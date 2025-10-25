ハロウィンシーズンにピッタリな“異世界系韓ドラ”特集『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『青い海の伝説』『ミッシング2～彼らがいた～』『ホン・チョンギ』を期間限定で全話無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流・中国ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を900作品以上配信しております。

このたび「ABEMA」では、ハロウィンシーズンにピッタリな、少し不思議でロマンティックな“異世界系韓ドラ”を集めた【韓ドラで妖しのハロウィンナイト】特集をお届けいたします。

死神、人魚、霊の見える刑事、呪われた画家――。

現実と非現実の境界線を越えて描かれる、愛と運命、そして再生の物語。幻想的な映像美と切なさに包まれる“妖しの夜”を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』

永遠を生きる“トッケビ”と、彼を終わらせる“花嫁”の涙の恋物語

『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』は、放送を重ねるごとにファンが爆発的に増加し社会現象となった人気作品。

900年生き続けている悲しきトッケビと、自分はトッケビの花嫁だと主張する天真爛漫な女子高生による感動のファンタジーラブロマンスです。高麗最強の武士だったキム・シン（コン・ユ）は、幼い王の嫉妬から逆賊に仕立て上げられ命を落とす。不滅の人生を生きなければならない呪いをかけられ約900年を生きたある日、事故で瀕死の女性を助ける。18年後、その女性の娘ウンタク（キム・ゴウン）は高校3年生になり、親戚の家で暮らしていた。

19歳の誕生日を一人で迎えたウンタクがろうそくの火を消すと、突如キム・シンが現れる。キム・シンは自分を呼び寄せることができ、さらに自分のことを鬼だと見破ったウンタクが、自分の呪いを解いてくれる「トッケビの花嫁」なのではないかと期待するのだが...。

映像美・脚本・演技・音楽すべてが完璧に融合した、まさに“韓ドラの金字塔”を、ぜひこの全話無料の期間にお楽しみください。

■『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』 概要

番組トップページURL：https://abema.tv/video/title/504-56

全話無料期間：10月31日（金）23時59分まで

キャスト：

コン・ユ

キム・ゴウン

イ・ドンウク

ユ・インナ

ユク・ソンジェ（BTOB）

『青い海の伝説』

イ・ミンホ×チョン・ジヒョン初共演、都会に紛れ込んだ人魚とイケメン詐欺師によるファンタジーロマンス

『青い海の伝説』は、16世紀の朝鮮時代と現代のソウル、2つの時代を行き来しながら描かれる前世と現世をつなぐロマンスファンタジーです。

「相続者たち」「花より男子～Boys Over Flowers」のイ・ミンホがクールで天才的な詐欺師ジュンジェを、「星から来たあなた」「猟奇的な彼女」のチョン・ジヒョンが純粋で人間界に戸惑う人魚セファを熱演。「愛の不時着」、「星から来たあなた」などを手掛けてきた脚本家パク・ジウンが韓国に古くから伝わる人魚物語をモチーフに、人間と人魚の甘く切ない恋模様を描きます。

1598年、激しい嵐で海岸に打ち上げられてしまった美しい人魚セファ（チョン・ジヒョン）は、近隣の村民に見つかり、この地の権力者で商人のヤンに捕まってしまう。ヤンは新しく赴任してきた県令のキム・タムリョン（イ・ミンホ）に取り入るため捕らえた人魚を見せるが、人魚を哀れに思ったタムリョンは、ヤンが行ってきた様々な不正行為を見逃してあげる代わりに人魚を自由にするよう命じ、人魚の命を救う。

時は流れ、現代のソウル。タムリョンはホ・ジュンジェ（イ・ミンホ）という稀代の詐欺師に生まれ変わり、詐欺仲間のナムドゥとテオと共に世界をまたにかけて詐欺を働いていた。そんなある日、スペインに滞在していたジュンジェは、ホテルの部屋で見知らぬ女性を発見。それは、初めて陸に上がってきた人魚（チョン・ジヒョン）だった…。

人魚が初めて見る“人間の世界”を通して描かれるユーモラスな日常描写、そして美しい海中シーンやスペイン・バルセロナでのロケーション映像。過去と現在がリンクしていく構成が、まるでひとつの神話のように心を揺さぶります。

■『青い海の伝説』 概要

番組トップページhttps://abema.tv/video/title/504-46

全話無料期間：10月31日（金）23時59分まで

キャスト：

イ・ミンホ

チョン・ジヒョン

イ・ヒジュン

シン・ウォンホ

『ミッシング2～彼らがいた～』

遺体を見つけてもらえない死者たちが集まり住む不思議な村...。ミステリーとファンタジーが織りなす、名作と名高い作品

『ミッシング～彼らがいた～』は、霊魂の村に住む成仏できない死者のため、2人の男が事件解決に奔走するミステリーファンタジーです。続編となるシーズン2では、人情派詐欺師のウク（コ・ス）と相棒パンソク（ホ・ジュノ）が再び“霊が見える”ようになり、新たな霊魂の村と、そこに隠された真実に迫ります。

死者たちを成仏へと導くため、二人は再び事件の真相解明に挑むことに――。

事件の裏にある人間模様や、悲しみの中に灯る希望を描く切なくも温かいストーリーが大きな見どころです。

主人公ウクを演じるコ・スは、前作同様に“お人好しな詐欺師”としての魅力をそのままに、シーズン2ではより成熟した姿と新たなビジュアルで登場。また、実力派俳優ホ・ジュノが、亡き娘を思い続ける優しさと深い哀しみを併せ持つ男性を熱演し、コ・スとのブロマンスも健在です。

さらに、アン・ソヒが頼れるホワイトハッカーとして続投するほか、『パラサイト 半地下の家族』で印象的な演技を見せたイ・ジョンウン、第43回青龍映画賞で新人男優賞を受賞した注目の若手キム・ドンフィが新たに参加し、ドラマをより一層盛り上げています。

■『ミッシング2～彼らがいた～』 概要

番組トップページURL ：https://abema.tv/video/title/743-5

全話無料期間：10月31日（金）23時59分まで

キャスト：

コ・ス

ホ・ジュノ

アン・ソヒ

イ・ジョンウン

キム・ドンフィ

ハジュン

『ホン・チョンギ』

キム・ユジョン＆アン・ヒョソプ主演、運命の愛を描くファンタジーロマンス時代劇

『ホン・チョンギ』は、「社内お見合い」で一気にブレイクをしたアン・ヒョソプと、「雲が描いた月明り」のキム・ユジョンによる運命の愛を描くファンタジーロマンス時代劇です。

はるか昔、魔王を封印する王の肖像を描いた画工の娘ホン・チョンギと、封印を主管した道士の息子ハ・ラムが生まれるが、チョンギは呪いにより視力を奪われていた。9年後、ラムは雨乞いの儀式で祈りを捧げる童子としてチョンギと出会う。儀式の前に2人は再会を約束するが、悲劇が起きてラムは視力を失い、チョンギとの再会を果たせなくなる。それから19年、視力が回復したチョンギ(キム・ユジョン)は天才的な画工となり、ラム（アン・ヒョソプ）は星を読む能力に長けた書文観の主簿として王に仕えていた。その2人が運命に導かれるように再び出会うが...。

回を重ねるごとに深みを増すチョンギとラムの関係性に思わず夢中になってしまう視聴者が続出！心を射抜かれる至極のロマンス時代劇をぜひ、この機会にお楽しみください。

■『ホン・チョンギ』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/472-128

全話無料期間：10月31日（金）23時59分まで

キャスト：

アン・ヒョソプ

キム・ユジョン

コンミョン

クァク・シヤン

