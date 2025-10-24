コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 松戸駅西口店』を2025年11月28日（金）にグランドオープン

写真拡大 (全4枚)

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 松戸駅西口店』を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。


本店舗のオープンにより、FASTNAILは千葉県内で4店舗目、全国で65店舗目の展開となります。
首都圏エリアでの出店をさらに拡大し、より多くのお客様に「スピーディ＆ハイクオリティ」なネイル体験を提供してまいります。




写真はイメージです

■店舗概要


店舗名　：FASTNAIL 松戸駅西口店


所在地　：千葉県松戸市本町4-11


　　　　　アリタビル4F


営業時間：平　日 11:00～21:00


　　　　　土日祝 10:00～20:00


アクセス：JR常磐線「松戸駅」西口より徒歩1分


予約受付開始日：2025年10月24日（金）


WEB予約サイト：http://www.fastnail.jp/






■オープン記念キャンペーン


オープンを記念して、「FASTNAIL 松戸駅西口店」限定で 全メニュー500円OFFキャンペーン を実施いたします。
期間：2025年11月28日（金）～12月28日（日）


明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがスピーディかつ丁寧に施術を行います。
通勤・通学やお出かけの合間にも立ち寄りやすい好立地で、気軽にネイルを楽しめる環境をご提供いたします。




■ファストネイルについて




FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。
トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。
全国65店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。
WEBサイト：https://www.fastnail.jp/