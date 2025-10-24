建設業関係者が集まるイベントが名古屋で開催！建築業界の取引先づくり、繋がり作りに

室屋アフィリエイト合同会社

アルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）は、2025年10月25日（土）19時より、名古屋・那古野にて「建設業交流会」を開催します。

＞詳細はこちら(https://liff.line.me/2008229473-5NNE7men?booking_event_id=30280&ts=1761315469)

本イベントは、建設業界の事業者や関係者が、気軽に参加できる自由交流型のイベントです。

建築・内装・電気・管工事など幅広い分野の事業者が集まり、取引先や協力会社の開拓、情報交換などに活用できます。

建設業関係者とのつながりを求める方の参加も可能です。

お酒・ソフトドリンクはセルフで飲み放題となっており、リラックスした雰囲気の中で交流を楽しむことができます。

対象業種例

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、塗装工事業、電気工事業、管工事業、解体工事業、造園業、建築設計・デザイン業、建設特化の保険代理店など、建設・建築関連全般。

開催概要

日時：2025年10月25日（土）19:00～（受付開始18:45）

会場：アルコワーキング（愛知県名古屋市西区那古野1丁目8-9 那古野K2ビル1階）

アクセス：国際センター駅 徒歩8分／浅間町駅 徒歩10分／丸の内駅 徒歩11分／名古屋駅 徒歩15分

参加費：3,500円（お酒・ソフトドリンク・お菓子の飲み食べ放題）

※キャッシュレス決済のみ（現金不可）

形式：立食・自由交流スタイル（途中参加・途中退出OK）

対象：20歳以上の建設業関係者および建設業と関わりたい方

定員：30名

イベントの特徴

・お酒やソフトドリンクがセルフで飲み放題

・気軽に名刺交換・情報交換ができる自由交流形式

・一人参加、初参加も歓迎

・イベント時は、参加者リスト（氏名・職業・自己紹介など）を配布

※連絡先は非公開

当日の流れ

1.受付（開始15分前より）

2.自由交流（約90分）

3.閉会・解散

主催者について

当イベントは、愛知県名古屋市のお酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング」が主催しています。

アルコワーキング店長：室屋清隆

アルコワーキングは、「お酒が飲めるコワーキングスペース」として名古屋・那古野にて運営しています。

代表の室屋清隆は、「リラックスした空間で自然な出会いを生む場」をテーマに、業界特化型の交流会を多数開催中です。今回の建設業交流会もその一環として企画されました。

運営会社「室屋アフィリエイト合同会社」について

室屋アフィリエイト合同会社は「アフィリエイトをもっと手軽に、もっと身近に」を理念として、広告主とアフィリエイターの両方をサポートする会社です。

当社は、アフィリエイトのセミナーやイベント情報を広く紹介することで、アフィリエイト業界のさらなる発展に貢献することを目指しています。

また、2025年からは、コワーキングスペースに関する取り組みを始めました。その事業展開のひとつとして、お酒を飲みながら1日中作業できる「アルコワーキング」を経営しています。