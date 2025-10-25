『あんさんぶるスターズ！！』衣更 真緒「I believe ″My Confidence″」10月25日(土)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの衣更 真緒「I believe "My Confidence"」を10月25日（土）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！
成長した真緒の信念、強さを見せる爽やかな楽曲にご期待ください♪
衣更 真緒「I believe "My Confidence"」配信
https://bio.to/ODgpc7
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年10月25日（土）配信
衣更 真緒「I believe "My Confidence"」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：大熊 淳生 (Arte Refact)
【収録内容】
01.I believe "My Confidence"
02.I believe "My Confidence" (Instrumental)
歌：衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars