学生と地域企業を繋ぎ、地方都市を盛り上げる。株式会社kakki

7月に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』では約150団体に及ぶ企業や団体、著名人の方々に参画いただき、アーティストMUSASHIとのコラボレーション作品約100点を展示した。

その他、理念に共感・共鳴いただき協賛という形でご支援いただいた企業も多数あり、その一つが株式会社kakkiだ。

学生による、学生のための、新しい形のリクルートサイト「kakki」を展開

株式会社kakkiは本社を東京に構えながら、2020年の設立以来、函館・長崎・島根と着々と拠点を増やして地方都市の活性化に貢献している。地方都市を盛り上げる企画や施策を、現地の行政や企業、学校と連携しながら進め、永続的に地域が活性し循環していくことを目的としてサポートしている会社である。

地域雇用促進リクルート事業として、具体的には、オンラインサービス「kakki」で学生と企業をつなぐ双方向型のSNS型リクルートサイトを展開。「学生による、学生のための、新しい形のリクルートサイト」と銘打ち、例えば学生自身が企業に取材に行ってその情報を発信するというように、主体的に企業と関わり、情報収集や交流を行えるユニークなプラットフォームを提供している。

また、地域企業支援サポート事業では、地域発の革新的な事業を創出・育成したりと、学生と企業の双方に向き合い成長を促す、他にはない仕組みづくりで成果を上げている。函館からスタートしたそのような取り組みが評価され、他の地域からも声が掛かって長崎や島根に広がり、今後さらに広く展開していくと思われる。

大阪万博を地方都市の人たちにもっと身近に。一緒に盛り上がりたい

株式会社kakkiの執行役員の1人である室瑞樹さんが、個人的に株式会社石富プロパティーと以前から繋がりがあり、万博武蔵個展事務局のメンバーとして関わっていたことから、今回の『世界のMUSASHI個展』での株式会社kakkiからの協賛へと繋がった。

室さん自身は京都の亀岡市の出身。「中でも限界集落と呼ばれるような場所に実家があります。周りは空き家がどんどん増えて、このままだとなくなってしまう地域をどうしたらいいのか、という問題意識は以前からありました」。人を巻き込んでそういう地域を復興していくことに興味があり、10年来の友人である吉田一貴さん（株式会社kakki 代表取締役）からの誘いに応えて、2024年より執行役員として参画。

同時期にMUSASHIの万博出展が決まったことから、両者を繋ぐ流れに。「大阪万博と言っても関西と違って、地方都市の人たちからすると距離的にも遠いし、今一つ盛り上がり切れない面があります。株式会社kakkiとしてこの個展に参画させていただき、MUSASHIくんの応援をすることで、もっと身近に感じてもらえたら、という想いでした」と室さん。

株式会社kakki 執行役員

室 瑞樹さん

日本全国にいるMUSASHIのような若者を発掘し、成長をサポート

MUSASHIと室さんが出会ったのは約2年前のことだ。身近にその成長ぶりを見てきた1人として「万博の個展を実現するまでの成長度合いがすごい。中井さん（株式会社石富プロパティー 代表取締役）と出会って、いろんなチャンスを掴んできた結果、たくさんの人と出会い、経験を積んで、どっしりと貫禄が出てきたなと感じます。そんなMUSASHIくんを見て、人って変われるしこんなに成長できるんだとこちらが勇気づけられています」。

地方創生という観点でも、結局は1人ひとりの人間の成長が地域や企業の発展に繋がるのは間違いない。日本全国にいるであろう、MUSASHIのような才能ある若者を発掘し、成長をサポートする企業として、株式会社kakkiのこれからをぜひ応援したい。

《協賛企業情報》

■名称：株式会社kakki

■代表者：代表取締役 吉田 一貴

■本社所在地：〒105-7508 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 8F

■設立：2020年11月2日

■HP：https://www.kakki.group

《事務局情報》

■名称：万博武蔵個展事務局

■代表TEL：06‐6606-9638

■Mail：ishitomi.expoinfo@gmail.com

■住所：〒566-0063 大阪府摂津市鳥飼銘木町1番40号

《企業情報》

■名称：株式会社 石富プロパティー

■代表者：代表取締役 中井 健太

■所在地：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3丁目30番4号

■設立：2015年2月

■資本金：1,700万円

■HP：https://musashi-ishitomi-art.com/

《アーティスト情報》

■名称：MUSASHI/武蔵

■出身：大阪府寝屋川市

■年齢：2003年生まれ

幼少期から立体造形などの制作が好きで、中学生で本格的に絵を描き始める。寝屋川市出身。マーカー、アクリル、顔彩などを巧みに取り入れ、色彩に優れた作品、キャラクターなどを描くことをスタイルとしている。

BeatやLyricから生まれる作品や、花柄などを用い、ポジティブマインドからダークな表現までメッセージ性のある作品をキャンパス、デジタルアート、立体造形などに落とし込むスキル＆スタイルに注目いただきたい。

■SNS：https://www.instagram.com/musashi_ishitomi?igsh=M2ZuMTJlY3AxanNh

2025年7月9日・10日に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』について詳しくはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000148782.html)