コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 松戸駅西口店』を2025年11月28日（金）にグランドオープン
株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 松戸駅西口店』を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。
本店舗のオープンにより、FASTNAILは千葉県内で4店舗目、全国で65店舗目の展開となります。
首都圏エリアでの出店をさらに拡大し、より多くのお客様に「スピーディ＆ハイクオリティ」なネイル体験を提供してまいります。
写真はイメージです
■店舗概要
店舗名 ：FASTNAIL 松戸駅西口店
所在地 ：千葉県松戸市本町4-11
アリタビル4F
営業時間：平 日 11:00～21:00
土日祝 10:00～20:00
アクセス：JR常磐線「松戸駅」西口より徒歩1分
予約受付開始日：2025年10月24日（金）
WEB予約サイト：http://www.fastnail.jp/
■オープン記念キャンペーン
オープンを記念して、「FASTNAIL 松戸駅西口店」限定で 全メニュー500円OFFキャンペーン を実施いたします。
期間：2025年11月28日（金）～12月28日（日）
明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがスピーディかつ丁寧に施術を行います。
通勤・通学やお出かけの合間にも立ち寄りやすい好立地で、気軽にネイルを楽しめる環境をご提供いたします。
■ファストネイルについて
FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。
トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。
全国65店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。
WEBサイト：https://www.fastnail.jp/