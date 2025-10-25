【武蔵野市・吉祥寺】オーダースーツ専門店 グローバルスタイルが、吉祥寺に新店舗をOPEN！全店舗対象の「オーダースーツコンビフェア」を期間限定で開催中！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）は、 10月22日(水)より、JR線「吉祥寺駅」より徒歩5分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩8分に「GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店」をオープンいたしました。東京都武蔵野エリアでは初めての出店となり、東京都内の店舗は14店舗を構えます。

『GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店』オープン初日の様子

「吉祥寺店」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/shop/kichijoji

オープン初日は、数日前からご予約をしていただいたお客様や、近くの百貨店等のお買い物のついでにお立ち寄りの方など、多くのお客様にご来店いただきました。

今回は新しくオープンした吉祥寺店の店内写真と共に吉祥寺店のおすすめポイント【6選】をご紹介します。

【GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店】おすすめポイント6選

<おすすめ１.>見本のスーツを豊富に展示

GINZAグローバルスタイルは全10型以上のスーツモデル（パターン）からお好きなモデルを選べるのが特徴です。「吉祥寺店」では、よりオーダースーツ完成後のイメージがしやすくなるよう、見本のスーツを多数ご用意しております。

<おすすめ２.>25年秋冬モノ新作生地

グローバルスタイルでは、約5,000種類以上の生地をご用意しており、25年秋冬モノ新作生地は、カジュアル生地からビジネスシーンで大活躍する生地まで種類豊富に取り揃えております。

さらにスーツのほか、コート（チェスター、ダウン、ステンカラー/バルカラー）やジャケット、シャツなどもオーダーメイドでお作りいただけます。既製品では味わえない、抜群のサイズ感や体にフィットする着心地を、スーツとご一緒にぜひお楽しみください。

<おすすめ３.>レディースオーダーにも対応

メンズだけでなく、レディースの商品もご用意しております。オーダースーツやオーダーシャツはもちろん、オーダーコートやオーダーブラウス、オーダーパンプスなどにも対応しています。

<おすすめ４.>ドレスシューズブランド「Berwick1707(バーウィック)」の取り扱い

吉祥寺店では、スペイン発のシューズブランド『Berwick1707』を取り扱っております。

※取り扱い店舗は随時拡大予定です。

▼「Berwick1707」のフィロソフィー

「Berwick1707」の革靴は、すべて職人の手仕事によって生み出される。

卓越した技巧を持つ職人だけが織り成すことのできるグッドイヤーウエルト製法を取り入れ、一つひとつのクオリティを限界まで高めているのも特筆すべき点である。

伝統工芸品にも通ずるといわれることもあり、見た目の美しさを追求し、足を通すことで初めて実感できる至高の履き心地も実現している。

<おすすめ５.>プライベートフィッティングルーム

個室空間で快適にオーダーできるプライベートフィッティングルーム（無料・要予約）をご用意しております。お子様連れのご家族や、お知り合いと複数名でもご利用いただけます。

<おすすめ６.>ウェイティングカフェ

フリーWi-Fi・フリードリンクサービス付きのカフェを併設しているため、お仕事の合間にお越しの際や、お連れ様をお待ちの時間も快適にお過ごしいただけます。

「新店OPEN記念フェア」を全店舗で開催中！

本格オーダースーツが19,000円(税込20,900円)「生活応援フェア」開催中！

グローバルスタイルではお得なフェアを多数開催！

「コンビフェア」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/combi/「生活応援フェア」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/seikatsu-ouen/

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（10月25日時点）】

「グローバルスタイル フェア」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg9MgYIAhBFGD0yBggDEEUYPdIBCDMyNTdqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・PREMIUM MARUNOUCHI なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・MARUNOUCHIグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740