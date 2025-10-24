＝LOVE　テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演！話題のバズリ曲『超特急逃走中』『ラブソングに襲われる』をスペシャルメドレーにて披露！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

今年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計8,500万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも19.5億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、今話題のバズリ曲『超特急逃走中』『ラブソングに襲われる』をスペシャルメドレーにて披露した。

『超特急逃走中』は、TikTokにて「体感チャレンジ」で大バズリ中の話題曲で、今年2月の配信スタートから徐々に火が付き、ストリーミング累計は間もなく2,000万回を突破する勢いで人気が高まっている。また新曲『ラブソングに襲われる』は、先日10月8日に19thシングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2,000万回を突破するなど、今まさに人気絶頂の楽曲2曲のスペシャルメドレー披露となり、SNSでも大きな盛り上がりを見せている。

なお本日、22:00～『ラブソングに襲われる』リリースを記念してリスパ映像生配信を開催するとのこと。ぜひ、こちらも奮ってご参加ください。

【配信日時】2025年10月24日(金) 22:00～

【出 演】＝LOVE ※高松瞳はスケジュール都合の為お休みとなります

アプリダウンロード

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6741622105

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyzsmin

公式SNS ：@lispa_official

＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ、11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる、12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホールと4都市8公演の開催を控えている。

勢いが加速する=LOVEに今後も大注目いただきつつ、ぜひ当ツアーにもぜひ足を運んでいただきたい。

【リリース情報】

★10月8日発売19thシングル『ラブソングに襲われる』

https://equal-love.jp/news/detail/10610

★『ラブソングに襲われる』 好評配信中

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

★ 『ラブソングに襲われる』 Music Video

https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

『ラブソングに襲われる』

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

★ 『Queens』 Music Video

https://youtu.be/Pyts1pc0u1A

『Queens』

作詞：指原莉乃

作曲：小池竜暉、野口大志

編曲：野口大志

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：ASUPI

★ 『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Video

https://youtu.be/4xBmuiQNGdc

『木漏れ日メゾフォルテ』

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：大野敏嗣

Choreographer：CRE8BOY

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

【コンサート情報】

＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

詳細はHPにて

https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春“サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は8,500万回、TikTokの総再生回数も19.5億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。10月8日に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

9月の広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中。＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12