2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]＆リリースイベント開催決定！
OUI Entertainmentが手がけるボーイズグループWEi（読み：ウィーアイ）が、
10月29日（水）に約9か月ぶりとなるWEi 8th Mini Album [Wonderland]でカムバックする。
本作では、これまでに培ってきた表現力と音楽的完成度をさらに高め、WEiならではの感性で“新たな世界”を描き出す意欲作となっている。
特に、タイトル曲「HOME」にはメンバーのチャン・デヒョンが作詞・作曲・編曲に参加しており、グループの音楽的な成長と個性がより一層際立つ内容に仕上がっている。
さらに、カムバックを記念し、『2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]』の開催が決定。
2025年３月以降、８か月ぶりに開かれる今回の日本公演は、大阪・埼玉の2都市で開催される。メンバーたちは、久しぶりに日本のファンの前でステージに立ち、RUi（ルアイ／WEiのファンの呼称）との再会を心待ちにしているという。
また、コンサートに加えて、ニューアルバム発売を記念したリリースイベントの開催も決定。
この冬、WEiは日本のファンとより近い距離で交流しながら、共に“Wonderland”の世界を描き出していく。
音楽とパフォーマンスの両面でさらなる進化を見せるWEi。
この冬、日本のファンとともに新しい思い出を刻む彼らの活動に、ぜひ注目してほしい。
・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]
【日程・会場】
・2025年11月22日(土) OPEN 17:00 / START 18:00
大阪：Sky Theater MBS
https://stm-mle.jp/access(https://stm-mle.jp/access)
・2025年11月30日(日) OPEN 17:00 / START 18:00
埼玉：TOKOROZAWA SAKURA TOWN JAPAN PAVILION HALL A
https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html(https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html)
※本公演は、チャンデヒョン、キムドンハン、ユヨンハ、キムヨハン、カンソクファの5名で行います。
【チケット販売日程】
■キッスエンタ.jp最速先行販売（先着）
販売期間：2025年10月23日(木) 19:00～2025年11月2日(日) 23:59
【チケット販売価格】
■ VIPチケット
料金：19,000円（税込）
■ 一般チケット
料金：13,000円（税込）
詳細は下記URLより
https://kissent.jp/contents/991493
【主催】KISS Entertainment Inc.
・リリースイベント
WEi 8th Mini Album [Wonderland] 発売記念リリースイベント開催決定！
【プロモーションイベント日程】
11月20日(木) 大阪・TEMPO HARBOR THEATER
11月21日(金) 大阪・松下IMPホール
11月22日(土) 大阪・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]/Sky Theater MBS
11月23日(日) 大阪・ATCギャラリー
11月24日(月・祝) 大阪・オーバルホール
11月27日(木) 東京・全電通労働会館
11月28日(金) 東京・目黒区中小企業センター
11月29日(土) 東京・ベルサール虎ノ門
11月30日(日) 埼玉・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]/TOKOROZAWA SAKURA TOWN JAPAN PAVILION HALL A
※本公演は、チャンデヒョン、キムドンハン、ユヨンハ、キムヨハン、カンソクファの5名で行います。
※イベントの進行状況によって開始時間が変わることがあります。 あらかじめご了承ください。
※イベント進行日程のうち、やむを得ない事情により出演陣が変更されることがあります。 変更の場合は事前にお知らせいたしますのでご了承ください。
【対象商品】
WEi 8th Mini Album [Wonderland]
販売価格 3,800円/税込
詳細は下記URLより
https://kissent.jp/contents/991346
【公演・イベントに関するお問い合わせ】
キッスエンタ.jp
https://kissent.jp/mailform(https://kissent.jp/mailform)
【Profile】
JANG DAE HYEON
KIM DONG HAN
YOO YONG HA
KIM YO HAN
KANG SEOK HWA