わくわく市場まつりで「常磐もの レシピ開発コンテスト」開催！
株式会社スペースワン(本社:福島県郡山市)は、福島県産食材のおいしさや魅力を消費者の皆様へ発信するオンラインストア「ふくしま市場」を運営。
この度、東京電力ホールディングス株式会社から委託を受け、『常磐ものレシピ開発コンテスト』を開催いたします。
■わくわく市場まつり とは
「わくわく市場まつり」は福島市公設地方卸売市場で開催される、市場開放大感謝デーです。
今年で第41回の開催をむかえる本イベントは、普段入ることのできない卸売市場にて、消費者の皆さまへ感謝をこめた企画が盛りだくさんです。イベントステージやマグロの解体実演販売等、広く親しまれています。（特設サイト(https://www.f-ichiba.jp/?p=21854)）
■第3回 常磐もの レシピ開発コンテスト
福島県沖ので水揚げされた＜常磐もの＞を使用したレシピ開発のコンテストも、今年で3回目を迎えます。
本コンテストでは＜常磐もの＞のご家庭への浸透・定着を促すため、ご家庭でも再現可能であることにこだわってレシピ開発をしていただいています。
参加方法
エントリー商品を召し上がったお客様に投票用の割りばしを配布いたします。お客様はお気に入りの一品を決め、投票所にて投じていただきます。
最も多く割りばしを獲得した店舗が最優秀賞となります。今年は最多の5店舗が参戦。実際に召し上がっていただき、食の激闘に一票を投じてみてはいかがでしょうか。
■エントリー店舗
エントリーNo.1
エントリーNo.2
エントリーNo.3
エントリーNo.4
エントリーNo.5
第2回の参加レシピと結果
第2回のコンテスト参加レシピは福島市公設地方卸売市場のホームページにて公開されておりますので、ぜひご家庭でお試しください。(第2回コンテストのレシピはこちら(https://www.f-ichiba.jp/?p=23452))
最優秀賞
イカげそ2色揚げ
優秀賞
チーマヨポッポ焼き
入賞
あおさネギ塩たこ焼き
入賞
イカのちゃんちゃん焼き
【開催会場】
会場：福島市公設地方卸売市場
住所：福島県福島市北矢野目字樋越1
電話：024-553-3431
【お問合せ】
株式会社スペースワン
福島県郡山市香久池1丁目17-3
電話：024-954-9930