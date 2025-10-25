ろうそくの灯がゆれる幻想的なワークショップ体験【ART NIGHT】を好評開催中！｜CREABASE押上（スカイツリー）店

株式会社CREA WORKS■ CREABASE押上店【ART NIGHT】 静かな夜と穏やかな休日に灯る、アートのひととき。

キャンドルの灯りがゆらめく夜。

柔らかな光と静かな空気の中で、手を動かし、色を重ね、形を生み出す。

そんな“夜のアート体験”ができる【ART NIGHT】コースが、CREABASE押上店に新しく登場しました。

“アートをもっと身近に”をテーマに、誰でも気軽にアートやクラフトを楽しめる体験型Art&Craftカフェ「CREABASE」(クレアベース)。

その中でも【ART NIGHT】は、昼間とは異なる幻想的な雰囲気の中で、ゆっくりと創作に向き合うことができる特別なコースです。

■ キャンドルが照らす、静かな創作時間。

店内には、数多くのキ ャンドルが灯され、ほのかに揺れる光がテーブルを包み込みます。

昼の活気とは違う、静かで落ち着いた空気。

そこに漂うのは、アートと向き合う集中の時間と、心をほどく安らぎ。

夜のカフェ空間ならではの、穏やかで上質なひとときをお楽しみいただけます。

■ 夜も休日も、“自分をととのえる”アート時間。

【ART NIGHT】は、19時以降の夜時間だけでなく、週末の開催もスタート。

仕事帰りにひと息つく夜にも、ゆっくり過ごしたい休日にもぴったりです。

アルコールやソフトドリンクを片手に、リラックスしながら創作に没頭する贅沢な時間をお楽しみください。

■ その日ごとに変わる、特別なアートコース。

【ART NIGHT】では、回ごとに異なるテーマのアートワークショップを開催。

絵画では、モネ《睡蓮》やルノワール《アネモネ》など名画を題材にした作品づくりを。

クラフトでは、陶芸アートプレートやグラスアートなど、手のひらで形をつくる体験をお楽しみいただけます。

内容は開催ごとに異なるため、詳細は公式HPでご確認ください。

何度訪れても、新しいアートと出会えるのが【ART NIGHT】の魅力です。

■ 大人のための、穏やかな週末と夜のひととき。

20～40代を中心に、アートやクラフトを通じて“自分の時間”を大切にしたい方におすすめのこのコース。

一人でも、友人や恋人とでも、静かに心が満たされる時間を過ごすことができます。

キャンドルの光に包まれて、手を動かす心地よさを感じる--

そんな夜のアート体験が、あなたの週末を少しだけ特別にしてくれます。

【開催概要】

（押上）【ART NIGHT】アートナイトコース各種

開催日：金曜・土曜・日曜（各回内容はHPにて公開）

開催時間：19:00以降からスタート 所要時間は２時間

特徴：

・キャンドルが灯る幻想的な夜の創作体験

・夜・休日どちらも楽しめる上質なアート時間

・アルコール・ドリンクの提供あり

・お一人様でも参加しやすいリラックス空間

■ 店舗概要

店舗名：CREABASE押上（スカイツリー前）店

所在地：東京都 墨田区 向島 4丁目30-5 1階

アクセス：地下鉄押上駅A3出口から徒歩8分・東武スカイツリーライン曳舟駅から徒歩5分

紹介コース：ART NIGHT

所要時間：約120分

予約方法：公式HPより完全予約制

公式サイト：https://creabase.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/creabase.jp/

■ CREABASE（クレアベース）について

「CREABASE（クレアベース）」は、“アートをもっと身近に”をテーマにした体験型Art&Craftカフェ。

カフェのようなリラックス空間で、手ぶらで気軽にアート制作を楽しめます。

講師の丁寧なサポートで初心者でも安心。

“つくる時間”を通して、日常に小さな感動と癒しを届けています。

運営会社

株式会社クレアワークス

代表取締役：国松 久益

所在地：東京都墨田区向島4-18-9

WEB：https://creaworks.jp/