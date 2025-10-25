GKµþÅÔ¡¢¸ÅÂå·ÝÇ½¡Ö´ì³Ú¡×¤ò¸½Âå¤ËºÆÀ¸ ºÇ¿·µ»½Ñ¡ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿·¤¿¤ËÁÉ¤ë²¾ÌÌ¡¢ÌÀÆü¹áÂ¼¤Ç½éÈäÏª
³ô¼°²ñ¼ÒGKµþÅÔ¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËãÅÄÉ÷»ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡¢ÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸ÅÂå¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²¾ÌÌ·à¡Ö´ì³Ú¡×¤òÌó1400Ç¯¿¶¤ê¤ËÉü³è¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGIGAKU¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ÔÆ»¡ÊÎý¤êÊâ¤¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¾ÌÌÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î²¾ÌÌ¨¡¨¡¡Ö²àÏ°Íå¡Ê¤«¤ë¤é¡Ë¡×¡ÖÖÂÖÆ¡Ê¤³¤ó¤í¤ó¡Ë¡×¡Ö¼£Æ»¡Ê¤Á¤É¤¦¡Ë¡×¡Ö»â»Ò¡Ê¤·¤·¡Ë¡×¨¡¨¡¤Ï¡¢Eno-design¡¢²¬Â¼¹©Ë¼¡¢GKµþÅÔ¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£GIGAKU¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÉñÍÙ²È¡¦¿¹»³³«¼¡»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ3D¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¥Ùー¥¹¤ËÍÑ¤¤¤ÆGKµþÅÔ¤Ï¡¢Â¤·Á¤ÎÀºåÌ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò»Ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÑ¸õÀ¤ä·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ëµ¡Ç½À¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎý¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ë¡¢GKµþÅÔ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ëºÌ¿§µ»½Ñ¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅÉÎÁµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢½Å¸ü¤«¤ÄÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é·ÚÎÌ¤Ê²¾ÌÌ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¸½Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸ÅÂå·ÝÇ½¤ÎÀº¿À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²¾ÌÌ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉü¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸ÅÂå·ÝÇ½¤ÎºÆ²ò¼á¡×¤ËÄ©¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¾åµ¤Î4¤Ä¤ÎÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÂÀ»ÒÌÌ¡Ê¤¿¤¤¤·¤á¤ó¡Ë¡×¡ÖÉÛºîÌÌ¡Ê¤Õ¤µ¤¯¤á¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Æó¼ï¤Î²¾ÌÌ¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÀ»ÒÌÌ¡×¤Ï¡¢¹ÔÆ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼«Í³¤Ë´é¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î²¼ÃÏ¤È¤Ê¤ë²¾ÌÌ¤Ç¤¹¡£¼ù»é¤ò¿¿¶õÀ®·Á¤Ç²Ã¹©¤·¤Æ·ÚÎÌ¤ÊÌÌ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤¬Ê¸²½¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆþ¸ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÛºîÌÌ¡×¤Ï¡¢ÉÛ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÆ»¤Î¿Ê¹Ô¤ä±é½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌÌ¤ÈÅö»þ¤ÎÌ±½°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌÌ¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¹¤¬¤ê¤òÃ´¤¦¿·¤·¤¤É½¸½Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¡¢´ì³Ú¤ò¡ÈÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤ÆÁÉ¤é¤»¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹ÔÆ»¡ÊÎý¤êÊâ¤¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬Â¼¤òÎý¤êÊâ¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¸ÅÂå¤ÎÂ©¿á¤È¸½Âå¤ÎÁÏÂ¤À¤ÎÎ¾Êý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿º×Îé¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ì³Ú¡×¤ÎÉü³è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎò»ËÅª»ñÎÁ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÉ½¸½¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¸ò¤¨¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£GKµþÅÔ¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¸²½»ñ»º¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç²ò¼á¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£GKµþÅÔ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁÅý¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò·ë¤Ó¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½ÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ì³Ú¤ÈGIGAKU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
´ì³Ú¡Ê¤®¤¬¤¯¡Ë¤Ï¡¢ÈôÄ»»þÂå¤ËÂçÎ¦¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²¾ÌÌ·à¤Ç¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²¾ÌÌ·ÝÇ½¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê²¾ÌÌ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Éñ¤äÊª¸ì¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³ùÁÒ»þÂå¤ÎµÏ¿¤òºÇ¸å¤ËÅÓÀä¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾ÌÌ¤ä¤ï¤º¤«¤ÊµÏ¿¤Î¤ß¤¬¸½ºß¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡È¸¸¤Î·ÝÇ½¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎGIGAKU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¼º¤ï¤ì¤¿·ÝÇ½¤òÃ±¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦²»³Ú²È¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÇ¯Âå¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Üー¥Àー¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Çá´¤é¤»¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£ÎÎ°è¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Áí¹çÅª¤Ê·Ý½Ñ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍÑ¤¤¡¢¸ÅÂå¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ê¸²½ÂÎ¸³¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤È¤·¡¢º£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Æ³È¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãGIGAKU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Á´ÂÎ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¦GIGAKU¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñWEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.gigaku-asuka.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒGKµþÅÔ
¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÍå¿ËÈ×·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡×
GKµþÅÔ¤Ï¹µÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½ÁÛÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢»×¹Í²áÄø¤äÈ¯ÁÛ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÌ¤Íè¤ò¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥óË¤«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁõÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀìÌçÀ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¼«ºß¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ò¶î»È¡£Ê£¹çÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó²ò¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£1972Ç¯ÀßÎ©¡£URL: https://www.gk-kyoto.com