アーティストの平野莉玖がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【りくめんハウス】をオープン！
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、平野莉玖の公式ファンコミュニティ『りくめんハウス』を11月1日にオープンいたします。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ 平野莉玖プロフィール
1999年3月1日生まれの愛知県名古屋市出身。
アーティストであり、アパレルブランド「RKS RICKY」代表取締役社長。
高校卒業後、独学でアパレルの勉強を始め、2020年5月に自身が代表取締役社長を務める アパレル会社「R・EMBLEM」を設立。
同年7月にはアパレルブランド「RKS RICKY(リクスリッキー)」をOPEN。 2021年5月、アーティスト「RIKU」として音楽活動を再開し、1st シングル「君しか見えなくて」をリリース。
その後も精力的に楽曲を発表し、2023年12月20日には1st シングル『Doubt it』でCDデビュー。
2024年12月には1st アルバム「Just The Way We Are」でメジャーデビュー。
幼少期からストリートで培ったリズムセンス、その声域の広さとファルセットの美しさを武器に、地元名古屋から全国にその名を轟かせ、その卓越した才能と独自のスタイルで令和のエンタテインメントをリードする。音楽だけにとどまらず、俳優としての才能も開花、多数のテレビ、ドラマ、映画に出演し、存在感を発揮。 人生に寄り添い、音楽で彩りを届ける。
また2025年10月29日に母への感謝を込めた新曲「HERO」を配信リリース。さらに、自身初となる全国8都市を巡るツアーの開催も決定するなど、今、最も注目すべきアーティスト。
◆ コミュニティ概要
りくめんハウス
▼VIPプラン（月額\1,650）
・コンサートチケット・イベント等の最先行申込(不定期)
・1on1トーク機能
・生配信のアーカイブ視聴 (不定期)
・VIPプラン対象の限定企画実施 (不定期)
・下記の【Standardプラン】の全コンテンツ
▼Standardプラン（月額\550）
・デジタル会員証の発行（入会順に会員番号がつきます）
・コンサートチケット・イベント等の先行申込(不定期)
・シーン投稿の閲覧 (限定オフショット、限定ムービー) (不定期)
・生配信(ライブ・ラジオ)の視聴 (不定期)
・ファンの皆さんで交流ができるグループチャットへの参加
・会員限定スクラッチへの参加 (不定期開催)
※スクラッチの参加にはポイントが必要です。
・会員限定グッズの販売 (予定)
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
▼早期入会特典▼
早期入会特典として下記対象者の方にご入会プランに応じた特典をプレゼントさせていただきます！
対象期間：2025/11/25（火）23:59まで
＜特典内容＞
▼対象期間内にご入会した方会員
特典内容：ビデオ通話風動画
▼対象期間内にVIPプランでご入会した方会員
特典内容：りくめんハウスオリジナルデザイン！ラゲッジタグ
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6384
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp