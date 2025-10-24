平井 大、全国アリーナツアー「HIRAIDAI TOUR 2025」ファイナル公演をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！2022年の日本武道館公演が本日より配信スタート！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月11日（水・祝）に開催される「HIRAIDAI TOUR 2025」ツアーファイナルの模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

平井 大の全国アリーナツアー「HIRAIDAI TOUR 2025」の初日公演が、本日東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催されました。ライブでは代表曲「Slow & Easy」や「Stand by me, Stand by you.」をはじめ、10月15日（水）にリリースしたばかりの新曲「f.r.i.e.n.d.s」も披露。アンコールではお客さんのリクエストにも即興で応えながら、LOVEとPEACEに溢れる平井 大らしいライブとなりました。

この度U-NEXTは、大阪城ホールで開催されるツアーファイナル公演の模様を2026年2月11日（水・祝）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信の翌日から見逃し配信も予定しています。全国15公演にも及ぶ、平井 大史上最大規模のアリーナツアー・集大成をぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信に先駆けて、本日より2022年に開催された「HIRAIDAI TOUR 2022 NIPPON BUDOKAN」の模様をU-NEXTにて配信開始いたします。ぜひライブ配信を観る前に、あわせてお楽しみください。さらに、12月には「HIRAIDAI TOUR 2023 Saitama Super Arena supported by 大東建託グループ」、来春には「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2023」をそれぞれ配信予定です。乞うご期待ください。

HIRAIDAI TOUR 2025

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3AGoqaCOVv4 ]

視聴ページ：後日公開予定

ライブ配信：2026年2月11日（水・祝）16:00 ～ ライブ終了まで

見逃し配信：2026年2月12日（木）12:00～ 2月26日（木）23:59まで

配信公演：2026年2月11日 大阪・大阪城ホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

HIRAIDAI TOUR 2022 NIPPON BUDOKAN

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0240245

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年9月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。