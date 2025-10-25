【ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄】旅の夜を粋に楽しむ大人の時間「ほろ酔いタイム」プラン新登場！バーで3,000円の利用特典＆特製おつまみが付いた宿泊プランを販売開始

鶴雅ホールディングス株式会社カフェ＆バー「アペ」

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」にて、旅の夜を上質に演出する宿泊プラン「バー利用特典＆特製おつまみセット付」宿泊プランの販売を開始しました。雄大な自然に抱かれた隠れ家のような空間で、心ゆくまで寛ぎ、心地よい空間の中で過ごす大人のための特別プランをご紹介します。

バー利用特典＆おつまみセット付宿泊プラン :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=Mvt5KmfdFS

・「バー利用特典＆特製おつまみセット付」宿泊プラン概要

特製おつまみセット（イメージ）

「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」は、館内の施設、カフェ＆バー「アペ」でご利用いただける3,000円分のバー利用券と、お好きなドリンクと相性抜群の特製おつまみセットが付いた、大人のための宿泊プランを販売開始しました。地元・北海道の銘酒はもちろん、世界各国から厳選された洋酒、季節のカクテルなど、豊富なドリンクメニューを取り揃え、夕食後の夜のひとときゆっくりと満喫できる特別プランです。大切な方と語らい合うもよし、一人静かにグラスを傾けながら旅の余韻に浸るもよし。普段の喧騒を忘れ、ゆったりと流れる時間の中で、心ゆくまで大人の夜をお楽しみいただけます。

【プラン概要】

プラン名： 【ほろ酔いタイム】バー利用特典！1室につき3000円分＆特製おつまみセット付き

特典：バー「アペ」利用券1室につき3,000円分

バー「アペ」にて、おつまみセット大人1名様につき1セット

・施設概要

ラウンジ「アペソ」

北海道羊蹄山のふもと、古くから湯治場として親しまれてきた奥ニセコ昆布温泉の一角に佇む「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」。杢のぬくもり、木目の細かい年輪をめでる和の美意識、その繊細な感性を大切にした館内施設や北海道の旬の素材をふんだんに使用した創作日本料理。森の大樹の悠久の時間に、お客さま一人一人のやすらぎの瞬間が重なり和み合う、まるで別荘に訪れるかのような大人のための温泉旅館です。

展望温泉風呂付特別室大浴場露天風呂特選「山河膳」料理屋「松籟」

施設名：ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄

所在地：北海道虻田郡ニセコ町ニセコ393

連絡先：TEL0136-59-2323

法人名：鶴雅観光開発株式会社