RIZIN榊原社長が秋元強真と赤坂＆柏を“ぶらり”散歩　「打撃は俺のほうが強い」“萩原京平超え”へ自信満々「1Rから飛ばしていく」“ファイトマネーアップ”を賭けてPK対決も！？

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2025年11月3日（月・祝）にGLION ARENA KOBEにて開催する『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（以下、『RIZIN LANDMARK 12』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。それに伴い、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて、RIZIN CEOの榊原信行氏による『バラ散歩』を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oJcGqyWCdqk ]

『バラ散歩』は、RIZINの榊原信行CEOが毎回、選手ゆかりの地を一緒に散歩しながら、その素顔や新たな一面を発見していく番組です。

第3弾となる今回は、『RIZIN LANDMARK 12』で因縁の相手・萩原京平選手との対決が決まった秋元強真選手がゲストとして登場。JAPAN TOP TEAM（以下、JTT）のある赤坂や、秋元選手の地元・柏を舞台に、散策を通して秋元選手の知られざる一面や人柄に迫ります。

第3弾のオープニングは、JTTのある赤坂からスタート。「ブラックローズは行ったことあるんだけど、JTTは初めてです」という榊原CEOは、ジムで秋元選手と合流し、そこからJTTカフェへ移動。すると、そこにはDEEP代表・佐伯繁氏の姿が。秋元選手のデビュー当時の様子を伺いました。

佐伯氏は秋元選手のデビュー当時を振り返り、「当時は正直まだわからない部分もありましたが、打撃の出し方がほかの選手とは違っていて、“これはちょっとすごいことになるな”と感じました。底が見えなかったですね」と語ります。一方の秋元選手は、「僕はRIZIN出場を目指していたので、DEEPを選ばせていただきました。最初はそんなに稼げないし、周りの友達は遊んでいたので『何やってるんだろう』と思うこともありました。でも、それが逆に燃えるきっかけになって、“ここを我慢してのし上がってやろう”という気持ちで戦っていました」と当時の心境を明かしました。

その後、秋元選手の地元・柏へ向かうため、2人のもとに1台の車が登場。榊原CEOが「え？運転手いるの？」と驚くと、秋元選手は「はい、最近連戦で電車移動が疲れてしまって。後輩なんですけど」と説明。19歳にして運転手付きであることが明らかになると、榊原CEOは「スーパースターになります」と笑顔で太鼓判を押しました。

後半では、初のメイン試合に挑む現在の心境を吐露。「メインイベントなので、つまらない試合にして勝とうと思えば、頑張って漬けにいけば漬けられるけど、萩原選手の“打撃の幻想”を崩すような試合をしたい。打撃の破壊力の怖さはあると思うけど、対戦相手として見てみると、意外と打撃も強くないのかもしれないなとも感じていて。ぶっちゃけ、強い選手だとは思っていません。ただ、ああいうオーラのある選手って何が起こるか分からないので、そこは警戒していきたいです」と語り、理想的な試合展開についても、「萩原選手って一本負けは結構ありますけど、打撃でKO負けはあまりないと思うんですよね。僕は打撃では絶対的に自信があります。なので、打撃で効かせて萩原選手が倒れるシーンを見せられたら、一番盛り上がるんじゃないかなと思っています。今回は1ラウンドから飛ばしていこうと思っています」と答えました。

そして、この先戦ってみたい選手は？という質問に対し、秋元選手は「やっぱり盛り上がる試合をしていきたいので、それこそ平本選手とも絶対盛り上がると思います。あとはチャンピオンになった選手たちと戦っていきたい。クレベル選手とも、いつかやってみたいです」と先々の展望についても語りました。

さらに、本映像ではパラエストラ柏時代の先輩であるRIZINファイターの征矢貴選手も合流。征矢選手が語った秋元選手の学生時代の様子や、ファイトマネーアップを賭けた榊原CEOと秋元選手のサッカーPK対決の模様は、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて配信中。ぜひご覧ください。

なお、「ABEMA」では、本映像内で榊原CEOが着用していた「RIZIN榊原CEO男祭りふんどしTシャツ（S/M/L）」を各サイズ1枚ずつプレゼントいたします。詳細はABEMA格闘公式Xにてご確認ください。

本大会の前売り視聴チケットは、11月2日（日）23時59分までの期間に5,000円（税込）で販売（※1）いたします。また、当日視聴チケットは11月3日（月・祝）0時から11月3日（月・祝）23時59分まで5,500円（税込）、アーカイブ視聴チケットは11月4日（火）0時から11月8日（土）21時まで3,300円（税込）にてそれぞれ販売いたします。

また、本配信チケットをご購入いただいた方全員に、萩原京平 vs. 秋元強真の大会当日写真を使用した

「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。なお、本大会の視聴チケット販売期間内に、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」会員（※3）に新規登録し、本チケットを購入された方には1,100円のキャッシュバックを行うキャンペーンも実施中です。（キャンペーンページURL：https://abema.tv/lp/cashback-rizin12-20251103）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。

購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」について

本特典はデジタルカードとなります。特典の受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。受け取りに必要なシリアルコードは、2025年11月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。RIZINカードコレクション」へ会員登録のうえ、お手元のシリアルコードをシリアル特典入力ページ（RIZINカードコレクション内）にご入力ください。配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

（※3）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外となります。

■ABEMA PPVで全試合完全生中継 『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』 概要

配信日時：2025年11月3日（月・祝）11時30分～ （配信開始11時～）

見逃し配信：2025年11月8日（土）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/fb48553a-ed4e-4b23-81d0-63d00011cb0f

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット 券種

【前売り視聴チケット】 5,000円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年10月10日（金）12時～2025年11月2日（日）23時59分まで

【当日視聴チケット】 5,500円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年11月3日（月・祝）0時～2025年11月3日（月・祝）23時59分まで

【アーカイブチケット】

3,300円（税込）※アプリ購入では300円の手数料が生じます。

2025年11月4日（火）0時～2025年11月8日（土）21時まで

■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』 対戦カード

秋元強真 vs. 萩原京平

女子スーパーアトム級タイトルマッチ／伊澤星花 vs. 大島沙緒里

摩嶋一整 vs. 木村柊也

中島太一 vs. 後藤丈治

雑賀“ヤン坊”達也 vs. ヌルハン・ズマガジー

宇佐美正パトリック vs. 桜庭大世

ケイト・ロータス vs. イ・ボミ

ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ

鹿志村仁之介 vs. 安井飛馬

トニー・ララミー vs. 山内渉

キ・ウォンビン vs. キャプテン☆アフリカ

金太郎 vs. リ・ユンフォン

貴賢神 vs. MAX吉田

KING陸斗 vs. 水野夢斗

OPENING FIGHT／NOEL vs. 海咲イルカ

OPENING FIGHT／宮川日向 vs. MG眞介

OPENING FIGHT／元氣 vs. 林眞平

OPENING FIGHT／みいちゃんレンジャージム vs. 伊藤菜の花

OPENING FIGHT／赤平大治 vs. 翔磨

※試合順ではございません