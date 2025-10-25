蛙亭・中野、cacao・浦田スターク、かけおち・青木マッチョ 出演決定！『バイクとホームレスと白と謎2025』
11月26日(水)にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて開催される『バイクとホームレスと白と謎2025』のゲストが決定しました。
今回の「謎」枠として出演するのは、蛙亭・中野、cacao・浦田スターク、かけおち・青木マッチョの3名。 2016年の開催時には「謎」枠としてダイアン西澤(当時)が出演し注目を集めましたが、今回はさらに接点の少ない若手芸人たちが登場。ベテランMC陣の麒麟・田村、チュートリアル・福田、NON STYLE・石田との予測不能な異色の掛け合いに、ぜひご期待ください。
チケットの一般販売は、10月25日(土)10:00より各種プレイガイドにて開始します。また、スケジュールや会場の都合によりご来場が難しいお客様にもお楽しみいただけるよう、配信チケットもご用意しています。
出演者コメント
＜蛙亭・中野＞
平成のミステリーボーイとは俺のこt(殴)
あれもこれも喋っちゃうぞ～！
＜cacao・浦田スターク＞
関係性の全くない御三方とのトークライブがとても楽しみです！
とりあえず苗字に“田”入ってる人あるあるは持って行こうかと思います！
＜かけおち・青木マッチョ＞
まずはこのライブに出させていただけることを大変嬉しく感じます。ありがとうございます。 他ではよっぽど見ることのできない組み合わせで、本当に本当にどうなるか分かりません！ ですが人生ってそういうものですよね…なのでどうか見に来てください！
『バイクとホームレスと白と謎2025』 公演概要
■日時：11月26日(水) 開場18:00｜開演19:00
■場所：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪市中央区大阪城3-6）
■出演：麒麟・田村、チュートリアル・福田、NON STYLE・石田、
[「謎」枠] 蛙亭・中野、cacao・浦田スターク、かけおち・青木マッチョ
＜チケット情報＞
●チケット料金：前売4,500円／当日5,000円／配信2,000円
●一般販売：10月25日(土)10:00～
・FANYチケット
会場：https://ticket.fany.lol/event/detail/8464(https://ticket.fany.lol/event/detail/8464)
配信：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/bike-to-homeless-to-shiro-to-nazo-2025-251126(https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/bike-to-homeless-to-shiro-to-nazo-2025-251126)
※発売日10月25日（土）10:00以降に表示されます
・チケットぴあ：http://t.pia.jp/(http://t.pia.jp/)
／Pコード：538-122
・ローソンチケット：http://l-tike.com/(http://l-tike.com/)
／Lコード：53250