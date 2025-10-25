【連日完売待ったなし】大人気の「ハロウィンギフト」が、2025年版はさらに豪華にパワーアップして新登場！

株式会社太陽社

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、ハロウィンスイーツ第3弾となる、期間限定ギフトセットの販売を開始いたしました。連日完売待ったなしの大人気シリーズが、今年はさらにパワーアップ！見た目のかわいさ、開ける瞬間のわくわく、食べたときの感動──“もらって嬉しい”をすべて詰め込んだ限定ギフトです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。お早めのご来店をおすすめいたします。

販売店舗：お菓子のたいよう実店舗全店

大人も子どもも大注目！「たいようオリジナルハロウィンギフト2025年版」がついに登場！

見た瞬間から「かわいい」が止まらない！

毎年一目惚れするお客様が続出し、次々と手に取ることで、あっという間に完売する大人気シリーズです。毎日完売と入荷を繰り返すこのギフトは、ハロウィンが近づくほど入手のチャンスが減少。発見されたその瞬間こそ、まさに購入の絶好のタイミングです。

今年はさらに、かわいさ・ワクワク感・実用性をギュッと詰め込みました。

華やかな秋の装飾を施した豪華セットから、わいわい楽しいハロウィン気分満載のギフト、ポーチ付きの実用性バツグンアイテム、手軽に楽しめるトリック・オア・トリート向けのプチギフトまで、豊富なラインナップを取り揃えています。

もちろん、味へのこだわりも妥協なし。

ラッピングの中には、長年愛されるロングセラー商品を詰め込み、見た目のかわいさだけでなく、素材や味にも絶対の自信をもっています。

今年のハロウィンは、たいようのギフトでワクワクと笑顔がいっぱいのハロウィンをお楽しみ下さい。

「たいようオリジナルハロウィンギフト」をご紹介！

ハーベスト

■価格：\1,500（税込）

■内容：ピーナッツもなか・りんごのおやつパイ・クマンシェ・おせんべい

上品で華やか、気品ただよう“大人かわいい”デザイン。

カボチャと秋の木の実にシックなリボンをあしらい、大人に贈りたい秋のギフトNo.1に仕上げました。ラッピングの中央からちょこんと覗くクマンシェが遊び心を添え、落ち着いた中にも可愛らしさと華やかさを忘れません。当店専属デザイナーが一つひとつ手作業で丁寧に仕上げているため、他にはない特別感が際立ち、贈り物としても最適です。

さらに、食べ終わったあとも楽しめる“バスケット付き”。

中のお菓子を楽しんだあとは、ハロウィンのイベントにもってこい！たっぷりお菓子を入れて、トリックオアトリートにやってくるお子様やお孫様のハロウィンをワクワクしながら待ってあげてください♪

ハロウィンが終わればそのままお部屋のインテリアとしても活躍します。

お花を飾っても素敵ですし、マフラーや手袋を置いてもおしゃれに。“見ても、使っても嬉しい”、そんな心に残るギフトに仕上げました。

中のお菓子も秋の味覚たっぷり。

似た味はひとつもなく、毎回新鮮な美味しさをお楽しみいただけます。

ティディポット

■価格：\1,300（税込）

■内容：メープルマドレーヌ・りんごのおやつパイ・九十九里の詩・おせんべい

胸キュン必至、みんなメロメロになる「りんごに乗ったくまのフェルト入れ物入りお菓子セット」。

まるで絵本から飛び出してきたみたいな、可愛さあふれるデザインです♪

茶色いくまさんが、大きな赤いりんごの上にちょこん。首元には青いマフラーで秋のおしゃれもばっちり！その愛らしい表情に思わず抱きしめたくなる、ほっこり癒し系ギフト。ハロウィンなのに怖さゼロ、子どもも大人も思わず「かわいい～！」と声が出ちゃいます。たっぷりあしらった華やかなリボンで、かわいさだけでなく上品な華やかさもプラスしました。

フェルト素材だから軽くて柔らかく、扱いやすさも◎。

小さな手でも簡単に持てるので、お子様が遊んでいても怪我の心配がなく、安心して毎日触れられるのも嬉しいポイント。見て、触って、触れ合うたびにほっこり笑顔になれる、まさに“触れる楽しさ”も一緒に詰め込んだ特別なギフトです。

