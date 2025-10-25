【アルテミス】きれいめな印象の大人気ローファーにららぽーと海老名店限定カラーが登場！

写真拡大 (全4枚)

ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社（本社：東京都港区赤坂）が展開するカジュアルフェミニンブランド「アルテミス by ダイアナ」より、店舗限定商品のご案内です。


　レディライクなグログランリボンモチーフできれいめな雰囲気に仕上げたローファーに、ららぽーと海老名店限定カラーが登場。裏地を極力省いて仕立てることで足当たりがとっても柔らかく、片足約160gという驚きの軽さを実現しました。今季大注目のダークブラウンのカラーは秋冬のコーディネートに活躍すること間違いなしです。この機会にぜひ店頭にてご覧くださいませ。



詳細を見る :
https://artemisdiana.jp/news/2792/

■商品情報




商品番号：AR41778


価格：\11,000(税込)


ヒール高：1cm台


サイズ展開：22.0-25.0cm


限定カラー：ダークブラウンジンコウヒカクエナメル


通常カラー：ブラックジンコウエナメル/ブラックジンコウスムース


■販売店舗情報


〒243-0436
神奈川県海老名市扇町13番1号ららぽーと海老名　2F


TEL：046-206-6223


営業時間：10：00～21：00


詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=881
■アルテミス by ダイアナについて
■アルテミス by ダイアナについて

ダイアナ株式会社が運営するカジュアルフェミニンブランド。
「良質な日常を過ごす全ての女性達へライフスタイルの中に自然と
溶け込むシューズブランド」をコンセプトに展開。
Instaglam：artemisbydiana



■ダイアナ株式会社
■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp