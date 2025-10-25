【近江ちゃんぽん亭 ブルメールHAT神戸店】開店20周年記念「周年祭」開催！

ドリームフーズ株式会社

滋賀県彦根発のご当地ちゃんぽん専門店「近江ちゃんぽん亭」（運営：ドリームフーズ株式会社／本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、

「近江ちゃんぽん亭 ブルメールHAT神戸店」が開店20周年を迎えることを記念し、2025年10月25日（土）に「20周年記念周年祭」を開催いたします。

🎊 地域の皆さまへ20年分の「ありがとう」をこめて

2005年のオープン以来、ブルメールHAT神戸店は多くのお客様に支えられ、神戸の街に根ざした店舗として歩んでまいりました。

節目となる20周年を記念し、感謝の気持ちを込めて、当日麺類をご注文いただいたお客様に

「近江ちゃんぽん（野菜並盛）無料引換券」を進呈いたします。

🍜 配布・利用概要

＜配布条件＞

配布日：2025年10月25日（土）のみ

配布条件：麺類1杯につき「近江ちゃんぽん（野菜並盛）」無料引換券を1枚進呈

数量限定、なくなり次第終了

＜利用条件＞

・現金との交換不可

・店内飲食限定

・ご利用可能店舗：ブルメールHAT神戸店のみ

🏬 店舗情報

店舗名：近江ちゃんぽん亭 ブルメールHAT神戸店

所在地：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-204 ブルメールHAT神戸 2F

アクセス：阪神電鉄 春日野道駅 徒歩5分

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:00）

🏡 店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭 ブルメールHAT神戸店をご利用いただき、誠にありがとうございます。

オープンから20年。多くのお客様に支えられ、ここまで歩んでくることができました。

これからも「ほっとするおだしの味」と「たっぷり野菜のやさしさ」で、

神戸の皆さまに愛され続けるお店を目指してまいります。

スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

近江ちゃんぽん亭とは

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2025年10月現在、日本全国および海外（台湾）に55店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/