアルフェミニンブランド。

「良質な日常を過ごす全ての女性達へライフスタイルの中に自然と

溶け込むシューズブランド」をコンセプトに展開。

Instaglam：artemisbydiana

