白浜町・高野町・九度山町がふるさと納税において三町共通の定期便の受付をスタートさせました！

白浜町

和歌山県白浜町、高野町、九度山町は、令和６年１０月に三町の独自の歴史資産や観光資源を生かして交流を深め、互いに協力して地域の魅力を発信していくことを目的に観光まちづくり相互連携を締結いたしました。

この協定に付随して、ふるさと納税においても各町の産品を全国に向けてPRするため、三町の自慢の特産品を定期便にし、令和７年10月23日より返礼品として寄附の受付をスタートさせましたのでお知らせします。

定期便の内容は、下記のとおりとなっております。

返礼品概要

1．町の逸品 定期便【寄附額７３,０００円】

■白浜町について

所在：和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地

人口：19,487人（2025年9月末現在）

面積：200.99平方キロメートル

町長：大江康弘（おおえやすひろ）

白浜町は和歌山県の南部に位置し、大きくは紀伊水道に面した半島地域、富田川下流域および日置川流域に分かれます。吉野熊野国立公園、大塔日置川県立公園など、海・山・川にわたる豊かな自然環境に恵まれた地域です。

白浜町へのアクセスは、飛行機で東京羽田から約1時間、車・電車なら京阪神エリアから約2時間とアクセスも良好です。

関西屈指のリゾート地でもある白浜町は近年ワーケーションの聖地と呼ばれ、日本三古湯の白浜温泉や白砂ビーチの白良浜海水浴場、120種1600頭の動物飼育を誇るテーマパークや西日本最大級の海鮮市場など数々の魅力を有します。

