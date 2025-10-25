東洋大学應援指導部、クラウドファンディング「全力のエールに全力の応援をください！」、目標達成率185％にて終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、8月15日より開始している東洋大学應援指導部のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトにて、最終的な支援金額が1,852,000円（目標達成率185％）で終了したことをお知らせ致します。

頂いた支援金は新入生向けの各種応援用の備品の購入や補修費用、幹部の学ランやジャケットの購入費用、その他会場で応援の際に使用するポンポンや楽器の購入費用となる予定です。12月7日の鉄紺祭や、各種運動部の大会やリーグ戦、箱根駅伝でのパワーアップした應援指導部の応援・演舞にご期待ください。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/tokyo/team/1055/invest/735/detail

１．目標の達成状況

初期目標である100万円、そして2nd Goalとして設定していた150万円を越えて、最終的に185万円のご支援を頂きました。これにより、部員急増のため不足していた必要最低限の應援指導部の備品の調達や更新のみならず、まとまった資金が必要となる楽器の購入やメンテナンス、伝統の袴の購入、そして皆さんと一緒に応援を盛り上げるポンポンやメガホンの発注や鉄紺祭を盛り上げる準備が可能となりました。ご支援いただき誠にありがとうございました。

２．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声

普段から應援指導部の活動にご協力、ご支援誠にありがとうございます。今回のクラウドファンディングは、秋から始まる運動部の各種大会やリーグ戦における応援の充実や鉄紺祭での演舞のパワーアップを目指して、8月中旬から約2カ月に渡って活動してきました。

クラウドファンディングを開始した8月中旬は学校の夏休み期間中で、應援指導部や運動部の皆さんも合宿や遠征に集中している期間にあたり、思ったようなペースで支援が集まらずに焦りを感じていました。それでもSNS投稿や学校関係者やOBOGの皆さんへのお願いや声掛けや、各種運動部での応援会場での支援の呼びかけを地道に続け、その後9月に入り各運動部の活動が活発になるのに合わせて、クラウドファンディングにもご協力をいただき、無事に目標達成となりました。

今回頂いた支援金額とお気持ちをしっかりと受け止め、これからの應援指導部のパワーに変えていきたいと思います。改めて、皆様のご支援、ありがとうございました。

東洋大学應援指導部一同

3．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

▼支援募集期間を通じた支援数（折れ線）、及び支援金額（棒線）

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

- 普段は周りを応援する、”縁の下の力持ち”の存在である應援指導部の資金調達ということで、通常の学生運動部のプロジェクトで基本となるOBやOGからの縦方向の直接的な支援のみならず、現役の運動部や学職員の皆さんのご協力による、横方向の間接的な支援が鍵を握るプロジェクトでした。- オリジナルグッズの作成を限定的にせざるを得ない制約や、夏休み期間中のプロジェクト開始というハンデもありましたが、應援指導部の部員の皆さんの積極的なSNS投稿や地道な声掛けにより、クラファンサイトの認知を高いレベルで維持することができ、それがプロジェクト後半の支援の積上げに繋がりました。

