「本望あやか」がアンバサダーの名古屋発・アイドルオーディションを、CBCテレビ「花咲かタイムズ」で見届けよう！

株式会社CBCテレビ

CBCテレビで毎週土曜朝放送の「花咲かタイムズ」で、名古屋発・アイドルオーディションの模様を10月25日（土）から随時放送することが決定しました！

オーディションのプロジェクト名は「CUTE WORLD PROJECT」。

“個性が、未来を照らす。”をコンセプトとする新しい芸能事務所、株式会社EBANが手がける「名古屋発・アイドルプロデュースプロジェクト」で、プロジェクトアンバサダーには、ティーンに絶大な人気を誇るタレント・インフルエンサー“本望あやか”（総フォロワー275万人）が就任。さらに！デビューに至るまでの講師陣（後記）も超豪華！SNS配信・ライブ配信の実践指導も決まっているそうです。

応募期間は11月20日(木)まで。

【「CUTE WORLD PROJECT」詳細】

・応募期間：10月25日（土）から11月20日(木) 23:59

・応募条件： 15～25歳までの女性

・WEBサイトURL：https://www.eban.jp/cwp/

・問い合わせ先： 052-856-3411

★プロジェクト参加メンバー

■本望あやか(アンバサダー)

Z世代を中心に高い支持を集める。透明感のあるルックスと親しみやすいキャラクターが魅力で、コスプレ・メイク・ファッションなど幅広いジャンルを発信。

今回のオーディションではアンバサダーを担当する。

■楽曲制作：現在のアイドルシーンを代表するヒットメーカー陣（早川博隆・

加藤弘也・Medansy・和賀裕希）

早川博隆(株式会社Rebrast代表取締役)

2018年、作編曲を手がけたAKB48「Teacher Teacher」が日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞し、オリコンCD売り上げランキング1位(300万枚以上)を獲得。代表作、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」、乃木坂46「帰り道は遠回りしたくなる」、FRUITS ZIPPER「君の明るい未来を追いかけて」などを手掛けた。

加藤弘也

可愛くクセになるメロディ作りを得意とし、作曲を手がけた ≠ME「サマーチョコレート」はYouTube再生数400万回を突破。CANDY TUNE「必殺あざとポーズ」では作詞・作曲・編曲を担当。

Medansy

アイドル界で今もっとも「沸けてバズれる曲」を生み出せるクリエイター。iLiFE!「アイドルライフスターターパック」で1,000万再生規模のバイラルヒットを記録した。「オタクあるあるシリーズ」を中心にアーティストとしても活動中。

和賀裕希

北海道出身。2009年4月よりVOCALOIDで楽曲発表を開始し、本格的な音楽制作の道へ進む。現在は個人で作編曲・ギター演奏を主軸に活動する他、にじさんじ・叶をはじめとした、アーティストや楽曲のサウンドプロデューサー/ディレクターとしても活動中。

代表作はTVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』OP「シカ色デイズ」、叶「声を聴かせて」など。

■特別トレーナー coming soon

■SNS配信戦略・ライブ配信アンバサダー：スタンミ

Twitch約５６万人、YouTube約８０万人、X約5３万人の総フォロワー数、約２５0万人を超えるトップストリーマー。Twitch黎明期から日本の配信文化を牽引してきた実績を持ち、「ライブ配信で魅せる力」を実践指導する。

【番組概要】

■タイトル ：『花咲かタイムズ』

■放送日時 ：毎週土曜日 午前９時25分～１１時４５分

■MC ：東貴博、友近、南部志穂（CBCアナウンサー）

■出演 ：おいでやす小田、ガンバレルーヤ、紅しょうが、3時のヒロイン、

MAG!C☆PRINCE 他