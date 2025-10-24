コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 松戸駅西口店』を2025年11月28日（金）にグランドオープン

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 松戸駅西口店』を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。

本店舗のオープンにより、FASTNAILは千葉県内で4店舗目、全国で65店舗目の展開となります。

首都圏エリアでの出店をさらに拡大し、より多くのお客様に「スピーディ＆ハイクオリティ」なネイル体験を提供してまいります。

■店舗概要

写真はイメージです

店舗名 ：FASTNAIL 松戸駅西口店

所在地 ：千葉県松戸市本町4-11

アリタビル4F

営業時間：平 日 11:00～21:00

土日祝 10:00～20:00

アクセス：JR常磐線「松戸駅」西口より徒歩1分

予約受付開始日：2025年10月24日（金）

WEB予約サイト：http://www.fastnail.jp/

■オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、「FASTNAIL 松戸駅西口店」限定で 全メニュー500円OFFキャンペーン を実施いたします。

期間：2025年11月28日（金）～12月28日（日）

明るく清潔感のある店内で、経験豊富なスタッフがスピーディかつ丁寧に施術を行います。

通勤・通学やお出かけの合間にも立ち寄りやすい好立地で、気軽にネイルを楽しめる環境をご提供いたします。

■ファストネイルについて

FASTNAILは、「短時間」「定額」「高品質」をコンセプトに、忙しい日常の中でも気軽にネイルを楽しめるサロンブランドです。

トレンドを押さえた豊富なデザインを、ワンカラー4,070円（税込）から提供し、いつでも付け替えオフ無料。

全国65店舗を展開し、幅広い世代のお客様にご利用いただいています。

WEBサイト：https://www.fastnail.jp/