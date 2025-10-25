【 10/27(月)～11/1(土) 】昼も夜もハロウィンづくし！ワタワンが1週間限定のハロウィンタウンに大変身！
大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、10/27(金)～11/1(土)の期間限定で「ハロウィンウィーク」を開催。
会場にはかわいいお化けやかぼちゃが登場し、キッズから大人、ワンちゃんまで、誰もが主役になれるハロウィンイベントが盛りだくさん。
最終日には『ワタワンハロウィンパーティ』を開催し、仮装ショーや体験コンテンツで秋の思い出を彩ります。
■ お化けさがしラリー
10：00-20：00
館内に隠れたお化けを探せ！
antiqua treecafe ワタワン店のお食事券が当たる?!
■開催時間 10：00-20：00
期間中、ワタワンのあちこちに隠れたおばけをさがそう！
合計数を当てた方の中から抽選で1名様に「antiqua treecafe ワタワン店」お食事券をプレゼント！
■ ウォーリーをさがせ！
ウォーリーを見つけて“トリック・オア・トリート！”
■ 開催時間
11:00～11:30／14:00～14:30（1日2回）
館内に現れるウォーリーを見つけて「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう！
お菓子やプレゼント、ワンちゃん用おやつがもらえるかも?!
■ ハロウィンワークショップ
作って楽しい！世界にひとつのハロウィングッズを
親子で楽しめる“ものづくり体験”を開催！
カラフルに描いて自分だけの仮面を作る「お面アートワークショップ」や、暗闇で光る「蓄光スライムづくり」など、子どもたちの好奇心をくすぐる体験が登場します。
来上がった作品は、思い出として持ち帰られて、ハロウィンの記念にもぴったり！
小さなお子さまでも安心して参加できる内容なので、家族みんなで体験をお楽しみください。
■ 開催時間 11:00～17:00
・お面アートワークショップ（有料）
・蓄光スライムづくり（有料）
■ 仮装ファッションショー
みんな主役！仮装ファッションショー
大人も子どもも、ワンちゃんも主役になれる。
家族・友達・カップルなど、チームでの参加も大歓迎。
帽子やカチューシャなどの“プチ仮装”でもOK！
■ 開催時間 13:00～13:30
■ 参加費：500円（1チーム4名まで）／募集10組程度
応募はこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029052
■ ハロウィンミュージック《 椅子取りゲーム 》
白熱バトルで豪華景品をゲット！仮装して参加しよう！
ハロウィンの音楽に合わせて、椅子取りバトルがスタート！
年齢別の部門（幼児・低学年・高学年・全年齢）で開催されるので、子どもから大人まで誰でも挑戦OK！
ドキドキの勝負を制した方には、「京町湯屋SOKOTOTO 平日入浴＆サウナ無料券」など、うれしい景品をプレゼント。
仮装しての参加ももちろん大歓迎！
家族や友達と盛り上がれる、ワタワンでも毎回注目を集める人気コンテンツです。
■ 開催時間
14:00～14:15 幼児の部（未就学児）
14:15～14:30 低学年の部（小1～3）
14:30～14:45 全年齢の部
14:45～15:00 高学年の部（小4～6）
参加予約フォームはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/1kwSfCWzyjT-DTaEehuvCiXc2KlIhuUyJncW0T0s_bFU/viewform?edit_requested=true
■ ハロウィン限定グルメ【antiqua treecafe ワタワン店】
秋の味覚×ハロウィンを堪能できる限定メニュー登場！
「antiqua treecafe」にも特別なハロウィンメニューが登場！
かぼちゃやさつまいもなど秋の味覚をふんだんに使ったスイーツやドリンクが並びます。
フォトジェニックな見た目も魅力で、SNS映えも間違いなし。
イベントの合間に、木の温もりを感じるカフェでゆったりとハロウィン気分を味わって。
家族みんなで仮装して、ワークショップやゲームで笑顔いっぱいのハロウィンを。
この秋は「WHATAWON」で、思い出に残る1日を過ごそう！
WHATAWONについて
WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。
大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール
『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分