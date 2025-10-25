MiniLEDが拓くテレビ新時代。すべての人に最高の映像体験を届けるハイセンス「E80R」「E70R」「E50R」シリーズ登場！

ハイセンスジャパン株式会社

かつてテレビは、リビングの中央に鎮座する四角い箱でした。私たちはただ、そこに映し出される情報を一方的に受け取るだけ。しかし、エンターテインメントの形が多様化した今、テレビに求められる役割は劇的に変化しています。それは単なる「視聴」のための道具ではなく、家族や友人と感動を分かち合い、時には一人で深く世界に没入するための「体験」を創出するパートナーへと進化を遂げたのです。

この新しい時代に、テレビ選びは「生活の質」そのものを選ぶ行為と言っても過言ではありません。そんな重要な選択を前に、世界中のユーザーから絶大な支持を集めるブランド「Hisense（ハイセンス）」が、Amazon限定という特別なステージに、革新的な3シリーズ「E80R」「E70R」「E50R」を投入します。これは、あなたの日常を、かつてない感動で満たすためのハイセンスからの回答です。

究極の映像美と臨場感をその手に。ハイエンドモデル「E80R」シリーズ

「どうせ買うなら、最高のものを」。画質、音質、そしてデザインのすべてにおいて一切の妥協を許さない、そんなあなたに応えるのが、フラッグシップに位置づけられる「E80R」シリーズです。55型から最大85型までの大画面ラインナップは、リビングをたちまちプライベートシアターへと変貌させます。

その心臓部には、ハイセンスが世界シェアNo.1を誇る「Mini-LED PROバックライト」技術を搭載。従来のLEDバックライトを遥かに凌ぐ数の極小LEDを画面全体に敷き詰め、エリアごとに緻密な明るさ制御を行う最新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」と組み合わせることで、漆黒の闇から眩い光のきらめきまでをリアルに描き出します。夜空に輝く星々の繊細な光、アクション映画の爆発シーンの閃光。そのコントラストは、まさに息をのむほどのリアリティです。

色彩表現もまた、別次元の領域へ。「広色域量子ドット」技術により、特に再現が難しいとされる緑や赤の純度を劇的に向上させ、生命力あふれる自然の風景や、人肌の温かみまで忠実に再現します。さらに「低反射広視野角パネルPRO」は、日中の明るいリビングでも外光の映り込みを徹底的に抑制。斜めから家族がどこから見ても色褪せることのない、鮮やかな映像美を共有できます。

これらの最高スペックを統合し、コンテンツに応じて最適な画質・音質を自動調整するのがAIエンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO」です。シーンと視聴のコンテンツによって自動画質音質調整をしてくれるのでユーザーが煩雑な設定に頭を悩ませることなく、箱から出したその日から、常に最高のパフォーマンスを享受できるインテリジェンスを備えています。

映像体験は、音響が伴ってこそ完成します。「E80R」は、最大出力60Wのパワフルな「2.1.2チャンネル 空間サラウンドシステム」を搭載。上向きに配置されたトップスピーカーが、天井からの音の反射を利用し、Dolby Atmosの立体音響を完璧に再現。まるで映像の中にいるかのような、全方位からのサウンドシャワーがあなたを包み込みます。

ゲームファンにとっても「E80R」は比類なきパートナーです。144Hz VRR（可変リフレッシュレート）に対応し、PCゲームなどのハイフレームレート映像も驚くほど滑らかに表示。残像感のないクリアな映像で、一瞬の判断が勝敗を分けるシビアなゲームプレイを強力にサポートします。

最高の画質、最高の音質、そして最高のゲーム体験。エンターテインメントのすべてを極めたいと願う人にとって、「E80R」は唯一無二の選択肢となるでしょう。

高画質と価格の理想的なバランス。賢者の選択「E70R」シリーズ

「ハイエンドの性能は魅力的だが、価格も重視したい」。そんな現実的かつ賢明なニーズに完璧に応えるのが、ミドルクラスの「E70R」シリーズです。「E80R」が持つコア技術のDNAを受け継ぎながら、驚異的なコストパフォーマンスを実現した、まさに“万能型”と呼ぶにふさわしいモデルです。

画質の核となる「Mini‐LEDバックライト」と、AI映像エンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO」は「E70R」にも惜しみなく搭載。これにより、従来の液晶テレビとは一線を画す、明るくコントラスト豊かな高画質を実現しています。映画の暗いシーンでの黒浮きを抑え、鮮やかな色彩を忠実に描き出す能力は、上位モデルに迫る実力です。

特筆すべきは、その卓越したゲーム性能。「ゲームモードPRO」は、4K/144p入力時で約0.83msという驚異的な低遅延を実現。一瞬の遅れも許されない対戦格闘ゲームやFPSにおいて、プレイヤーの操作をダイレクトに画面へ反映させます。PC用のゲーミングモニターとは次元の違う、55型から85型までの大画面で繰り広げられるゲーム体験は、あなたをゲームの世界へ深く没入させることでしょう。

サウンド面も抜かりはありません。サブウーファーを含む3スピーカーシステム（実用最大出力40W）を搭載し、Dolby Atmosにも対応。迫力ある重低音からクリアなセリフまで、バランスの取れた高音質を提供します。

映像美、ゲーム性能、そして価格。すべてにおいて高いレベルを求める現代のユーザーにとって、「E70R」は最も満足度の高い“スイートスポット”を突く、理想的な一台です。

テレビライフの新たなスタンダードを築く。「E50R」シリーズ

「テレビは欲しいけれど、オーバースペックで高価なものは必要ない」。そうお考えの方にこそ、ハイセンスの真価が発揮される「E50R」シリーズをおすすめします。43型から75型まで幅広いサイズ展開と、手に取りやすい価格設定が魅力のAmazon限定モデルですが、その実力は決して「安価なだけ」ではありません。

NetflixやAmazon Prime Videoなど多数もの動画配信サービスに対応し、上位シリーズと同様の快適な操作性を実現。外付けUSB HDDによる裏番組録画や、別の部屋のハイセンステレビで録画番組を視聴できる「Anyviewホームサーバー」など、日本のテレビとして求められる機能をフルスペックで搭載しています。

さらに、HDMI 2.1にも対応し、低遅延ゲームモードも完備。スマートフォン画面をテレビに映す「スクリーンシェア」機能も搭載するなど、現代のライフスタイルに欠かせないスマート機能も充実しています。

初めての一人暮らしのパートナーとして、あるいは寝室や子供部屋用の2台目として。「E50R」は、テレビがある豊かな生活への扉を、誰にでも開いてくれるコストパフォーマンスの概念を覆す一台です。

未来のエンタメ体験があなたの家に

これら魅力的な3つのシリーズに共通するのが、高速レスポンスを誇るスマートテレビOS「VIDAA OS」の快適な操作性です。電源オンからチャンネル切り替え、アプリの起動まで、ストレスを感じさせないサクサクとした動作は、毎日のテレビ体験をより心地よいものにしてくれます。

究極を求めるなら「E80R」。バランスを重視するなら「E70R」。コストパフォーマンスを追求するなら「E50R」。あなたのライフスタイルに完璧にフィットする一台が、このハイセンスの新ラインナップの中に必ず見つかるはずです。さあ、新しいテレビ選びの基準として、まずはハイセンスをチェックしてみてください。

商品詳細を見る：

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/94311CC5-4981-4C3A-B15A-3CE9D975D29C?channel=25TVPRtimes