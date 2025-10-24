【11/10（金）SHIBUYA QWSで開催】山梨県×イマジナ、地方創生を加速する起業家勉強会を無料開催

株式会社イマジナ

企業が人材の力を最大限活かすための組織強化コンサルティングを行う株式会社イマジナ（代表取締役：関野吉記、本社：東京都千代田区）は、山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課が主催する起業家勉強会に、代表取締役の関野吉記が特別講師として登壇することをお知らせいたします。

社会背景：地方創生とスタートアップ支援の重要性

デジタル化の加速、AI技術の進化、グローバル競争の激化-かつての成功モデルが通用しなくなる中、日本経済の持続的成長には、イノベーションを生み出すスタートアップ企業の育成が不可欠となっています。特に地方においては、人口減少・産業空洞化という深刻な課題に直面しており、地域経済の活性化には新たな雇用を創出し、地域に活力を与えるスタートアップの存在が重要です。経済産業省の調査事業報告書においても、シード・アーリー期のスタートアップに対する支援の重要性が強調されており、地方発のスタートアップ支援は国家戦略としても位置づけられています。

しかし、多くのスタートアップは、経営資源やノウハウの不足、資金調達の難しさ、人材確保の困難さなど、様々な課題に直面しています。このような状況を打破し、スタートアップが持続的に成長できるエコシステムを構築することが、地域社会全体の発展、ひいては日本経済全体の成長に直結します。

イベント開催の意義

本経営塾は、これからの時代を生き抜くために必要な「経営マインド」と「実践的ノウハウ」を提供することで、未来の起業家やビジネスリーダーを育成し、地方創生の起爆剤となることを目指します。単なる知識提供に留まらず、参加者が主体的に学び、新たな挑戦への一歩を踏み出すきっかけとなる場を創出します。また、山梨県が市町村、金融機関、商工団体、JETRO、県内企業、やまなし産業支援機構、民間支援団体、大学などと連携し、ヒト・モノ・カネ・情報の全側面から提供する手厚いスタートアップ支援施策の説明や、それぞれの課題に応じた個別相談会を通じて、首都圏からほど近く自然豊かな山梨県での起業という新たな選択肢を提示します。

講演内容：企業ブランディングとスタートアップ戦略

講演では、これまでイマジナと山梨県が協働で手がけた起業家支援における成功事例を具体的に紹介しながら、地方でのスタートアップに不可欠な「企業ブランディング」の視点について解説します。スタートアップにおけるブランディングの重要性、成長のための戦略、社員の可能性を最大化する組織づくり、そして地方発だからこそ差別化できる独自のブランド価値の創造方法など、実践的な知見をお伝えします。

イベント概要

日程： 2025年11月10日（金）

時間： 18:15～20:45（開場 18:00）

場所： SHIBUYA QWS（渋谷キューズ）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 15階

参加費： 無料

対象： スタートアップ経営者、起業家、起業に関心のある方、新しいことに挑戦したい方

講演者： 株式会社イマジナ 代表取締役社長 関野吉記

主催： 山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課

イベントタイムテーブル

18:15～18:30 山梨県スタートアップ支援施策説明

18:30～19:45 特別講師による講演（株式会社イマジナ代表 関野吉記）

19:45～20:45 個別相談会

申込方法

参加をご希望の方は、事前登録が必要です。定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZV8aEv6GduGcxlux__2RKT-gu-3im40stUGofi8yZhdxGw/viewform

こんな方におすすめ

登壇者情報

- 起業を真剣に考えている方- 新規事業の立ち上げや事業拡大を検討している方- スタートアップの経営戦略を学びたい方- 地方でのスタートアップに興味がある方- 企業ブランディングの視点を身に付けたい方- 山梨県の起業家支援の成功事例を知りたい方- 自身のキャリアアップや新しい挑戦を模索している方

株式会社イマジナ 代表取締役社長 関野 吉記

15歳で単身渡米。26歳でNYにて株式会社イマジナを設立。「世界で活躍している会社は社員を活かす教育が上手い！」という海外での気付きから、企業が社員の共感を集めること・社員の可能性を引き出すことの重要性を痛感。人を集め、育て、残す考え方の本質を日本企業のさらなる成長へと活かすべく、2006年に日本へと拠点を移し、人材育成・理念浸透に特化した企業支援でこれまで3,000社以上に伴走してきた。社員に向き合うことの大切さを伝える活動の一環として書籍出版を手がけ、最新刊『管理職のチカラ』を含む人気シリーズは累計56万部を突破。変わらぬ本質を誰もが学び続けられるようにとの想いから、海外名著の翻訳監修にも携わる。スターバックス、ナイキ、ディズニーを世界的なブランドに押し上げたマーケターによる解説書『ザ・ブランド・マーケティング』、全米の経営者が感銘を受け、200万部を突破した世界的なベストセラーを現代版としてよみがえらせた『ザ・リーダーシップ・マネジメント』が既刊。

会社概要

社名： 株式会社イマジナ（英文社名：Imajina, inc.）

代表： 代表取締役社長 関野 吉記

本社： 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2

TEL： 03-3511-5525

FAX： 03-3511-8228

事業内容： 企業ブランディング事業、コンサルティング事業、企業研修事業

設立： 2006年6月

資本金： 5000万円

公式サイト： https://www.imajina.com/