中のお菓子も、可愛さ満点のものを揃えました♪

甘いお菓子に、こっそりしょっぱいおせんべいも忍ばせて、バランスよく楽しめます。

ふわふわの悪魔

■価格：\1,000（税込）

■内容：チャンククッキー・九十九里の詩・クマンシェ

爆かわ！ふわふわモンスターのポーチギフト。

普通のお菓子じゃ物足りない！

そんなあなたにぴったりのギフト。「ポーチ付き！？」と、思わず二度見しちゃう、大満足＆テンションアップ間違いなし！「怖かわ」×「実用」×「SNS映え」＝最強の秋ギフトです♪

選べるのはオレンジとブルーの2種類。

お顔もそれぞれ違うので、お友達やカップルでお揃いにしても可愛いく、ハロウィンの思い出にぴったり。男女問わず楽しめます。お子様はお菓子やおもちゃ入れに、学生はペンケースに、大人はメイクポーチや薬入れに…と、使い方いろいろでマルチに大活躍！デスクに置くだけで毎日気分上々♪ モンスターが「今日もがんばれ！」ってそっと応援してくれるみたいです。

ハロウィン限定のデザインではないため、季節を問わず楽しめるのも嬉しいポイント。

ふわふわ素材で触り心地は抜群！冬はつい毎日触りたくなっちゃいます。

もちろん中のお菓子も本格派！

流行りのチャンククッキーに加え、ロングセラーのキャラメルまんじゅう「九十九里の詩」、本場カナダ産の高級メープルシュガーを使った「クマンシェ」など、贅沢なラインナップです。

グリッターパンプ

■価格：\1,000（税込）

■内容：チャンククッキー・クマンシェ・おせんべい

最強キラキラ！可愛すぎるクリアポーチ・ハロウィンギフト。

中身が見えるクリアポーチだから、開ける前からワクワクが止まらない！

オレンジのクリアポーチは、まるでハロウィンの魔法の袋。ラメがキラキラ舞い、オバケやコウモリ、お菓子のかわいいイラストがぎっしり詰まった夢のデザインです。

前面はオレンジ、背面はオレンジとパープルのグラデーション。さらに両サイドにはキラキラのスパンコールが入り、振るたびにシャカシャカと舞うスパンコールは、思わず見とれてしまう可愛さ！細部までこだわった贅沢な仕上がりで、大人も子どもも心ときめく、特別なハロウィンギフトです。

透明ビニール素材だから、中身が一目で分かり、“見せる収納”としても大活躍！

お気に入りのコスメや文具、お菓子を入れれば、デスクやお部屋が一気に華やかになり、毎日ワクワクの気分に♪さらに、水や飲み物のこぼれにも強く、サッと拭くだけで清潔をキープできるので、使い勝手もバツグン。見た目の可愛さと実用性を兼ね備えた、毎日使いたくなるハロウィンギフトです。

中のお菓子もバラエティ豊かで飽きさせないラインナップ。

チャンククッキーのサクサク食感、クマンシェのしっとり濃厚な味わい、ほんのり塩気のあるおせんべい──甘い・香ばしい・しょっぱいのバランスが絶妙で、最後まで楽しめるセットです。

スリラージャックBoy ≪左≫

■価格：\690（税込）

■内容：メープルマドレーヌ・クマンシェ・おせんべい2種

Spooky ≪中央≫

■価格：\500（税込）

■内容：メープルマドレーヌ・クマンシェ

パープルデビル ≪右≫

■価格：\500（税込）

■内容：クマンシェ・九十九里の詩・おせんべい

クリアラッピングギフト3種。

バラのお菓子だけじゃちょっと味気ない…そんなときにぴったりの、高見えギフト！

華やかだけど気取らない、可愛さと華やかさを兼ね備えたラッピングは、送りやすく、誰にでも喜ばれるデザインです。

価格もお手頃だから、何種類かまとめて買って選んでもらうのも楽しい♪

どれも中身はハロウィンの“かわいい王”こと『クマンシェ』入りで、お菓子好きも大満足！

用途やお子様の好みに合わせて選べる3タイプ：

- スリラージャックBoy ： お菓子たっぷり4個入り！よく食べる元気な子におすすめ。- Spooky ： お菓子2個入りで、小さなお子様やあまり食べない子でも楽しめるサイズ感。- パープルデビル ： ピンク×オレンジのリボンはちょっとかわいすぎる…そんなときはパープルリボンの「パープルデビル」がぴったり！

