2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]＆リリースイベント開催決定！

OUI Entertainmentが手がけるボーイズグループWEi（読み：ウィーアイ）が、


10月29日（水）に約9か月ぶりとなるWEi 8th Mini Album [Wonderland]でカムバックする。


本作では、これまでに培ってきた表現力と音楽的完成度をさらに高め、WEiならではの感性で“新たな世界”を描き出す意欲作となっている。


特に、タイトル曲「HOME」にはメンバーのチャン・デヒョンが作詞・作曲・編曲に参加しており、グループの音楽的な成長と個性がより一層際立つ内容に仕上がっている。



さらに、カムバックを記念し、『2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]』の開催が決定。


2025年３月以降、８か月ぶりに開かれる今回の日本公演は、大阪・埼玉の2都市で開催される。メンバーたちは、久しぶりに日本のファンの前でステージに立ち、RUi（ルアイ／WEiのファンの呼称）との再会を心待ちにしているという。



また、コンサートに加えて、ニューアルバム発売を記念したリリースイベントの開催も決定。


この冬、WEiは日本のファンとより近い距離で交流しながら、共に“Wonderland”の世界を描き出していく。



音楽とパフォーマンスの両面でさらなる進化を見せるWEi。


この冬、日本のファンとともに新しい思い出を刻む彼らの活動に、ぜひ注目してほしい。



・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]



【日程・会場】


・2025年11月22日(土)　OPEN 17:00 / START 18:00


大阪：Sky Theater MBS


https://stm-mle.jp/access(https://stm-mle.jp/access)



・2025年11月30日(日)　OPEN 17:00 / START 18:00


埼玉：TOKOROZAWA SAKURA TOWN　JAPAN PAVILION HALL A


https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html(https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html)



※本公演は、チャンデヒョン、キムドンハン、ユヨンハ、キムヨハン、カンソクファの5名で行います。



【チケット販売日程】


■キッスエンタ.jp最速先行販売（先着）


販売期間：2025年10月23日(木) 19:00～2025年11月2日(日) 23:59



【チケット販売価格】


■ VIPチケット


料金：19,000円（税込）


■ 一般チケット


料金：13,000円（税込）



詳細は下記URLより


https://kissent.jp/contents/991493



【主催】KISS Entertainment Inc.






・リリースイベント


WEi 8th Mini Album [Wonderland]　発売記念リリースイベント開催決定！



【プロモーションイベント日程】


11月20日(木) 大阪・TEMPO HARBOR THEATER


11月21日(金) 大阪・松下IMPホール


11月22日(土) 大阪・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]/Sky Theater MBS


11月23日(日) 大阪・ATCギャラリー


11月24日(月・祝) 大阪・オーバルホール



11月27日(木) 東京・全電通労働会館


11月28日(金) 東京・目黒区中小企業センター


11月29日(土) 東京・ベルサール虎ノ門


11月30日(日) 埼玉・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]/TOKOROZAWA SAKURA TOWN　JAPAN PAVILION HALL A



※本公演は、チャンデヒョン、キムドンハン、ユヨンハ、キムヨハン、カンソクファの5名で行います。


※イベントの進行状況によって開始時間が変わることがあります。 あらかじめご了承ください。


※イベント進行日程のうち、やむを得ない事情により出演陣が変更されることがあります。 変更の場合は事前にお知らせいたしますのでご了承ください。



【対象商品】


WEi 8th Mini Album [Wonderland]


販売価格 3,800円/税込



詳細は下記URLより


https://kissent.jp/contents/991346



