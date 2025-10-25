読書の秋を満喫！「BOOK MEETS NEXT 2025」キャンペーン開始

本との新しい出会い「BOOK MEETS NEXT」とは！？

「本・書店を楽しむ」イベントが盛りだくさん！

一般財団法人出版文化産業振興財団

読書の秋を盛り上げるキャンペーン「本との新しい出会い、はじまる。BOOK MEETS NEXT」を10月25日（土）から11月23日（日）まで、全国の書店で開催します。

全国で書店がない地域も増える中、2022年にスタートした「BOOK MEETS NEXT」は本が好きな人をこれまで以上にワクワクさせ、一方でまだまだ本との距離感が遠い人には本との距離感を縮める、魅力的な本との出会いを届けるイベントを全国の書店で開催する一大キャンペーンです。

4年目を迎えました今年は「書店を楽しむ」「書店に行くきっかけをつくる」「本に興味を持つ」をキーワードにたくさんの企画を展開していきます！

本キャンペー ンに参加する書店は約3,000店、オリジナルイベ ントは100件以上にのぼります！

読書10年分の図書カードが当たる「BOOKスタンプラリー」

対象書店で掲示されているポスターのQRコードを読み取り、スタンプGET！スタンプを集めると抽選で豪華賞品が当たります！

開催日：2025年10月25日（土）～11月23日（日）

参加書店：全国参加書店はこちら(https://book-meets-next.com/archives/bookstore_events)

◆賞品

読書10年分賞（スタンプ5個）：図書カードネットギフト10万円分 5名様

本を持って旅に出よう賞（スタンプ3個）：星野リゾート宿泊ギフト券5万円分 10名様

BOOK MEETS NEXT賞（スタンプ1個）：図書カードネットギフト1,000円分 1,000名様

1日1個スタンプを取得することが可能で、期間中は何度でも応募することができます！

書店を沢山訪れて、スタンプを貯めて、豪華賞品に応募しよう！

ご当地書店のブックカバーが"カプセルトイ"になって登場！

「A.北海道・東北」エリアのブックカバーチャーム

全国各地のご当地書店のロゴや絵柄などが描かれているブックカバーが“チャーム”として登場。

カプセルトイで販売されます！

（1カプセル400円・全国151書店で販売）

地域ごとにカプセルトイの中身は異なります。是非、全国各地の書店を訪れて色々なチャームをGETしてみてください！

参加書店はこちら(https://book-meets-next.com/archives/events/bookcover)

全国各エリア・都市でもイベントを開催！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132000/table/10_1_7c4a3eef2db23b666ef0f75ad0e29393.jpg?v=202510250358 ]

作家や声優など多数の著名人が各都市で登壇します。

各種イベントはこちら(https://book-meets-next.com/archives/events_category/eventsbyarea)

◆注目のイベントはこちら▼

KYOTO BOOK PARK

・開催日時：2025年11月8日（土）11:00~17:00

2025年11月9日（日）10:00~16:00

・会場：京都市梅小路公園七条入り口広場

新刊書籍やこどもの本などの謝恩セール、声優や作家によるトークショーなどを開催！

詳しくはこちら(https://book-meets-next.com/archives/events/kyoto-book-park)

BOOK MEETS NEXT in KOBE 神戸謎解き書店周遊

神戸エリアの書店を舞台にした謎解き 『神戸謎解き書店周遊』を開催。

・開催期間：2025年10月1日（水）～11月20日（木）

・販売価格：1,100円（税込）

・販売冊数：1,000部限定

神戸エリアの指定した4書店を実際に巡って挑戦する謎解きになります！

ぜひ神戸の街を歩きながら挑戦してみてください。

謎解き冊子販売店や詳細はこちら(https://book-meets-next.com/archives/events/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e8%ac%8e%e8%a7%a3%e3%81%8d%e6%9b%b8%e5%ba%97%e5%91%a8%e9%81%8a%e3%80%80book-meets-next-in-kobe)

作家にとっての文学賞とは？

「どうしても、直木賞が欲しい」と願う人気作家・天羽カインと、彼女を取り巻く出版人を描いた『PRIZE-プライズー』が大きな話題となっている著者が、受賞者として、そして選考委員として、文学賞の舞台裏を語ります。

・開催日時 2025年10月29日（水）

開場18時30分 開演19時 終了予定20時

・場所 出版クラブビル4階（千代田区）

・入場料 無料（50名）※お申込みは先着順となります。

申込はこちら(https://t.livepocket.jp/e/iyhak)

「宇垣・片桐の踊る！ミリしら会議」 リアルイベントにて和田竜が語る 「歴史小説とエンターテインメント」 ～『最後の一色』刊行記念～

人気YouTube番組『宇垣・片桐の踊る！ミリしら会議』のリアルイベントを開催！作家・和田竜さんをゲストに迎え、12年ぶりの新刊『最後の一色』への思いや「歴史小説とエンターテインメント」など様々なテーマについて宇垣美里さんと片桐仁さんと一緒にトークを繰り広げます！

・開催日時 2025年11月11日（火）

開場18時00分 開演18時30分 終了予定19時45分

・場所 株式会社トーハン（東京都新宿区東五軒町6-24）

・入場料 2,200円（税込）（100名）※お申込みは先着順となります。

申込はこちら(https://book-meets-next.com/archives/events/202510161200-2)

そのほかにも

・全国1,260店舗が参加する、Gakken「最強王図鑑」店頭フェア

・書店員の個性的で魅力的なPOPや展開を楽しむ「６つの店頭陳列コンクール」

・11月1日「本の日」を記念して開催する「ブックカバー大賞」

・「本の街・神保町と東京の30年」山田五郎さん登壇のトークイベント

など、盛りだくさん！



さらに公式Xでは、「#わたしのイチオシ本」ハッシュタグ投稿キャンペーンを開催！

あなたのイチオシ本や雑誌、マンガを投稿すると、図書カードネットギフト5,000円分が 抽選で120名様に当たります！

ぜひ書店に足を運んで新たなイチオシ本を探してみてください。

公式Xはこちら(https://x.com/book_meets)

公式サイトはこちら(https://book-meets-next.com/)

主催

BOOK MEETS NEXT 実行委員会

(事務局)一般財団法人 出版文化産業振興財団