見た目も可愛く、おいしさもバッチリ。

ちょっと豪華なトリック・オア・トリートにぴったりのギフトです♪

ハロウィンモンスター ≪左≫

■価格：\700（税込）

■内容：ハロウィンクッキー・クマンシェ・おせんべい

トリックorトリート!! ≪右≫

■価格：\550（税込）

■内容：花彩菓・クマンシェ・ハロウィンせんべい

クマンシェセット ≪左≫

■価格：\440（税込）

■内容：クマンシェ2つ

ジャック・オー・ランタン ≪右≫

■価格：\680（税込）

■内容：サブレ・クマンシェ・ほたてせんべい・えびせんべい

ジップ付きハロウィン袋ギフト、4種類！

買ってすぐ渡せる、お手軽さNo.1のハロウィンギフトです。

「買うだけ」×「渡すだけ」×「可愛さMAX」＝ 忙しいママも子どもも大満足♪

衛生的で開け閉め自由なジップ付きだから、食べ残しも安心。

しかもラッピング済みだから、手間ゼロでそのまま渡せちゃいます。

用途もいろいろ：

- 忙しいママ・パパ ： 準備ゼロでお子様に配れる- 学校・幼稚園の配りもの ： 1人1袋で平等＆可愛い- 会社のプチギフト ： 「ハロウィン感」ありつつ上品- 自分へのご褒美 ： 日常を飛び越えた特別感

準備いらず、可愛さ保証、コスパ最高！

“ほんの気持ち”をさりげなく伝えたいときにぴったりの、手軽で好印象なギフトです。さらに、ジップ付きだからほかのお菓子やメッセージカードもプラスできるのも嬉しいポイント。ちょっとしたお礼やお配り用に最適で、もらった相手にも気を遣わせません。

中のお菓子も種類豊富！

当店人気No.1の「花彩菓」入りセットや、レアな「ハロウィンクッキー入り」、おせんべい多めのボリュームタイプなど、贈る相手やシーンに合わせて選べるラインナップでご用意しました。

巾着ギフト ≪左≫

■価格：\590（税込）

■内容：メープルマドレーヌ・九十九里の詩・おせんべい

Boo!! ≪右≫

■価格：\480（税込）

■内容：チャンククッキー・クマンシェ

お子様大興奮！巾着＆ミニバッグのお手軽キュートなハロウィンギフト！

お子様って、こういう小さなバッグ大好きですよね♪

そんな巾着やミニバッグに、かわいいハロウィンキャラクターたちが勢ぞろい。中をのぞけば、お菓子がパンパン！見ても、開けても、テンションが上がること間違いなしのイチオシギフトです。

お菓子を食べ終わったあとは、このままハロウィンパーティーへ直行！

持っているだけでハロウィン気分満載だから、仮装ができなくても一気にハロウィン色に♪「トリック・オア・トリート！」で、新しいお菓子をたっぷり詰めてもらっちゃおう♪

もちろん、イベントが終わっても、おもちゃや小物を入れるポーチとして大活躍。使うたびに、楽しかった思い出がよみがえる――そんな“余韻まで楽しめる”ギフトです。

中のお菓子も、メープル・キャラメル・チョコなど、お子様に人気の味をたっぷり詰め込みました。

ハロウィンクッキー

■価格：\300（税込）

■内容量：1枚

レトロ風のハロウィンキャラクターが描かれた、さくさくほろほろのプリントクッキー。

生地には高級アーモンドプードルをたっぷり使用し、香ばしさとコクをプラス。さらにバターをふんだんに練り込んだバターリッチ仕立てで、サクッと軽やかな食感の中に、香り・コク・しっとり感を存分に味わえる贅沢なクッキーに仕上げました。お菓子屋さんならではのこだわりが詰まった、本格サブレです。

イラストは全部で3種類。

リボンもカラフルに揃えており、定番オレンジ、大人気のピンクや赤、元気いっぱいの黄緑、男の子に人気のブルー、大人も楽しめるシックなラベンダーベージュまで幅広くご用意。

ひとつひとつ個包装され、イラストとリボンのさまざまな組み合わせでずらりと並んでいるので、気分や好みに合わせてお気に入りをチョイスする楽しさも♪

これひとつでハロウィンギフトが完成！

普段のおやつにちょっと特別感をプラスしたり、贈答品のオマケとして季節感を添えたり――どんなシーンでも楽しめる、万能なハロウィンアイテムです。

ハロウィンギフトは、10月31日（金）まで販売中！

今年のハロウィンギフトは、10月31日（金）まで販売中！

ですが、毎年あっという間に完売してしまう大人気アイテムばかり。気になったら、ぜひお早めにチェックしてくださいね。

もちろん、ギフトだけでなく、ハロウィン限定のケーキやお菓子もたくさんご用意しています。

今年のハロウィンも、お菓子のたいようで笑顔いっぱいのひとときを――。

家族やお友達と、お菓子のたいようでハロウィンのワクワクを丸ごと楽しんでください♪

