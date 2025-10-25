50ヵ国以上で読み継がれる世界的ベストセラー!『できる人の仕事のしかた 文庫版』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:谷口奈緒美)は2025年10月24日に『できる人の仕事のしかた 文庫版』(リチャード・テンプラー 著、桜田直美 翻訳)を刊行しました。

シリーズ40万部突破の定番ロングセラー！世界のどこでも通用する世界標準の仕事のルールをコンパクトにまとめました。

※本書は2018年に刊行された『できる人の仕事のしかた〔新版〕』を文庫化したものです。

■ 50カ国以上で読まれている世界的ベストセラー

世界的ベストセラー"Rules"シリーズの中でも、最も長く読み続けられている1冊。周りからも仕事ぶりを認められ、当然昇進すべき人物と見られるようになる行動原則がしっかり身につきます。

■ 突き抜けるための世界標準の行動原則108+新章10ルール

- 控えめに約束し、約束以上の仕事をする- 仕事への情熱を労働時間で示さない- 努力を他人に見せない- クールに適度な距離を保つ- 自分の役割を心得る- うわさ話を広めない- 自分の業界に関係する法律を学ぶ- 職場のしきたりには黙って従う- 幹部ともっと交流する- 重要人物を味方につける- 自分の情報を明かしすぎない......etc.

本書には、"知られざる秘密の仕事術"は載っていません。当たり前だけれど、なかなか実行できない、仕事で大切なことだけが集められています。

◎書籍概要

【著者情報】

リチャード・テンプラー(Richard Templar)

旅行代理店、スーパーマーケットチェーン、レストラン、カジノ、大学自治会など、幅広い分野で30年を超えるマネジャー経験を持つ。2003年に出版社White Ladder Pressを創設。わずか4年で「イギリスで最も成功した出版社」と呼ばれるまでに育て上げた。Ruleシリーズは50言語で翻訳される世界的ベストセラーになっている。著書に『できる人の人生のルール』『上手な愛し方』 (ディスカヴァー)などがある。



桜田直美(さくらだ・なおみ)

翻訳家。早稲田大学第一文学部卒。訳書は『できる人の人生のルール』『ロングゲーム 今、自分にとっていちばん意味のあることをするために』(以上、ディスカヴァー)、『こうして、思考は現実になる』(サンマーク出版)、『おじいちゃんが教えてくれた人として大切なこと)（ダイヤモンド社)など多数。

【書籍情報】

タイトル:『できる人の仕事のしかた 文庫版』

発売日:2025年10月24日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:文庫/280ページ

ISBN:978-4799332221

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799332228/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332221&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332221&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

＜電子書籍＞

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FTS1CZ8N/d21_rs_pr-22