B2福岡｜堅守を誇る両チームの激戦を接戦の末に制し4連勝

2025年10月24日（金）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.信州ブレイブウォリアーズ】戦は、“福岡 60-57 信州”で福岡の勝利となりました。

【試合結果】

【福岡】60-57【信州】

1Q 18-20

2Q 11-8

3Q 19-16

4Q 12-13

【戦評】

＜前半＞

試合は両チームが激しいディフェンスをぶつけ合うロースコアの展開でスタート。そんな中でも福岡は積極的なアタックで信州のファウルを誘い、フリースローの機会を得点に変えていく。対する信州は連続で3Pシュートを沈め点差が広がりかけるが、途中出場の#10スンが3Pシュートを、#5リードがミドルシュートを決め、反撃の口火を切る。

2点を追う展開で迎えた2Q、信州に連続得点を許し、点差が徐々に広がる苦しい立ち上がりに。しかし#24バーレルがインサイドで強さを見せてフェイドアウェーを沈めると、#34アギラールも自らのスティールから得点を挙げる。さらに#8青木が3Pシュートを沈め、チームに再び勢いをもたらす。前半はフィールドゴールの精度に苦しみながらも、徐々に攻守がかみ合いはじめ、最大8点あった点差を縮める。終了間際にはリードがミドルシュートを沈め、逆転に成功。会場を沸かせ、1点リードで前半を折り返した。

＜後半＞

後半は青木の3Pシュートで幕を開ける。アギラールも続き、福岡がリードを広げる展開に。バーレルはインサイドでファウルを受けながら3点プレーを完成させ、流れをさらに加速させる。福岡はディフェンスでも集中を切らさず、信州の得点チャンスを減らしリズムを保ち続ける。

勝負の4Qは信州の逆転から始まり、両チームが攻守で激しくぶつかり合う展開に。互いに譲らぬ攻防が続く中、アギラールが2本の3Pシュートを沈め、流れを呼び戻す。その後も両チームがハードなディフェンスを見せ、得点の動かない時間が続き、試合は終了間際までもつれる接戦に。今シーズンB2最の少平均失点を誇る信州、そして同3位の福岡。堅守を持ち味とする両チームの激戦は、最後まで緊張感に包まれながら福岡が制して4連勝を飾った。

【コメント】

福島雅人HC

お互いに我慢の時間が続く、非常にタフなゲームでした。スピーディーに得点が動く展開とは対照的に、ポゼッションを削り合うような展開で、意地と意地がぶつかり合う、ある意味で良い試合だったと思います。

オフェンス面では、もう少し判断が良ければ、より質の高いショットが選択できた場面もありました。PGのアテンプトが13本中1本という数字が示す通り、体力的にも厳しい中でしたが、改善の余地はあります。

一方で、ターンオーバーの数が減り、オフェンスリバウンドでも信州さんを上回ることができた点は前進です。過去の試合と比べるとチームとして一歩ずつステップアップできていると感じています。ただ、すべてがかみ合うまでにはまだ時間が必要です。

改善された部分を継続しながら、オフェンスのリズムをより長く維持できるよう取り組んでいきたいです。次節の神戸戦を含め、タフな試合が続きますが、限られたメンバーの中でも、ホームで戦う姿勢をしっかりと示し、勝ち切っていけるように準備していきます。

スン・スーヤオ選手

お互いに一歩も譲らない試合展開で、ロースコアの展開でしたが、チームメイトとともに最後まで戦い抜いて勝利できたことを嬉しく思います。

信州はB2の中でもとても強いチームで、その相手に勝ち切ることができたのは大きな成果です。

今日は2本の3Pシュートとジャンプショットを決めることができました。毎日欠かさず練習を積み重ねてきた成果だと思いますし、チームメイトやコーチも自分が誰よりも努力していることを理解してくれています。コンディションの影響がありましたが、こうして再びコートに戻ることができ、そしてチームやコーチが自分を信頼してくれたことを本当に嬉しく思います。

明日もタフな試合になると思いますが、ホームゲームである以上、言い訳はできません。ファンの皆さんが力強くサポートしてくれるので、その声援を力に変えて、信州を上回れるよう全力で挑みます。

