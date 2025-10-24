【ComplexCon 2025 限定】Couture WorldwideがComplexConのExclusive限定10モデルをOct/25th AMから期間限定EC販売開始！

ラグジュアリーとストリートの融合を体現するブランド Couture Worldwide（クチュール・ワールドワイド） は、
2025年10月25日～26日に開催される ComplexCon Las Vegas 2025 にて展示する
限定コレクション “ComplexCon Exclusive SIGNATURE” を、イベント開催に合わせて
公式オンラインストアでも期間限定販売いたします。




ComplexCon SIGNATURE -New York YANKEES/NAVY(Purple)

ComplexCon SIGNATURE -Los Angeles DODGERS/NAVY



ComplexCon SIGNATURE -New York YANKEES/NAVY(White))





ComplexCon SIGNATURE -Los Angeles DODGERS/BLUE





ComplexCon SIGNATURE -Philadelphia PHILLIES - RED





ComplexCon SIGNATURE -Chicago WHITE SOX/BLACK






ComplexCon SIGNATURE -SaintLouis CARDINALS/NAVY





ComplexCon SIGNATURE - A's/GREEN





ComplexCon SIGNATURE - ATLANTA BRAVES/NAVY





ComplexCon SIGNATURE - HOUSTON ASTROS/NAVY




■ “ComplexCon SIGNATURE” について


本コレクションは、各都市のメジャーリーグチームをテーマに、
1点1点を手作業でセッティングした特別仕様モデル。
星空のように輝くデザインは、Coutureが掲げる“Luxury Meets Street”を象徴しています。




イベント会場では、Coutureブースにて限定展示を行うほか、
オンラインでも期間限定で購入可能となります。
会場へ足を運べないファンにも、Coutureのクラフトマンシップを感じていただける内容です。



■ 商品情報


コレクション名：ComplexCon Exclusive SIGNATURE




発売開始日：日本時間　10月25日　AM10：00～




価格：＄349



発売場所：Couture Worldwide 公式ECサイト


https://www.coutureworldwide.online/



■ 展示情報


イベント名：ComplexCon Las Vegas 2025
開催日：2025年10月25日（土）～10月26日（日）
会場：Las Vegas Convention Center
ブース名：Couture Worldwide