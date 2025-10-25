「物語のハコ」― 読書の秋にぴったりのフェアを開催 ―

西松地所株式会社

西松建設グループである西松地所株式会社（所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：野村信）が運営する上質なコワーキングスペース「NAKANO HAKO」（所在地：東京都中野区中野）にて、2025年11月1日（土）～30日（日）の１ヶ月間、読書フェア「物語のハコ」を開催いたします。

本フェアでは、NAKANO HAKOスタッフ15名がそれぞれ選んだ「心に残る１冊」を、コワーキング施設内のリフレッシュボックスにて展示。ご来場の皆さまに、ゆったりと物語と向き合う時間を楽しんでいただけるよう、落ち着いた空間をご用意いたしております。

人と人との想いが繋がる場所を目指して ――

読書の秋にぴったりのこの機会に、NAKANO HAKOへいらしてみませんか。

開催概要

■ 読書フェア 「物語のハコ」

■ 期間：2025年11月1日（土）～ 30日（日）

■ 場所：NAKANO HAKO リフレッシュボックス内

■ 内容：スタッフ15名が選ぶ 「心に残る1冊」

NAKANO HAKO の取り組み

100年に1度ともいわれる、JR中野駅周辺の大規模再開発事業。

その1つである南口「ナカノサウステラ」の竣工、そしてナカノサウステラ内施設 “NAKANO HAKO”の運営に、我々 西松地所株式会社は力を注いでまいりました。

このNAKANO HAKO では 「つながる×ひろがる×つむがれる」 をコンセプトとして、これまでにない上質で穏やかな価値ある空間をお客様に提供いたしております。主に仕事や学習、読書などで使われる 「コワーキングスペース」 と、趣味やイベント、講習会などで使われる私設公民館 「コミュニティボックス」 の2つに分かれており、お客様の様々な用途に合わせてゆったりとご利用いただけます。

施設の半分は「コワーキングスペース」、もう半分は私設公民館「コミュニティボックス」となっている

NAKANO HAKOは お客様のプライベート空間として、また人々との交流が生まれる場として、

創造性とアイディアを無限に広げることのできる自由な場所でもあります。

施設紹介

◆コワーキングスペース （Private Box）

打ち合わせやリモート会議などの「会話可能エリア」と、作業に集中することができる「集中エリア」の2つのエリアがあり、用途に応じて自由にご利用いただけます。

各席に電源も完備

「会話可能エリア」ではカフェのようにくつろぎながら、 また「集中エリア」には半個室 ・ 個室のデスクもご用意がございますので、しっかり効率よく作業に打ち込むことができます。

大人気の「集中エリア」の半個室ブースあたたかみのある「集中エリア」のオープンスペースも

こちらはちょっと休憩したい時に、靴を脱いでゆったりくつろぐことのできるエリア 「リフレッシュボックス」です。

広く開放的なスペースですので、仕事の合間にこちらでストレッチをされてるお客様もいらっしゃいます。

「靴を脱ぐ」それだけでも気分がリフレッシュ

もちろん、ドリンクやスナックなどは無料のセルフサービス。

人気のコーヒーマシンは7種類のいろいろなテイストのコーヒーが楽しめます。

他にも Wi-Fi、電源、モニター、加湿器、ひざ掛けなどのレンタル品もすべて無料でご利用いただけます。

ドリンク・スナックは当施設スタッフが日替わりでチョイス様々なレンタル品を無料でご用意

◆ コミュニティボックス （Community Box）

こちらはNAKANO HAKOが運営する私設公民館 「コミュニティボックス」。

広さや雰囲気の異なる4つのスペースをご用意いたしております。

事前に団体登録をしていただき、ワークショップやイベント、趣味の集まりなどでお使い頂けます。

現在、会議などの商用利用はできませんが、サークル活動や講習会、地域の集まりなどたくさんのお客様に広く、様々な目的で自由に使っていただける場所となっております。

コミュニティボックスAコミュニティボックスB

“未来に向けて何かを生み出す交差点となり、上質で価値ある空間を提供するハコで在りたい”

私たち西松地所は創意工夫と熱意をもって、お客様に満足と感動を与えるサービス・商品を提供し

その活動を通して社会の発展に寄与することを目指しています。

「安心」と「幸せ」の創造、これが私たちの想いです。

NAKANO HAKO

【所在地】 東京都中野区中野2丁目24番9号 ナカノサウステラ レジデンス棟 2F

【電話番号】 03-5328-0885

【営業時間】 9:00～21:30 （コミュニティボックスは～21:00）

【アクセス】 JR 中野駅南口より徒歩1分

【公式HP】 https://nakano-hako.com/

【PRESS 連絡先】

西松地所株式会社 プロパティマネジメント事業１部

飯田 典子

TEL: 03-5400-1362

MAIL: iida-162@n-jisho.co.jp