『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』× 人生4カット特別なコラボフレーム登場！

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」を運営しています。

この度2025年11月1日（土）に開催される北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025AUTUMN/WINTER』に人生4カットが出展いたします。

「SAPPORO COLLECTION/札幌コレクション」(略称:サツコレ)は、2007年の初開催から今回で23回目を迎えるファッション＆カルチャーイベントです。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的とし、毎年開催されてきました

人生4カットは、会場内に特設ブースを設置し、オリジナルのコラボフレームを提供します。来場者は、イベントの世界観を反映した特別デザインのフレームで撮影を楽しむことができます。

■『サツコレ2015AW』x 人生4カットコラボフレーム 概要

フレームイメージ

【『サツコレ2025AW』×人生4カット】コラボフレーム

フレーム：全1種

販売期間：2025年11月1日（土）

価 格：『サツコレ2025AW』限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■『サツコレ2025AW』人生4カットブース

日程：2025年11月1日（土）

ブース運営時間：12:30～ステージ終演まで(予定)

来場者ブース設置台数：2台

■SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER

日程：2025/11/1(土) 開場12:30 / 開演14:00(予定)

会場：北海道立総合体育センター (愛称:北海きたえーる)

所在地 : 札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 ( http://www.kitayell.jp/ (http://www.kitayell.jp/))

公式サイト https://sapporo-collection.jp/

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



