2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]＆リリースイベント開催決定！

株式会社 キッス・エンタテインメント

OUI Entertainmentが手がけるボーイズグループWEi（読み：ウィーアイ）が、

10月29日（水）に約9か月ぶりとなるWEi 8th Mini Album [Wonderland]でカムバックする。

本作では、これまでに培ってきた表現力と音楽的完成度をさらに高め、WEiならではの感性で“新たな世界”を描き出す意欲作となっている。

特に、タイトル曲「HOME」にはメンバーのチャン・デヒョンが作詞・作曲・編曲に参加しており、グループの音楽的な成長と個性がより一層際立つ内容に仕上がっている。

さらに、カムバックを記念し、『2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]』の開催が決定。

2025年３月以降、８か月ぶりに開かれる今回の日本公演は、大阪・埼玉の2都市で開催される。メンバーたちは、久しぶりに日本のファンの前でステージに立ち、RUi（ルアイ／WEiのファンの呼称）との再会を心待ちにしているという。

また、コンサートに加えて、ニューアルバム発売を記念したリリースイベントの開催も決定。

この冬、WEiは日本のファンとより近い距離で交流しながら、共に“Wonderland”の世界を描き出していく。

音楽とパフォーマンスの両面でさらなる進化を見せるWEi。

この冬、日本のファンとともに新しい思い出を刻む彼らの活動に、ぜひ注目してほしい。

・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]

【日程・会場】

・2025年11月22日(土) OPEN 17:00 / START 18:00

大阪：Sky Theater MBS

https://stm-mle.jp/access(https://stm-mle.jp/access)

・2025年11月30日(日) OPEN 17:00 / START 18:00

埼玉：TOKOROZAWA SAKURA TOWN JAPAN PAVILION HALL A

https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html(https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html)

※本公演は、チャンデヒョン、キムドンハン、ユヨンハ、キムヨハン、カンソクファの5名で行います。

【チケット販売日程】

■キッスエンタ.jp最速先行販売（先着）

販売期間：2025年10月23日(木) 19:00～2025年11月2日(日) 23:59

【チケット販売価格】

■ VIPチケット

料金：19,000円（税込）

■ 一般チケット

料金：13,000円（税込）

詳細は下記URLより

https://kissent.jp/contents/991493

【主催】KISS Entertainment Inc.

・リリースイベント

WEi 8th Mini Album [Wonderland] 発売記念リリースイベント開催決定！

【プロモーションイベント日程】

11月20日(木) 大阪・TEMPO HARBOR THEATER

11月21日(金) 大阪・松下IMPホール

11月22日(土) 大阪・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]/Sky Theater MBS

11月23日(日) 大阪・ATCギャラリー

11月24日(月・祝) 大阪・オーバルホール

11月27日(木) 東京・全電通労働会館

11月28日(金) 東京・目黒区中小企業センター

11月29日(土) 東京・ベルサール虎ノ門

11月30日(日) 埼玉・2025 WEi JAPAN CONCERT [Wonderland]/TOKOROZAWA SAKURA TOWN JAPAN PAVILION HALL A

※本公演は、チャンデヒョン、キムドンハン、ユヨンハ、キムヨハン、カンソクファの5名で行います。

※イベントの進行状況によって開始時間が変わることがあります。 あらかじめご了承ください。

※イベント進行日程のうち、やむを得ない事情により出演陣が変更されることがあります。 変更の場合は事前にお知らせいたしますのでご了承ください。



【対象商品】

WEi 8th Mini Album [Wonderland]

販売価格 3,800円/税込

詳細は下記URLより

https://kissent.jp/contents/991346

【公演・イベントに関するお問い合わせ】

キッスエンタ.jp

https://kissent.jp/mailform(https://kissent.jp/mailform)

【Profile】

JANG DAE HYEON

KIM DONG HAN

YOO YONG HA

KIM YO HAN

KANG SEOK HWA