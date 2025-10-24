初音ミク、2年ぶりの北米ツアー開催決定！　2026年4月より北米15都市を巡演！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は『初音ミク』による新たな海外コンサートツアー「HATSUNE MIKU EXPO 2026 North America」の開催を決定いたしました。2026年4月13日のシカゴ公演を皮切りに、約40日間にわたって北米15都市を巡ります。各公演のチケットは、現地時間の2025年10月31日午前10時から一般発売予定です。

▼「HATSUNE MIKU EXPO 2026 North America」公式WEBサイト

https://mikuexpo.com/na2026/

初音ミクが2年ぶりに北米へ！ ツアーテーマは「キャンディーショップ」！

「HATSUNE MIKU EXPO」（通称「MIKU EXPO」）は、バーチャルシンガー・初音ミクの世界ツアーシリーズです。2014年のジャカルタ公演を皮切りに、北米、欧州、オセアニアなど、様々な地域でツアーを行い、これまでに世界46都市にて計111公演を実施いたしました。2025年11月には初のアジアツアーも控えています。

過去の「HATSUNE MIKU EXPO」公演の様子１.過去の「HATSUNE MIKU EXPO」公演の様子２.

シリーズ12年目にあたる2026年の春には、北米15都市を約40日間かけて巡ります。掲げるツアーテーマは「キャンディーショップ」。キュートでポップなキャンディーの要素がちりばめられたメインビジュアルを、イラストレーター・4さんに描き下ろしていただきました。

各公演のチケットは、各都市における現地時間の2025年10月31日午前10時より一般発売を予定しております。詳細は公式WEBサイトでお確かめください。

「HATSUNE MIKU EXPO 2026 North America」開催概要

▼イベント名称

HATSUNE MIKU EXPO 2026 North America

▼イベントテーマ

キャンディーショップ

▼公演日程

2026.4.13 Mon. シカゴ〈The Auditorium Theatre〉

2026.4.15 Wed. デンバー〈Mission Ballroom〉

2026.4.18 Sat. バンクーバー〈Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre〉

2026.4.20 Mon. シアトル〈WAMU Theater〉

2026.4.22 Wed. サンノゼ〈San Jose Civic〉

2026.4.25 Sat. ロサンゼルス〈Peacock Theater〉

2026.4.28 Tue. グレンデール〈Desert Diamond Arena〉

2026.4.30 Thu. グランドプレーリー〈Texas Trust CU Theatre〉

2026.5.1 Fri. シーダーパーク〈H-E-B Center at Cedar Park〉

2026.5.3 Sun. ダルース〈Gas South Arena〉

2026.5.5 Tue. ワシントンD.C.〈The Anthem〉

2026.5.7 Thu. ニューアーク〈Prudential Center〉

2026.5.10 Sun. ボストン〈Wang Theatre At The Boch Center〉

2026.5.13 Wed. ハミルトン〈TD Coliseum〉

2026.5.19 Tue. メキシコシティ〈Pepsi Center WTC〉

▼公式WEBサイト／Xアカウント

公式WEBサイト：https://mikuexpo.com/na2026/ ※英語のみ

公式X：https://x.com/mikuexpo ※英語のみ

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 国際ビジネスチーム

E-mail：intlbiz@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに46都市で111公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアー、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/