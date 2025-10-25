【定員30名】解禁まであと1週間！早慶合格を確約するプロ講師枠、11月1日（土）入塾予約開始！

株式会社ゼロワン

難関大学付属校（早慶・GMARCH）志望者の合格に特化した専門塾「早慶ゼロワン」（本社：新宿区四谷、代表：野田英夫）は、2026年度新規入塾生に向けた「プレミア優先枠」の予約受付を、2025年

11月1日（土）より開始いたします。

■背景：大学付属校入試の独自性と専門塾の必要性

大学付属校入試は、難関進学校向けの入試と異なり「基礎力に加え、学校ごとの出題傾向に合わせた柔軟な応用力」が求められる独自性の高い試験です。

一般的な中学受験の勉強では対応が難しく、合格に必要な点数に届かないケースが少なくありません。

こうした背景から、大学付属校に完全特化した指導を行う早慶ゼロワンには毎年多くのお問い合わせが寄せられ、2025年度入塾枠は全教室で満席となりました。

■「プレミア優先枠」について

今回新たに設ける「プレミア優先枠」は、2026年2月の新年度授業開始に向けて、席を確実に確保できる仕組みです。

予約開始日：2025年11月1日（土）

授業開始時期：2026年2月（新年度授業開始）

■早慶ゼロワンがこだわる「早慶GMARCH合格への指導体系」

完全転塾の条件（入試からの逆算戦略）：

早慶ゼロワンのカリキュラムは、入試問題からの逆算戦略に基づいており、併願校を含めすべて大学付属校で受験することを前提としています。そのため、他の集団指導塾との併用は認めておりません。

すべての学習を早慶ゼロワンの指導戦略の下に置き、指導方針に集中していただくことが

入塾の絶対条件です。

■本件に関するお問い合わせ（予約希望）

早慶ゼロワン 四谷本部校 (古谷)

Tel：0120-592-801

【本件に関するお問い合わせ先】(報道関係者各位)

株式会社ゼロワン

広報担当：嶋田晴夏（シマダハルカ）

TEL：03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階