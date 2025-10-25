関西対決の決勝戦を制しOVERHEATが優勝！[第13回全日本マスターズアルティメット選手権大会]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2025年9月27日(土)-28日(日)に富士川緑地公園（静岡県富士市）で開催した「第13回全日本マスターズアルティメット選手権大会」において、マスターオープン部門で昨年度準優勝の「OVERHEAT」が本年度優勝を飾りました。

＜マスターオープン部門＞

優勝：OVERHEAT

準優勝：大阪キングス

第3位：ノマスター

SOTG賞：GMO

MVP：永野 慎一（OVERHEAT ＃21）

敢闘賞：國枝 あんでぃ（大阪キングス ＃63）

※SOTG賞について

競技者自身がルールを運用する「セルフジャッジ制」を採用しているガッツでは、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（SOTG）という「各選手のフェアプレイに対する責任感」を前提として試合を進行します。この考え方に則ったプレイを奨励する目的で、試合の順位表彰に加えて、SOTG賞を設けています。この賞は、大会期間中に対戦した全ての相手チームから与えられた評価スコアの平均点を参考にして、最優秀チームを表彰するものです。

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「第13回全日本マスターズアルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、各種マスター部門の日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

2025年9月27日(土)-28日(日)

静岡県富士市 富士川緑地公園

＜参加チーム / 参加人数＞

11チーム / 184名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/06/25/2025alljapan-masters-ultimate-main/

【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc

Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/

YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate

TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official

加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp