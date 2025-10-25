乳幼児親子のプレイスペースで「ハイハイレース～hoppe CUP！～」イベント開催

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（代表：大森 奈津子・兵庫県三木市）がによる赤ちゃん向けイベントが、2025年11月13日（木）にコーベヤスポーツ三木店３階にて、「ハイハイレース～hoppe CUP！～」を開催いたします。ハイハイレースは、“生まれて初めてのレース、わが子の成長を感じよう！”をテーマに、ハイハイができる、よちよちができる乳幼児親子向けのイベントです。ハイハイよちよちの記念にレースに参加してみませんか？絵本や手遊びも楽しめます。

【Web】https://hoppe-npo.com/2025/10/19/2025-11-13-haihairesu/

「ハイハイレース～hoppe CUP！～」

テーマは、『生まれて初めてのレース、わが子の成長を感じよう！』

「ハイハイレース～hoppe CUP！～」は、ハイハイができる、よちよちができる乳幼児親子向けのイベントです。両手両膝を使ってハイハイで前へ進んだり、よちよち歩行をしたりしながらゴールを目指します。生まれて初めてのレース、わが子の成長を一緒に感じませんか？絵本や手遊びも楽しめます。参加者全員に完走証のプレゼントもあります。プログラム終了後は、自由解散となっています。そのまま追加料金なしで14時まで「親子のibasho」で自由にお過ごしいただけます。昼食の持ち込みも可能です。予約制となっておりますので、ご予約の上、お楽しみください。定員に達した際は、募集を締め切らせていただきます。

▽▼開催概要▼▽

開催日：2025年11月13日（木） 10時30分～

開催場所：hoppe/コーベヤスポーツ三木店３階（住所：兵庫県三木市末広2丁目4-8※駐車場有）神戸電鉄粟生線「三木駅」から西へ徒歩３分

対象：ハイハイができる、よちよちができる乳幼児親子

内容：絵本・手遊び/レース/ふれあいTime

＜レースについて＞

・両手両膝を使って前へ進み、ゴールを目指します。よちよちさんの参加もOKです。

・順位付けはしますが、決して順位を

重視するイベントではありません。

・全員に完走証があります。

・誘導の小物の使用は可能です。ただし、周りの赤ちゃんに危険があると判断した場合は、使用不可となります。

参加費：500円/１家族

定員：7名

▶️Instagram：https://www.instagram.com/hoppe.kosodate

▶HP：https://hoppe-npo.com/2025/10/19/2025-11-13-haihairesu/

ご予約はこちら :https://forms.gle/DGYeBCLAm8H814Rg8

レースに参加される方は、必ずお申し込みください。

※えほんTimeのみ参加の方は予約不要です。

※会場付近は、踏切や交通量の多い道路がありますので、くれぐれもご注意ください。



「ハイハイレース～hoppe CUP！～」開催背景

赤ちゃんのハイハイ時期は本当に貴重なひと時です。ハイハイレースの目的は、レースの順位を重視するものではなく、赤ちゃんが元気に成長していることをみなさんで感じる場です。何より、家族での思い出作りです。また、赤ちゃん同士の交流を深め、楽しむ場でもあります。パパやママ、おじいちゃん、おばあちゃん、家族やお友達等、見守っている方々の交流も深まればと思います。

親子が安心して出かけることができるイベントの開催は、当団体が行う子育て支援にとって重要なファクターだと考え、開催を決定いたしました。生まれて初めてのレースイベント、ぜひこの機会に親子で楽しんでいただければと思っております。



特定非営利活動法人ほっぺ について

特定非営利活動法人ほっぺは、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士やなどの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

【会社概要】

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東２丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業 、相談