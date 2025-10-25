『上野さんは不器用』が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン！ヤングアニマルWebで実施中！
株式会社白泉社
(C)tugeneko／白泉社
『上野さんは不器用 10』（tugeneko／著 白泉社）書影
上野さんは不器用 10
上野さんの恋は実るのか!?
(C)tugeneko／白泉社
ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！『上野さんは不器用』（tugeneko）が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン実施！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
10/26(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
無料エピソードはこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/ac9ca1462ec8a/
【『上野さんは不器用』（tugeneko）あらすじ】
科学部部長の上野さんは、超鈍感な部活の後輩・田中のことが、好きで好きで仕方がない！今日も斬新すぎる発明品でアピールするけど、気持ちばかりが空回り♪ 爆笑必至のラブコメディ(ハート)
コミックス第１～１０巻好評発売中！
『上野さんは不器用 10』（tugeneko／著 白泉社）書影
上野さんは不器用 10
■著者名： ｔｕｇｅｎｅｋｏ
■ISBNコード：9784592160540
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：660円（本体600円＋税10%）
上野さんの恋は実るのか!?
そして遂に、田中の上野さんへの思いが明らかに――！
沢山の応援、本当にありがとうございました★
大人気ポンコツラブコメ、遂に完結♪