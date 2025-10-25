スポーツYouTubeチャンネル「INFINITY MOMENT」、アスリート対談動画シリーズにスキージャンプ 高梨沙羅選手が登場！10月25日（土）午前8時より公開

株式会社INFINITY MOMENT

株式会社INFINITY MOMENT（本社：東京都港区、代表取締役：豊原謙二郎）は、元NHKスポーツキャスターの豊原謙二郎がお届けするスポーツYouTubeチャンネル「INFINITY MOMENT」（以下「本メディア」）において、本日10月25日（土）午前8時より「高梨沙羅編」を公開します。

本メディアは、豊原がトップアスリートとの対談を通じて「明日を生きるヒント」につながる情報をお届けしています。7月1日（火）のチャンネル開設以来、登録者は6,700名を超え、総再生回数も22万回を突破しました。日頃より多くの方にご視聴いただき、心より御礼申し上げます。

今回公開する「高梨沙羅編」では、来年2月に開幕するミラノ・コルティナダンペッツォ五輪を前に、拠点としているスロベニアから一時帰国した高梨選手にお話を伺いました。失意の北京五輪からどのように立ち直ったのか？道具やルールの変化にどう対応していくのか？10代の頃のスキルやマインドセットからどう変わったのか？また、趣味のカメラなど、一人の大人としてライフスタイルで大切にしていることとは？さらに、世界のトップを走り続けた中で人としてどう成長してきたのか？など、競技からプライベートに至るまで、等身大の高梨選手に迫りました。オリンピックシーズンの開幕前にぜひご視聴ください。

動画URL：https://youtu.be/tyBLwTNpKJg(https://youtu.be/tyBLwTNpKJg)

高梨沙羅さんとリラックスした雰囲気の中で対談させていただきました

■ 豊原謙二郎プロフィール

元NHKアナウンサー、スポーツキャスター

ラグビーW杯の南アフリカ戦（2015年）、アイルランド戦（2019年）の実況を担当

北京（2008年）、ロンドン（2012年）、リオ（2016年）、平昌（2018年）五輪では、現地で実況を担当。東京五輪（2021年）では、開会式の実況を担当

2018年から「おはよう日本」、2020年から「サンデースポーツ」のキャスターを担当

2025年3月、NHKを退職し、「株式会社INFINITY MOMENT」を創業

神奈川県藤沢市出身、早稲田大学商学部卒

■ メディア概要

名称：INFINITY MOMENT（YouTube チャンネル）

URL： https://www.youtube.com/@infinitymoment-tv

主なコンテンツ：トップアスリートとのテーマ別対談動画、試合の事前・事後解説

対応デバイス：PC／スマートフォン

運営会社：株式会社 INFINITY MOMENT

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 INFINITY MOMENT 豊原謙二郎

MAIL：press@infinitymoment.tv

WEB：https://www.infinitymoment.tv