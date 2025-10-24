Netflix新作「匿名の恋人たち」（10月16日世界配信）でチョコレート監修を担当。俳優指導から現場制作まで徹底サポート - ショコラティエ川路さとみ

株式会社ショコラティエ川路

2025年10月16日（木）より世界独占配信されたNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」。

主演・小栗旬さん、ハン・ヒョジュさんをはじめ、赤西仁さん、中村ゆりさんらが出演する本作は、

不器用な大人の恋愛を描く、極上のピュア・ロマンティックコメディ。

本作で、株式会社ショコラティエ川路代表・川路さとみ がチョコレート監修を担当しました。

代表的な「レインボーパレット」を含む 50種類以上のチョコレートを監修・制作し、撮影期間中に約1万個を提供。

俳優が自然な手さばきでチョコレートを扱えるよう、所作指導や現場立ち合いも行いました。

川路は監督・美術チームと綿密に連携し、撮影に映えるチョコレートの監修・制作を担当。

美術デザインを手がけたのは、アカデミー賞を受賞した映画『パラサイト 半地下の家族』の美術監督、イ・ハジュン氏。

川路さとみ氏



世界的な美術監督率いるチームと意見を重ねながら、作品世界を彩るショコラを一粒一粒つくりあげた。

「張り詰めた現場で、美術チームや俳優の方々と“本物のショコラの世界”を共有できたことは、

自分の原点を見つめ直すような時間でした。

世界に向けてチョコレートの魅力を届けられたことを誇りに思います。」（川路）

作品をきっかけに、チョコレートの奥深さを改めて感じたという川路。



作品内に登場するチョコレートの世界観を感じていただけるよう、

店舗でも「ゆず」や「ビター70％ショコラ」など、同じテイストを取り入れたラインを展開しています。

ショコラティエ川路商品”和ショコラ”ショコラティエ川路店内

川路さとみ プロフィール

株式会社ショコラティエ川路 代表／ショコラティエ。

千葉県での教室開業を経て、2017年に東京・墨田区に店舗をオープン。

百貨店催事やオリジナルカカオ製造にも取り組み、和素材を取り入れた独創的なショコラで注目を集める。

2025年10月16日配信のNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」 にてチョコレート監修を担当。

50種類以上のチョコレートを監修・制作し、俳優指導や現場立ち合いも含めて作品制作をサポート。

ショコラティエ川路の人気商品

会社概要

会社名：株式会社ショコラティエ川路

所在地：〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-7-12

代表者：川路さとみ

設立：2017年

事業内容：チョコレート製造・販売、教室運営、監修業務

Webサイト：

店舗：https://chocolatier-kawaji.com

教室：https://okashimania.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ショコラティエ川路 広報担当

Email：info@okashimania.com

Tel：03-6658-8480