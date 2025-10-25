【速報】 今年度の開催日程が決定！「～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ 2026」

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

2026年も、「～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ」を伊勢丹新宿店で開催いたします。今回で24回目を数える日本でのサロン・デュ・ショコラ。今回も多くの魅力的なチョコレートを取りそろえ、甘いひとときをご提案いたします。ご期待ください。

～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ 2026

※会期中の開店(午前10時)から午前11時頃までのご入場は、エムアイカード会員さまの優先入場(「PassMarket」による抽選方式での事前予約制)とさせていただきます。

東京会場

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

【PART 1】

2026年1月15日(木)～1月20日(火) [1月20日(火)は午後6時終了]

【PART 2】

2026年1月24日(土)～1月29日(木) [1月29日(木)は午後6時終了]

※1月24日(土)・25日(日)の2日間は、終日エムアイカード会員さま特別ご招待日です。

【PART 3】

2026年1月31日(土)～2月4日(水)、2月7日(土)～2月15日(日) [2月4日(水)・15日(日)は午後6時終了]

※1月21日(水)～23日(金)、30日(金)、2月5日(木)は、本館6階 催物場は閉場となります。

※2月6日(金)はイベント開催のため、全館休業とさせていただきます。

三越伊勢丹オンラインストア

一般会期：2026年1月5日(月)午前10時～2月9日(月)午前10時

※2026年1月3日(土) 午前10時～1月4日(日) 午後11時59分はエムアイカード会員さま限定会期です。

詳しい情報はこちらからご確認ください。

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f

サロン・デュ・ショコラSNS公式アカウント

Instagram：https://www.instagram.com/salonduchocolat_jp/

X：https://x.com/sdc_sns

サロン・デュ・ショコラとは

1995年にフランス・パリで誕生して世界中から一流ショコラティエやブランド、最高級のチョコレートが集まる、世界最大級のチョコレートの祭典で、本場のパリでは毎年10月下旬～11月上旬に開催されています。日本では、2003年1月に伊勢丹新宿店の本館6階 催物場からスタート、東京新宿をはじめとする三越伊勢丹グループ各店にて毎年開催されています。

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。